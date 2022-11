L’administration Biden prolonge le congé de remboursement de la dette étudiante

Le président Joe Biden prononce une allocution sur la protection de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie et la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance à Hallandale Beach, en Floride, le 1er novembre 2022.

L’administration Biden a annoncé mardi qu’elle prolongerait la suspension des paiements sur les prêts étudiants fédéraux jusqu’après juin ou jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’aller de l’avant avec son plan d’annulation de la dette.

Les factures fédérales de prêts étudiants devaient reprendre en janvier.

La décision de l’administration intervient en réponse à une décision de la Cour d’appel fédérale la semaine dernière qui a imposé une injonction nationale sur le plan d’allégement de la dette.

“Nous prolongeons la pause de paiement car il serait profondément injuste de demander aux emprunteurs de payer une dette qu’ils n’auraient pas à payer, sans les poursuites sans fondement intentées par des responsables républicains et des intérêts particuliers”, a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona. dit dans un communiqué.

La pause sera prolongée jusqu’à 60 jours après que l’administration Biden sera autorisée à mettre en œuvre son plan d’annulation de prêt étudiant et que le litige sera résolu, selon un communiqué de presse du ministère américain de l’Éducation. S’il ne peut pas poursuivre sa politique et que les contestations judiciaires sont toujours en cours d’ici le 30 juin 2023, les remboursements des prêts étudiants reprendront 60 jours plus tard.

C’est la huitième fois que le ministère américain de l’Éducation prolonge la politique de secours à l’ère de la pandémie.

Le paiement des prêts étudiants fédéraux est suspendu depuis mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé pour la première fois les États-Unis et paralysé l’économie. Reprendre les factures de plus de 40 millions d’Américains sera une tâche colossale, et l’administration Biden avait espéré faciliter la transition en annulant d’abord une grande partie de la dette étudiante.

Pourtant, peu de temps après que le président Joe Biden a annoncé son vaste plan visant à annuler jusqu’à 20 000 dollars de dette étudiante pour des millions d’Américains, un certain nombre de groupes conservateurs et d’États soutenus par les républicains ont attaqué la politique devant les tribunaux. Deux de ces poursuites ont réussi à arrêter au moins temporairement l’aide, et le ministère de l’Éducation a fermé son portail d’annulation de prêt ce mois-ci.

Un haut responsable du ministère de l’Éducation a récemment déclaré que les taux de défaut de remboursement des prêts étudiants pourraient augmenter considérablement si son plan d’annulation de prêt était contrecarré, “en raison de la confusion persistante sur ce qu’ils doivent.

Biden a tweeté à propos de l’extension.

“Je suis convaincu que notre plan d’allégement de la dette étudiante est légal. Mais il est suspendu parce que les responsables républicains veulent le bloquer”, a tweeté Biden.

“C’est pourquoi @SecCardona prolonge la suspension des paiements jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard, ce qui donne à la Cour suprême le temps d’entendre l’affaire dans son mandat actuel.”

