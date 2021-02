« Il y a une circonscription irlandaise américaine considérable ici »

Joe Biden ne veut pas être « mêlé » au Brexit sur la frontière nord-irlandaise, a déclaré un allié du président au Sunday Telegraph,

La source a déclaré que la nouvelle administration de la Maison Blanche surveillait attentivement la situation, mais qu’elle répugnait à intervenir, marquant un écart significatif par rapport au style de politique étrangère de Donald Trump.

La récente erreur de l’Union européenne qui a déclenché de suite l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord sur les vaccins, menaçant de créer efficacement une frontière sur l’île d’Irlande, a déclenché l’alarme à Washington DC.

Il n’y a eu à l’époque aucun commentaire public sur la question de la part de M. Biden, qui a fait des déclarations sur le sujet dans le passé et est profondément attaché à l’accord du Vendredi saint, ni de son administration.

Mais il a été considéré comme le dernier d’une série de faux pas diplomatiques troublants de la part de l’UE alors que les États-Unis cherchent à reconstruire leurs relations.

La source de Biden a déclaré au Sunday Telegraph: « Quoi que fasse l’UE ou le Royaume-Uni [in relation to Northern Ireland] L’administration veut faire preuve de prudence, attendre de voir ce qui se passe et ne pas prendre une position dure. C’est difficile parce que vous avez le Royaume-Uni, l’Irlande et l’UE, et vous ne pouvez pas gagner.

« Avec Biden, cependant, il y a ce sentiment de proximité avec l’Irlande. Mais ses responsables n’ont jamais voulu se mêler au Brexit, vous avez seulement des problèmes. »

Il a ajouté: « C’est une corde raide pour lui. De toute évidence, il veut avoir de bonnes relations avec l’UE et le Royaume-Uni. En même temps, il y a une circonscription irlandaise américaine considérable ici. C’est une corde raide qu’il pourrait tomber. »

M. Biden a une forte affinité pour l’Irlande en raison de liens ancestraux. En septembre, il a averti que l’accord du Vendredi saint ne devait pas être une «victime du Brexit» et a précisé que tout futur accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis en dépendrait.

Deux mois plus tard, il a averti qu’il ne devait pas y avoir de « frontière gardée » et qu’il « s’en assurerait ».

Un responsable du département d’État a déclaré qu’ils étaient au courant des discussions en cours entre le Royaume-Uni et l’UE et du suivi des développements.

De nombreux responsables de l’administration Biden avaient dans le passé des opinions anti-Brexit tranchantes.

Mais l’ancien fonctionnaire du département d’État a déclaré: « Quelque chose qui revient est de compartimenter les relations dans la diplomatie. Ainsi, vous pouvez être fort sur une chose sans que cela affecte d’autres parties de la relation. »

Cela laissait de nombreux domaines ouverts pour renforcer les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni, mais beaucoup dépendrait de la façon dont la relation entre M. Biden et Boris Johnson fonctionnait, et cela était encore inconnu.

Pendant ce temps, les actions de l’UE, non seulement en ce qui concerne la frontière irlandaise, ont attiré l’attention des responsables américains sur eux plutôt que sur le Royaume-Uni.

Un ancien haut responsable de la sécurité nationale de l’administration Obama a déclaré au Sunday Telegraph qu’il y aurait « un travail difficile » dans les relations avec l’UE.

Il a déclaré: « On met beaucoup l’accent ici sur l’établissement d’un front uni de [European] alliés de la Russie et de la Chine.

« La visite de Borrell à Moscou fournit une nouvelle preuve de la nécessité de conversations rapides outre-Atlantique sur la manière dont les États-Unis et l’UE traitent avec la Russie. »