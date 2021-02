L’administration Biden ne sanctionnera PAS le prince saoudien pour le meurtre de Khashoggi, mais utilisera des outils « plus efficaces » – Maison Blanche

L’administration Biden ne sanctionnera PAS le prince saoudien pour le meurtre de Khashoggi, mais utilisera des outils « plus efficaces » – Maison Blanche

Malgré les promesses passées de Joe Biden de sanctionner le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, affirme que les États-Unis utiliseront plutôt des méthodes «plus efficaces».

La décision de l’administration Biden de sanctionner un certain nombre de responsables saoudiens, mais pas le prince héritier lui-même, a été prise après qu’un rapport de la communauté du renseignement publié vendredi a accusé le prince d’approuver la capture et le meurtre de Jamal Khashoggi à Istanbul en 2018.

Aussi sur rt.com Le prince héritier saoudien a approuvé un plan pour « capturer ou tuer » Khashoggi, selon un rapport de renseignement américain récemment déclassifié

Psaki est apparu dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN pour défendre la décision de laisser le prince partir, disant à l’hôte Dana Bash que les États-Unis avaient « plus efficace » méthodes de réprimande du royal saoudien.

«Historiquement,» elle a dit, «Il n’y a pas eu de sanctions imposées aux dirigeants de gouvernements étrangers où nous avons des relations diplomatiques et même lorsque nous n’avons pas de relations diplomatiques.

«Nous pensons qu’il existe des moyens plus efficaces de faire en sorte que cela ne se reproduise plus et de pouvoir également laisser de la place pour travailler avec les Saoudiens», Dit Psaki. «Voilà à quoi ressemble la diplomatie.»

Malgré l’appel de Psaki au précédent, Joe Biden a promis une action difficile contre le jeune prince, connu sous le nom de MBS, pendant la campagne électorale. Lors d’un débat contre le président de l’époque Trump en octobre, Biden a juré qu’il ferait de l’Arabie saoudite un « paria » sur le meurtre de Khashoggi, que la royauté saoudienne avait «Très peu de valeur de rachat social», et serait «Payer un prix» pour le meurtre.

Aussi sur rt.com L’Arabie saoudite « rejette catégoriquement » les affirmations des États-Unis sur le meurtre de Khashoggi, alors que Washington cesse de sanctionner le prince héritier MBS

Psaki est resté discret sur les méthodes pouvant être utilisées contre MBS, et Biden a déclaré aux journalistes qu’il y aurait une annonce lundi « Sur ce que nous allons faire avec l’Arabie saoudite en général » comme il a quitté la Maison Blanche samedi.

Bien que condamnées par les défenseurs des droits de l’homme pour leur impact disproportionné sur les citoyens innocents des pays qu’elles ciblent, les sanctions sont un outil bien utilisé dans l’arsenal diplomatique américain, apprécié des démocrates et des républicains. L’administration Donald Trump a libéralement sanctionné l’Iran, le Venezuela, la Chine, la Corée du Nord, la Syrie, Cuba et la Russie, et même les procureurs de la Cour pénale internationale.

Dans son rôle actuel et dans son ancien poste au département d’État de l’ère Obama, Psaki a préconisé des sanctions sévères, même pour les dirigeants de gouvernements étrangers. Elle a averti en 2014 que les États-Unis envisageaient de sanctions contre le président russe Vladimir Poutine, et a déclaré il y a quelques jours à la presse que des sanctions contre la Russie pour implication présumée dans le piratage de SolarWinds et pour l’emprisonnement de la figure de l’opposition Alexey Navalny, seraient prévues. « Des semaines, pas des mois. »

Aussi sur rt.com « Ce ne sera pas simplement des sanctions »: le conseiller de Biden menace de punir la Russie avec des « outils vus et invisibles » pour le piratage de SolarWinds

Dans le cas de l’incident de SolarWinds, les responsables de l’administration ont de nouveau émis l’hypothèse que d’autres méthodes pourraient être utilisées en plus des sanctions. La réponse de l’administration, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan à CBS la semaine dernière, « Comprendra un mélange d’outils vus et invisibles. »

Les administrations Biden et Trump sont apparemment similaires dans leur utilisation des sanctions là où elles le jugent opportun, mais aussi dans les cibles qu’elles évitent. Trump a condamné le meurtre de Khashoggi mais a ignoré la pression exercée sur les républicains et les démocrates pour punir les Saoudiens pour cela. Moins d’un an après la mort de Khashoggi, Trump a opposé son veto à trois projets de loi du Congrès qui auraient interdit les ventes d’armes américaines au royaume du désert.

Le prince Mohammed a nié la responsabilité de la mort et du démembrement de Khashoggi, en rejetant la faute sur des éléments voyous au sein de ses forces de sécurité. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré vendredi dans un communiqué que le rapport des services de renseignement américains « Ne peut en aucun cas être accepté. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!