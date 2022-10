L’administration Biden pourrait commencer à annuler la dette étudiante dès le 23 octobre

L’administration Biden pourrait commencer à s’acquitter de la dette étudiante de millions d’Américains dès ce dimanche 23 octobre. Cela est possible car certaines des contestations judiciaires intentées contre la politique radicale par les critiques échouent devant les tribunaux.

Un groupe de contribuables du Wisconsin plus tôt cette semaine a demandé à la Cour suprême des États-Unis de bloquer immédiatement le projet de Biden d’annuler jusqu’à 20 000 $ de dette étudiante fédérale pour les emprunteurs, mais le tribunal a refusé de le faire.

Pendant ce temps, un tribunal de district fédéral du Missouri a rejeté jeudi le procès intenté par six États dirigés par les républicains, qui accusaient le président d’outrepasser son pouvoir. Juge Henry E. Autrey du tribunal de district fédéral de Saint-Louis a déclaré que les États n’avaient pas suffisamment qualité pour intenter une action en justice.

Selon les experts, le principal obstacle pour ceux qui espèrent déjouer l’action du président a été de trouver un plaignant qui puisse prouver qu’il a été lésé par la politique.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment les ménages se préparent à une éventuelle récession

Ces collèges promettent zéro prêt étudiant

Voici la dernière ventilation de l’inflation – dans un graphique

“Une telle blessure est nécessaire pour établir ce que les tribunaux appellent” debout “”, a déclaré Laurence Tribu, professeur de droit à Harvard. “Aucun individu, entreprise ou État n’est manifestement lésé comme l’auraient été les prêteurs privés si, par exemple, leurs prêts aux étudiants avaient été annulés.”

Bien qu’il existe un certain nombre d’autres contestations judiciaires du plan du président en suspens, l’administration Biden va de l’avant avec son plan d’annulation de la dette étudiante.

“Nous estimons que ces poursuites sont sans fondement et nous allons continuer à nous battre pour le peuple américain”, a déclaré vendredi matin le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, sur CNN.

Le département américain de l’Éducation a ouvert sa demande d’annulation de prêt étudiant lors d’un test bêta vendredi dernier, et plus de 8 millions de personnes ont soumis des demandes d’allégement au cours du week-end. L’application a été officiellement lancée lundi, et il a été rapporté que des millions de plus ont postulé depuis.