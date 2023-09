L’administration Biden ouvre la voie au transfert de 6 milliards de dollars d’actifs iraniens | Actualités politiques

L’administration du président américain Joe Biden a ouvert la voie à la libération de cinq citoyens américains détenus en Iran en accordant une dérogation générale aux banques internationales pour qu’elles puissent transférer 6 milliards de dollars d’argent iranien gelé de la Corée du Sud vers le Qatar sans crainte de sanctions.

En outre, dans le cadre de cet accord, l’administration a accepté de libérer cinq citoyens iraniens détenus aux États-Unis.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a approuvé les dérogations aux sanctions à la fin de la semaine dernière, un mois après que les responsables américains et iraniens ont déclaré qu’un accord de principe était en place. Le Congrès n’a été informé de la décision de dérogation que lundi, selon la notification obtenue par l’Associated Press.

Les contours de l’accord avaient été annoncés précédemment et la renonciation était attendue. Mais c’est la première fois que l’administration annonce qu’elle libère cinq prisonniers iraniens dans le cadre de l’accord. Les prisonniers n’ont pas été nommés.

Cette dérogation a suscité des critiques de la part des Républicains et d’autres qui affirment que l’accord stimulera l’économie iranienne à un moment où ce pays constitue une menace croissante pour les troupes américaines et leurs alliés au Moyen-Orient.

Sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, le sénateur Chuck Grassley de l’Iowa a déclaré : « Il est ridicule que les États-Unis soient soumis à un chantage et les poussent à payer 6 milliards de dollars pour des otages, ce qui contribuera indirectement à financer la politique étrangère numéro un de l’Iran : le terrorisme. »

Le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas a quant à lui accusé Biden de « payer une rançon au pire État sponsor du terrorisme au monde ».

Cette dérogation signifie que les banques européennes, du Moyen-Orient et d’Asie ne se heurteront pas aux sanctions américaines en convertissant l’argent gelé en Corée du Sud et en le transférant à la banque centrale du Qatar, où il sera détenu pour que l’Iran puisse l’utiliser pour l’achat de biens humanitaires.

Le transfert des 6 milliards de dollars était l’élément critique de l’accord de libération des prisonniers, qui a vu quatre des cinq détenus américains transférés des prisons iraniennes vers une assignation à résidence le mois dernier. Le cinquième détenu était déjà assigné à résidence.

En raison des nombreuses sanctions américaines contre les banques étrangères qui effectuent des transactions au profit de l’Iran, plusieurs pays européens ont hésité à participer au transfert. La dérogation de Blinken vise à apaiser leurs inquiétudes concernant tout risque de sanctions américaines.

Des personnes proches des négociations ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que les détenus soient libérés dès la semaine prochaine.

Parmi les prisonniers américains figurent Siamak Namazi, qui a été arrêté en 2015 puis condamné à 10 ans de prison pour des accusations d’espionnage critiquées au niveau international ; Emad Sharghi, un capital-risqueur condamné à 10 ans de prison ; et Morad Tahbaz, un défenseur de l’environnement anglo-américain d’origine iranienne qui a été arrêté en 2018 et également condamné à 10 ans de prison. Les quatrième et cinquième prisonniers n’ont pas été identifiés.

« Pour faciliter leur libération, les États-Unis se sont engagés à libérer cinq ressortissants iraniens actuellement détenus aux États-Unis et à autoriser le transfert d’environ 6 milliards de dollars de fonds iraniens restreints détenus aux États-Unis. [South Korea] vers des comptes restreints au Qatar, où les fonds seront disponibles uniquement pour le commerce humanitaire », a écrit Blinken.

La levée des sanctions s’applique aux banques et autres institutions financières de Corée du Sud, d’Allemagne, d’Irlande, du Qatar et de Suisse.

« Je détermine qu’il est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis de renoncer à l’imposition de sanctions », a écrit Blinken, identifiant les pays en question.

Les dérogations aux sanctions s’appliquent aux transactions impliquant des entités précédemment pénalisées telles que la Compagnie pétrolière nationale iranienne et la Banque centrale d’Iran.

Blinken a écrit que les dérogations leur permettraient « de transférer des fonds de comptes en République de Corée vers des comptes en Suisse et en Allemagne et de comptes en Suisse et en Allemagne vers des comptes au Qatar, et d’utiliser les fonds transférés pour d’autres transactions humanitaires conformément à directives écrites du gouvernement américain ».