L’administration Biden n’atteindra pas l’objectif de vaccination COVID-19 du 4 juillet

L’administration Biden n’atteindra pas son objectif « ambitieux » de faire vacciner au moins partiellement 70 % des adultes américains contre le COVID-19 d’ici le 4 juillet, a déclaré mardi Jeff Zients, le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche.

Seize États et le district de Columbia ont déjà atteint l’objectif – mais quatre États représentent moins de 50% de tous les adultes, a-t-il déclaré. Pourtant, l’objectif de vacciner au moins partiellement 70% des Américains âgés de 30 ans et plus a été atteint, a-t-il déclaré, ajoutant que l’administration était en passe d’atteindre l’objectif de 70% pour les 27 ans et plus d’ici le week-end du 4 juillet.

Zients a déclaré que la presse continuerait à faire vacciner davantage de personnes. Il a qualifié les chiffres de « progrès incroyables » et a déclaré qu’il faudrait quelques semaines de plus pour atteindre 70% de tous les adultes.

« C’est un motif de célébration, et c’est exactement ce que les Américains pourront faire le 4 juillet, célébrer l’indépendance du virus », a déclaré Zients.

Aussi dans l’actualité :

►L’administration du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, a réduit les règles de sécurité au travail mardi, en gardant le masque et d’autres exigences uniquement dans les établissements de soins de santé.

►Le président philippin Rodrigo Duterte a menacé d’ordonner l’arrestation des Philippins qui refusent la vaccination contre le COVID-19 et leur a dit de quitter le pays s’ils ne coopéraient pas aux efforts visant à contenir la pandémie.

►Western Michigan University a déclaré qu’elle organiserait une série de tirages, d’août à décembre, pour donner plus de 100 000 $ aux étudiants qui ont été vaccinés contre COVID-19.

►La Corée du Nord a déclaré à l’Organisation mondiale de la santé qu’elle avait testé plus de 30 000 personnes pour le coronavirus jusqu’au 10 juin, mais n’a pas encore trouvé une seule infection. Les experts doutent largement de l’affirmation de la Corée du Nord selon laquelle elle n’a eu aucun cas de virus.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,5 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 602 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 178,8 millions de cas et plus de 3,87 millions de décès. Plus de 150,46 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 45,2% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Les fêtes d’anniversaire des enfants peuvent être en partie responsables de l’augmentation des taux de transmission des coronavirus, selon une nouvelle étude. Lire la suite ici.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Les jeunes sont moins susceptibles de se faire vacciner, selon une étude du CDC

Les jeunes Américains sont moins susceptibles de se faire vacciner contre le COVID-19 que leurs aînés, a montré une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention. Au 22 mai 2021, 57% des adultes avaient reçu au moins une dose de vaccin, selon l’étude. Mais la couverture était la plus élevée chez les 65 ans et plus (80 %) alors qu’elle était la plus faible chez les 18-29 ans (38,3 %). Près de 25 % de ce dernier groupe d’âge ont déclaré qu’ils ne se feraient probablement pas ou certainement pas vacciner, tandis que 23 % n’étaient pas sûrs. Leurs plus grandes questions : les inquiétudes concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins, selon une deuxième étude.

Les adultes de 18 à 39 ans ayant des revenus inférieurs, un niveau d’instruction inférieur, sans assurance maladie, qui étaient des adultes noirs non hispaniques qui vivaient dans les banlieues avaient la couverture vaccinale et l’intention de se faire vacciner les plus faibles, a ajouté l’étude.

Les comtés urbains et les femmes étaient plus susceptibles de se faire vacciner, selon la première étude. Soulignant peut-être les causes de la baisse des taux, l’étude note également que « les personnes vivant dans des comtés présentant des vulnérabilités sociales plus élevées ou des pourcentages plus élevés de la population qui ne sont pas assurés, vivent dans la pauvreté, n’ont pas accès à un ordinateur et n’ont pas accès à un ordinateur avec Internet étaient moins susceptibles d’être vaccinés. »

La Californie paiera tous les loyers impayés et pourrait prolonger l’interdiction des expulsions

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que la Californie rembourserait tous les loyers en souffrance accumulés dans l’État le plus peuplé du pays en raison des retombées de la pandémie de coronavirus, une promesse de rendre les propriétaires indemnes tout en donnant aux locataires une table rase. Les programmes d’aide multiples de 5,2 milliards de dollars approuvés par le Congrès semblent être plus que suffisants pour couvrir tous les loyers impayés dans l’État, selon Jason Elliott, conseiller principal de Newsom sur le logement et l’itinérance.

« La Californie prévoit une remise de loyer à une échelle jamais vue auparavant aux États-Unis », a tweeté le gouverneur Newsom.

Il reste à déterminer si Neswom continuera d’interdire les expulsions pour loyer impayé au-delà du 30 juin, date à laquelle les protections fédérales contre les expulsions devraient également expirer.

