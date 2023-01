L’administration Biden prend des mesures pour resserrer les limites de la pollution atmosphérique mortelle

Michael Regan, l’administrateur de l’EPA, a déclaré que la nouvelle règle était au cœur des efforts de l’administration Biden pour aborder la justice environnementale. Les communautés pauvres et minoritaires sont exposées de manière disproportionnée à la suie et à d’autres polluants atmosphériques car elles sont souvent situées à proximité d’autoroutes, de centrales électriques et d’autres installations industrielles.

“Notre travail pour fournir un air pur et respirable à tous est une priorité absolue à l’EPA, et cette proposition contribuera à garantir que toutes les communautés, en particulier les plus vulnérables d’entre nous, sont protégées contre l’exposition à la pollution nocive”, a déclaré M. Regan dans un communiqué. conversation téléphonique avec des journalistes.

Une étude réalisée en 2018 par des scientifiques de l’EPA, publiée dans l’American Journal of Public Health, a révélé que les communautés noires étaient plus à risque de problèmes de santé dus à l’exposition à la suie industrielle que la population générale.

“Personne ne devrait être dégoûté par l’environnement dans lequel il vit, et la proposition de l’EPA marque le début de changements qui auront un impact durable sur les communautés du monde entier, en particulier les communautés noires et brunes”, a déclaré le Dr Doris Browne, ancienne présidente du National Medical Association, la plus grande organisation du pays représentant les médecins noirs.