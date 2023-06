L’administration Biden nomme un nouveau chef pour la patrouille frontalière

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden a nommé vendredi Jason Owens au poste de nouveau chef de la US Border Patrol, une annonce qui intervient au milieu d’un changement de garde parmi les hauts responsables des frontières dont les responsabilités ont été assouplies par une récente baisse des passages illégaux. Owens, un vétéran de la patrouille frontalière de 27 ans qui est bien considéré par les agents de base, a récemment occupé le poste de chef du secteur de Del Rio, au Texas, l’un des plus fréquentés le long de la frontière américano-mexicaine. Le 30 juin, il remplacera le chef sortant Raul Ortiz, l’un des nombreux hauts dirigeants qui ont retardé leurs départs pour aider à gérer l’expiration des politiques frontalières liées à la pandémie.

Dans un communiqué, le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a salué Owens comme « un leader talentueux, altruiste et inspirant qui se consacre à la mission d’application de la loi de la patrouille frontalière, aux hommes et aux femmes qui la remplissent et au pays que nous servons tous ». ”

Les passages illégaux le long de la frontière sud-ouest ont atteint des niveaux records pendant le mandat du président Biden, mettant à rude épreuve le moral de l’agence à un moment où la patrouille frontalière a du mal à atteindre ses objectifs d’embauche et les niveaux de dotation ont pris du retard.

Les passages à niveau ont bondi à plus de 10 000 par jour le mois dernier alors que les migrants se précipitaient pour entrer aux États-Unis avant la levée de la politique pandémique du titre 42 le 11 mai et l’entrée en vigueur de politiques d’application plus strictes.

La politique du titre 42 est terminée. Voici comment cela fonctionne à la frontière maintenant.

Les prévisions d’une augmentation encore plus importante des frontières après la levée de la politique pandémique ne se sont toutefois pas matérialisées. Les passages illégaux ont chuté de 70% depuis le 11 mai, selon les dernières données d’application. Cela a apporté un sursis aux autorités frontalières – et la possibilité pour les dirigeants vétérans de se retirer – après des mois d’opérations en mode crise.

Les responsables du DHS ont également annoncé vendredi le départ à la retraite de Benjamine « Carry » Huffman, une responsable décorée de la patrouille frontalière qui a rejoint l’agence en 1985 et a été sous-commissaire par intérim des douanes et de la protection des frontières américaines. Huffman sera remplacé par Pete R. Flores, un ancien fonctionnaire du Bureau des opérations sur le terrain du CBP et l’un des dirigeants les plus expérimentés de l’agence en matière d’interdiction de la drogue aux points d’entrée américains.

Diane Sabatino, sous-commissaire exécutive adjointe du Bureau des opérations sur le terrain du CBP, succèdera à Flores en tant que haut responsable par intérim du Bureau des opérations sur le terrain, supervisant 31 000 officiers et employés, selon le Département de la sécurité intérieure.

« Je suis très reconnaissant pour le service de nos hauts dirigeants sortants et j’attends avec impatience ce que nos nouveaux dirigeants accompliront au service de notre mission », a déclaré Troy Miller, commissaire par intérim du CBP, dans un communiqué.

Avant de superviser le secteur de Del Rio, Owens a dirigé l’académie Border Patrol à Artesia, NM, où il a animé un podcast qui abordait des sujets de formation ainsi que certaines des controverses et des critiques publiques auxquelles les agents étaient confrontés. Owens a également occupé des postes de direction le long de la frontière nord des États-Unis avec le Canada.