Éclosion en Floride: 2 morts, 3 hospitalisés – mais un travailleur vacciné n’est pas infecté

Deux employés du comté de Manatee en Floride sont décédés et trois autres ont été hospitalisés après une épidémie dans le service informatique, a déclaré l’administrateur du comté, Scott Hopes. Aucun n’a été vacciné et un autre travailleur vacciné n’a pas été infecté, a déclaré Hopes. Une personne est décédée le 14 juin et Hope a déclaré qu’un des autres travailleurs s’était rendu chez un médecin pour se plaindre de maux de gorge et d’autres symptômes mercredi – deux jours après le premier décès – et était décédé jeudi. Toutes les victimes sont relativement jeunes, a-t-il déclaré.

« Mon inquiétude est que cela puisse très bien être une variante, et qui semble infecter les jeunes », a déclaré Hopes. « Vous avez cinq cas connus dans un département et près de 50% (décédés), et tous ont été hospitalisés. »

Les vaccins indiens enregistrent 8 millions de personnes en une journée

L’Inde a déclaré avoir vacciné plus de 8 millions de personnes le premier jour d’un programme administrant des vaccins gratuits à tous les adultes. Le total de lundi intervient alors que le gouvernement fait face à des critiques continues, accusé de ne pas avoir fourni suffisamment de vaccins à la nation de 1,4 milliard d’habitants.

« Le nombre record de vaccinations d’aujourd’hui est réjouissant », a tweeté le Premier ministre Narendra Modi. « Le vaccin reste notre arme la plus puissante pour lutter contre le COVID-19. Félicitations à ceux qui se sont fait vacciner et bravo à tous les guerriers de première ligne qui travaillent dur pour s’assurer que tant de citoyens reçoivent le vaccin. Bravo l’Inde !

Les cas de COVID-19 augmentent en Californie, selon une analyse

Les nouveaux cas de coronavirus ont augmenté de 6,2% en Californie au cours de la semaine se terminant dimanche alors que l’État a ajouté 6 530 cas. La semaine précédente, il y avait 6 148 nouveaux cas de virus à l’origine du COVID-19. La Californie se classait au 31e rang des États où le coronavirus se propageait le plus rapidement par personne, selon une analyse du réseau USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Au cours de la dernière semaine, les cas de coronavirus aux États-Unis ont diminué de 19,6% par rapport à la semaine précédente, avec 79 884 cas signalés. Avec 11,87 % de la population du pays, la Californie a enregistré 8,17 % des cas du pays la semaine dernière.

À travers le pays, huit États ont eu plus de cas au cours de la dernière semaine que la semaine précédente.

En Californie, les pires épidémies hebdomadaires par personne se sont produites dans les comtés de Modoc, Sierra et Mendocino. L’ajout des cas les plus récents dans l’ensemble était le comté de Los Angeles, avec 1 489 cas; Comté de San Diego, avec 546 cas ; et le comté de Sacramento, avec 439. Le nombre de cas hebdomadaires a augmenté dans 26 comtés par rapport à la semaine précédente. Les pires augmentations par rapport au rythme de la semaine précédente ont été enregistrées dans les comtés de Los Angeles, Tulare et San Diego.

– Mike Stucka

Une étude montre que les vaccins à ARNm ne diminuent pas le nombre de spermatozoïdes

Les problèmes de fertilité entourant les vaccins COVID-19 ne sont pas exclusifs aux femmes. Les hommes aussi sont inquiets. Cherchant à dissiper ces craintes, des chercheurs de l’Université de Miami ont mené une étude pour évaluer la fertilité des hommes après la vaccination et n’ont trouvé aucun effet négatif sur leur sperme. Du 17 décembre 2020 au 12 janvier 2021, ils ont recruté 45 volontaires sains âgés de 18 à 50 ans qui devaient recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna, selon l’étude publiée dans JAMA Network.

Les participants ont été présélectionnés pour s’assurer qu’ils n’avaient pas de problèmes de fertilité antérieurs ou sous-jacents. Des échantillons de sperme ont été prélevés avant la première dose de vaccin et environ 70 jours après la seconde, ce qui correspond à peu près au temps qu’il faut aux spermatozoïdes pour se régénérer.

– Adrianna Rodriguez

Moderna va ajouter des lignes de production en vue des boosters

Moderna ajoutera deux nouvelles lignes de production à son usine de Norwood, dans le Massachusetts, pour se préparer à la fabrication de boosters. Les responsables ont déclaré que les ajouts permettront une augmentation de 50 % de la capacité de production.

La société de biotechnologie a eu du mal à attirer des investisseurs pour sa technologie d’ARNm avant la pandémie. Il a maintenant une capitalisation boursière de 81 milliards de dollars. Ses partenaires fabricants se préparent également à augmenter la production en dehors des États-Unis, se préparant à tripler leur production mondiale annuelle de vaccin COVID-19.

« Notre plan et notre espoir sont que, dès que les États-Unis auront suffisamment de doses, nous serons autorisés à exporter afin que nous puissions aider autant de pays que possible dans le monde », a déclaré le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, au Wall Street Journal.

Contribuer : The Associated Press.