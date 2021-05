L’administration Biden nie le rapport des médias d’État iraniens sur l’accord d’échange de prisonniers avec Téhéran qui libérerait quatre Américains – RT USA News

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a démenti un rapport de la chaîne de télévision publique iranienne faisant état d’un accord d’échange de prisonniers, affirmant que les travaux se poursuivaient pour libérer quatre Américains qui avaient été accusés par Téhéran d’espionnage.

« Malheureusement, ce rapport est faux, » Klain a déclaré dans une interview dimanche sur CBS News ‘ ‘Affrontez la nation’ programme. «Il n’y a pas d’accord pour libérer ces quatre Américains. Nous travaillons très dur pour les faire sortir. Nous avons soulevé cette question avec l’Iran. . . mais jusqu’à présent, il n’y a pas d’accord pour ramener ces quatre Américains chez eux.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Iran pourrait essayer de forcer la main de Washington en signalant qu’un accord avait été conclu, Klain a déclaré « non » et a réitéré que l’administration du président Joe Biden travaille à un accord. « Lorsque nous aurons fait cela, nous serons évidemment ravis d’annoncer cette nouvelle, » il a dit.

Les commentaires de Klain sont intervenus après que la télévision d’État iranienne a déclaré que l’Iran avait conclu des accords avec des responsables américains et britanniques sur la libération de prisonniers séparés. L’accord avec Washington aurait inclus la libération de 7 milliards de dollars de fonds pétroliers iraniens qui ont été gelés dans d’autres pays en raison des sanctions américaines, ainsi que l’échange de quatre Américains contre quatre Iraniens détenus aux États-Unis. Le rapport n’a pas identifié les Iraniens que Téhéran veut libérer.

Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, voici les 4 citoyens américains connus du public actuellement détenus en otage dans #L’Iran:1. Baquer Namazi2. Siamak Namazi3. Morad Tahbaz (est à la fois un citoyen américain et britannique) 4. Emad ShargiRobert Levinson a été retenu en otage et présumé mort. Sa famille veut que justice soit faite. pic.twitter.com/HvqvKXjVkn – Daren Nair (@DarenNair) 2 mai 2021

L’accord avec Londres appelait à la libération du ressortissant anglo-iranien Nazanin Zaghari-Ratcliffe, travailleur caritatif et espion accusé, une fois que le Royaume-Uni aura remboursé une dette de 400 millions de livres (553 millions de dollars) pour les chars non livrés à l’Iran. Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que des discussions juridiques étaient en cours sur la dette et la libération de Zaghari-Ratcliffe.





Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné que les 7 milliards de dollars que l’Iran pourrait recevoir grâce à un accord avec les États-Unis ne sont ni un cadeau ni une récompense; c’est plutôt l’argent détenu par la République islamique qui a été gelé dans les banques.

Mais d’autres ont vu l’accord présumé comme un signe de faiblesse de la part de Biden, tout comme lorsque l’ancien président Barack Obama a envoyé 1,7 milliard de dollars en espèces à l’Iran dans le cadre d’un accord de 2016 sur l’échec d’un accord d’armement. Les premiers 400 millions de dollars sont arrivés juste après la libération de quatre prisonniers américains dans le cadre de l’accord nucléaire iranien. Obama a été accusé d’avoir payé une rançon, mais l’argent a réglé une dette américaine envers l’Iran.

« Spéléo encore une fois à des gens qui voudraient nous tuer avec plaisir, » L’instructeur d’arts martiaux Joe Dolio a déclaré à propos du dernier accord sur les prisonniers présumés.

Xiyue Wang, un étudiant diplômé américain qui a été libéré dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers avec l’Iran en 2019, a déclaré que de telles libérations ne devraient jamais impliquer de paiements d’argent à Téhéran. « Si l’équipe Biden a débloqué des fonds à l’IRI pour la libération d’otages, cela jette pratiquement la moralité et l’intérêt américain dans les toilettes », il a dit.

Les otages étrangers en Iran DOIVENT être libérés, mais PAS en payant la rançon du régime terroriste. Si l’équipe Biden libère des fonds à l’IRI pour la libération des otages, cela met pratiquement la moralité et l’intérêt américain aux toilettes. https://t.co/gOPPr515Y7 – Xiyue Wang (@ XiyueWang9) 2 mai 2021





