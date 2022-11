L’administration Biden offre une nouvelle voie pour s’acquitter de la dette étudiante en cas de faillite

Alors que le vaste plan du président Biden visant à annuler la dette étudiante de millions d’emprunteurs fait face à des défis juridiques croissants, son administration a pris jeudi une mesure distincte qui pourrait faciliter l’apurement de leurs dettes pour les étudiants emprunteurs les plus vulnérables : par la faillite.

Contrairement aux factures de carte de crédit, aux factures médicales et aux autres dettes de consommation, les prêts étudiants ne sont pas automatiquement annulés en cas de faillite; les emprunteurs sont tenus de déposer une plainte distincte pour tenter de le faire. Il est stressant, coûteux et notoirement difficile de répondre aux critères juridiques stricts pour réussir, et la plupart des débiteurs n’essaient même pas.

Mais, jeudi, le ministère de la Justice, en coordination avec le ministère de l’Éducation, a annoncé un nouveau processus qui, selon lui, contribuerait à garantir que les personnes en faillite cherchant à obtenir un allègement de leurs prêts étudiants fédéraux soient traitées plus équitablement, avec des directives plus claires sur les types de cas. entraînerait une décharge.

“Les directives d’aujourd’hui décrivent un processus meilleur, plus juste et plus transparent pour les étudiants emprunteurs en faillite”, a déclaré la procureure générale associée Vanita Gupta dans un communiqué. “Cela permettra aux avocats du ministère de la Justice d’identifier plus facilement les cas dans lesquels nous pouvons recommander la libération des prêts étudiants d’un emprunteur.”