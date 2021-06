L’administration Biden prend des mesures pour rendre la chirurgie de changement de sexe disponible comme prestation de soins de santé pour les vétérans militaires – RT USA News

L’administration de Joe Biden est sur le point d’offrir la chirurgie de changement de sexe comme prestation médicale standard pour les vétérans de l’armée, renforçant les services transgenres dans un système ayant des antécédents de retard ou de refus des soins de base.

Le secrétaire aux Anciens Combattants (VA), Denis McDonough, a annoncé cette décision samedi lors d’un événement du Mois de la fierté LGBTQ à Orlando. « Nous prenons les premières mesures nécessaires pour étendre les soins de VA afin d’inclure la chirurgie de confirmation du genre, permettant ainsi aux vétérinaires transgenres de suivre le processus complet de confirmation du genre avec le VA à leurs côtés. » McDonough a été cité par CNN.

Le nouvel avantage marque le dernier effort du président Biden pour étendre les services et les protections transgenres. Dans les premiers jours après son entrée en fonction en janvier, il a signé des décrets exécutifs élargissant les protections en vertu des lois fédérales anti-discrimination aux personnes transgenres et mettant fin à l’interdiction de l’ancien président Donald Trump des troupes transgenres dans l’armée.

La chirurgie de changement de sexe est disponible pour les troupes en service actif, mais le VA s’est limité à offrir des services de santé mentale et une hormonothérapie aux anciens combattants diagnostiqués avec une dysphorie de genre.

Le Centre national pour l’égalité des transgenres a estimé qu’il y avait environ 134 000 vétérans transgenres – un chiffre que la VA a adopté comme un fait. Mais l’estimation peut être douteuse. Cela signifierait que 1,5% des anciens combattants américains s’identifient à un sexe autre que celui avec lequel ils sont nés. Moins de 0,6% des adultes américains s’identifient comme transgenres, selon une étude de 2016 du Williams Institute.

Le VA prévoit cet été de commencer le processus d’élaboration de règles fédérales pour rendre la chirurgie de changement de sexe disponible. De telles révisions de politiques peuvent prendre des années avant d’être finalisées. « Nous allons de l’avant, méthodiquement, car nous voulons que cet important changement de politique soit mis en œuvre d’une manière qui a été soigneusement étudiée pour garantir que les services mis à la disposition des vétérans répondent aux normes rigoureuses de VA en matière de soins de santé de qualité », dit McDonough.





McDonough, qui n’est que le deuxième non-ancien combattant à occuper le poste de secrétaire VA, a fait allusion au nouvel avantage de la chirurgie en février, lorsqu’il a ordonné un examen approfondi des « toute la liste des services » pour s’assurer qu’il fournit « une équité et une inclusion maximales, y compris la prestation de soins et de procédures d’affirmation de genre médicalement nécessaires ».

Trump a cité des coûts médicaux élevés et des interruptions de service en annonçant son interdiction des troupes transgenres en 2017. Les dépenses de VA devraient augmenter de 12% au cours de son exercice en cours, avec un budget de 243 milliards de dollars, et l’administration Biden recherche 270 milliards de dollars 2022. Le budget du département a quintuplé au cours des deux dernières décennies.

Malgré des dépenses toujours croissantes, la VA a été en proie à des pannes dans la fourniture de services auxquels les anciens combattants ont légalement droit. Une étude réalisée en 2020 par OutVets, un groupe d’anciens combattants LGBTQ, a révélé qu’environ 400 000 anciens soldats risquaient de se voir refuser à tort des services de santé en raison d’une mauvaise application des règles concernant les renvois non honorables.

Le Congrès a adopté une loi en 2014 et 2018 pour permettre aux anciens combattants de rechercher plus facilement des services médicaux en dehors du système VA en raison des retards dans l’obtention de soins. CNN a rapporté en 2014 qu’au moins 40 anciens combattants étaient morts en attendant un rendez-vous dans un hôpital VA à Phoenix. Beaucoup avaient été placés sur une liste secrète pour cacher le fait que certains anciens combattants ne recevaient pas de soins en temps opportun, attendant dans certains cas plus d’un an pour voir un médecin.

Le représentant américain Dan Crenshaw (R-Texas), un ancien Navy Seal, a appelé le nouvel avantage pour la chirurgie transgenre « faux à tant de niveaux ». Il ajouta, « Le VA existe pour garder les anciens combattants en bonne santé, pas pour utiliser l’argent des contribuables pour des chirurgies risquées qui conduisent souvent à des années de traitement continu et de complications. Tout cela pendant que les vétérinaires blessés luttent pour obtenir les soins nécessaires. »

Faux à tant de niveaux. Le VA existe pour garder les anciens combattants en bonne santé, et non pour utiliser l’argent des contribuables pour des chirurgies risquées qui conduisent souvent à des années de traitement et de complications continus. Tout cela pendant que les vétérinaires blessés luttent pour obtenir les soins nécessaires. Progressivisme=extrémismehttps://t.co/KPXFqMY01O – Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) 19 juin 2021

