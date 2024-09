L’administration Biden prend des mesures pour éliminer les protections pour les loups gris

BILLINGS, Montana — L’administration Biden a demandé vendredi à une cour d’appel de relancer une Le règne de l’ère Trump qui a levé les protections restantes de la loi sur les espèces en voie de disparition pour les loups gris aux États-Unis

Si cette mesure est couronnée de succès, elle placerait les prédateurs sous la surveillance de l’État à l’échelle nationale et ouvrirait la porte à la reprise de la chasse dans la région des Grands Lacs, après avoir été interrompue il y a deux ans par décision de justice.

Les écologistes avait poursuivi avec succès lorsque les protections pour les loups ont été levées dans les derniers jours du mandat de l’ancien président Donald Trump.

Le dépôt de la demande vendredi auprès de la Cour d’appel du 9e district des États-Unis a été la première mesure explicite de l’administration du président Joe Biden pour réactiver cette règle. Les protections resteront en place en attendant la décision du tribunal.

Cette demande fait suite à des années de tensions politiques, alors que les loups ont repeuplé certaines régions de l’ouest des États-Unis, attaquant périodiquement le bétail et mangeant des cerfs, des wapitis et d’autres gros gibiers. Les groupes environnementaux souhaitent que cette expansion se poursuive, car les loups n’occupent encore qu’une fraction de leur aire de répartition historique.

Les tentatives visant à lever ou à réduire les protections pour les loups remontent à l’administration du président George W. Bush, il y a plus de deux décennies.

Autrefois, ils parcouraient la majeure partie de l’Amérique du Nord, mais ils ont été largement décimés au milieu des années 1900 par des campagnes de piégeage et d’empoisonnement financées par le gouvernement. Les loups gris ont obtenu une protection fédérale en 1974.

Chaque fois que le Service américain de la pêche et de la faune sauvage déclare que les loups sont rétablis, l’agence est contestée devant les tribunaux. Les loups de différentes régions des États-Unis ont perdu et regagné leur protection à plusieurs reprises au cours des dernières années.

En 2011, le Congrès a contourné les tribunaux et supprimé les mesures de protection fédérales dans les montagnes Rocheuses du nord des États-Unis. Des milliers de loups ont depuis été tués dans le Montana, l’Idaho et le Wyoming.

Les législateurs ont continué à faire pression pour que les États exercent un contrôle sur la région occidentale des Grands Lacs. Lorsque ces États ont brièvement acquis juridiction sur les loups sous le règne de Trump, les trappeurs et les chasseurs utilisant des chiens ont dépassé les objectifs de récolte dans le Wisconsin et tué presque deux fois plus de comme prévu.

Le Michigan et le Minnesota ont déjà organisé des chasses, mais pas ces dernières années.

Les loups sont présents, mais la chasse publique est interdite dans certains États comme Washington, l’Oregon, la Californie et le Colorado. Ils n’ont jamais été protégés en Alaska, où vivent des dizaines de milliers d’animaux.

L’an dernier, l’administration Biden a rejeté les demandes des groupes de protection de l’environnement visant à rétablir la protection des loups gris dans les Rocheuses du Nord. Cette décision a également été contestée.

Les législateurs de l’État de cette région, qui comprend Parc national de Yellowstone et de vastes étendues sauvages, ont pour objectif éliminer davantage de meutes de loups. Mais les autorités fédérales ont déterminé que les prédateurs n’étaient pas en danger d’être entièrement anéantis en raison de l’assouplissement des règles de chasse des États.

Les États-Unis abritent également de petites populations de loups rouges en difficulté dans la région médio-atlantique et de loups mexicains dans le sud-ouest. Ces deux populations sont protégées car considérées comme en voie de disparition.