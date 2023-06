L’administration Biden poussée par les Dems et le GOP à étendre l’accord de l’ère Trump pour émousser la Russie et la Chine

JÉRUSALEM – Un groupe de législateurs républicains et démocrates du Congrès a envoyé une lettre au département d’État demandant à l’administration Biden d’étendre les accords d’Abraham en Afrique pour contrer l’influence des adversaires américains.

Fox News Digital a obtenu la lettre bipartite du Congrès, qui déclare : « Nous pensons qu’il est dans l’intérêt de notre sécurité nationale, ainsi que dans l’intérêt de la durabilité, que l’administration Biden continue de renforcer et d’étendre les accords et de promouvoir davantage la normalisation avec Israël. sur le continent africain. »

L’administration Trump a négocié les accords révolutionnaires d’Abraham, signés pour la première fois en 2020, qui ont assuré les relations diplomatiques entre quatre pays à majorité musulmane et Israël. Ces pays comprennent les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.

« Nous pensons que ce cadre d’engagement plus large peut être vital pour les efforts américains pour lutter contre les tentatives de la Chine et de la Russie de saper la souveraineté et la stabilité sur le continent africain », ont écrit les législateurs.

Les signataires de la lettre ont écrit : « Nous demanderions une réponse écrite décrivant les efforts actuels et futurs du ministère pour [implement] une stratégie qui fait avancer la normalisation israélienne en Afrique et y développe le travail des Accords. »

En ce qui concerne les accords d’Abraham, le représentant Cory Mills, R-Fla., un signataire de la lettre, a déclaré à Fox News Digital : « Je n’ai pas vu que l’administration Biden ait tenté de sortir et d’étendre la reconnaissance, de d’un point de vue diplomatique et commercial, avec ce que je considère comme l’un de nos plus grands alliés, à savoir Israël. »

Mills, un ancien combattant décoré de l’armée qui parle arabe, a mis en garde lors de son entretien vidéo avec Fox News Digital contre l’influence des adversaires américains – l’Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Chine – sur le pays africain.

« Chaque fois que nous avons pu aider à soutenir des alliés dans différents pays, cela apporte certainement un élément de stabilisation à cela … et cela renforce moins la dépendance à l’égard des relations contradictoires, que ce soit la Russie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord, etc. » Les moulins ont continué.

« Nous savons que l’Afrique joue un rôle clé en ce qui concerne l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », a-t-il déclaré.

« C’est formidable d’ouvrir ces alliances continues qui contribueraient également à renforcer la position d’Israël au Moyen-Orient », a poursuivi Mills.

Certains des pays auxquels Mills pense que les États-Unis devraient tendre la main pour relancer les relations diplomatiques avec Israël sont l’Algérie, la Libye, le Mali, le Niger, la Tunisie, la Somalie et d’autres.

« Nous comprenons que certaines nations repousseront fortement ces idées. Mais nous voulons nous assurer que nous [at] les voies diplomatiques les moins ouvertes et expliquant pourquoi ce serait un bien d’un point de vue commercial… mais aussi en essayant simplement de s’assurer que nous menons un plaidoyer en faveur de l’expansion au nom des Accords d’Abraham.

Mills et ses collègues du Congrès ont écrit dans la lettre : « Nous demanderions une réponse écrite décrivant les efforts actuels et futurs du département pour mettre en œuvre une stratégie qui fait progresser la normalisation israélienne en Afrique et y développe le travail des Accords ».

Le département d’État n’a pas répondu à la lettre, a déclaré Mills.

Alberto Fernandez, qui a été chargé d’affaires américain au Soudan (2007-2009), a déclaré à Fox News Digital que la lettre bipartite est une « impulsion très importante » pour changer la dynamique en Afrique car « il existe une sorte de coalition anti-normalisation ». au sein de l’Union africaine. Il y a des pays qui ne veulent pas voir de meilleures relations avec Israël.

Cependant, « la porte est entrouverte » pour l’expansion des relations diplomatiques entre Israël et les pays africains, a déclaré Fernandez, qui est le vice-président de l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI).

Fernandez, qui a également été coordinateur du département d’État pour les communications stratégiques contre le terrorisme, a déclaré que l’administration Biden doit « renforcer les relations des pays qui s’inscrivent dans le spectre des accords d’Abraham ». Il a noté que « les Émirats arabes unis sont plus loin sur le spectre », mais il a également noté que le Soudan n’est pas aussi loin.

Fernandez a déclaré que parmi les pays d’Afrique du Nord qui n’ont pas de relations diplomatiques avec Israël, « la Tunisie est pro-palestinienne » et « l’Algérie est pro-iranienne ». Il a noté qu’au sein du cœur de l’islam, « l’Irak est toujours sous la coupe des milices iraniennes ».

L’Égypte a été le premier pays arabe à établir des relations diplomatiques bilatérales avec Israël en 1979. La Jordanie a suivi en 1994 avec des relations diplomatiques avec l’État juif.

Fernandez a déclaré que les efforts actuels de l’administration Biden pour sceller un nouvel accord nucléaire sont une « gifle face aux accords d’Abraham », ajoutant que la Maison Blanche veut traiter « avec le plus grand opposant aux accords d’Abraham ».

Fox News Digital a envoyé une demande de presse au département d’État.