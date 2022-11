L’administration Biden pourrait à nouveau prolonger la suspension des paiements sur les prêts étudiants

Avec les coups juridiques portés au plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden, il est possible que l’administration prolonge à nouveau la pause de paiement sur les factures mensuelles, selon les experts.

“Je suis sûr qu’ils doivent considérer cela comme une option”, a déclaré Scott Buchanandirecteur exécutif de la Student Loan Servicing Alliance, un groupe commercial pour les gestionnaires fédéraux de prêts aux étudiants.

Si la politique du président reste bloquée devant les tribunaux d’ici la fin de l’année, a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz, “l’administration Biden est susceptible de prolonger encore la pause de paiement”.

Le Washington Post signalé cette semaine que les responsables de la Maison Blanche commencent à discuter de la possibilité d’une autre prolongation si les poursuites continuent de contrecarrer son plan d’annulation de prêt. Ce serait la huitième fois que les emprunteurs auraient plus de temps.

Les remboursements des prêts étudiants fédéraux sont suspendus depuis mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé pour la première fois les États-Unis et paralysé l’économie. Reprendre les factures de plus de 40 millions d’Américains sera une tâche énorme, et l’administration Biden avait espéré faciliter la transition en annulant d’abord une grande partie de la dette étudiante.

Cependant, depuis que le président a annoncé son intention d’annuler jusqu’à 20 000 dollars pour des dizaines de millions d’emprunteurs en août, les groupes conservateurs et les États républicains ont agi rapidement pour tenter de le bloquer. Le département américain de l’Éducation a fermé la semaine dernière son portail d’annulation de prêt étudiant après qu’un juge fédéral du Texas a qualifié le plan de Biden d'”inconstitutionnel” et l’a invalidé.

Le plan de Biden est également suspendu après que six États dirigés par le GOP – Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas et Caroline du Sud – ont demandé aux tribunaux de suspendre la politique pendant que sa contestation judiciaire se déroule.