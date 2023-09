L’administration Biden met sur liste noire les entreprises chinoises liées aux drones entre Moscou et Téhéran

« Nous n’hésiterons pas à prendre des mesures rapides et significatives contre ceux qui continuent de chercher à alimenter et à soutenir la guerre illégale et immorale de Poutine en Ukraine », a-t-il ajouté.

Cette liste est un outil utilisé par Washington pour imposer des restrictions commerciales aux entités qu’il considère comme menaçant la sécurité nationale américaine et a récemment été utilisée pour freiner la technologie chinoise et pénaliser l’implication dans la machine de guerre russe.

Les États-Unis ont accusé l’exportateur Asia Pacific Links basé à Hong Kong, trois sociétés finlandaises de fret, d’entreposage et de logistique, trois entités russes et un producteur allemand d’équipements industriels d’être impliqués dans un stratagème visant à contourner les restrictions américaines à l’exportation en fournissant des composants de drones à des sociétés précédemment inscrites sur la liste noire. Centre technologique spécial à Saint-Pétersbourg, en Russie.

L’administration Biden a imposé lundi de nouvelles restrictions commerciales à 11 entreprises chinoises et cinq entreprises russes, ciblant les acteurs étrangers considérés comme compromettant la sécurité nationale et suscitant la colère de Pékin.

« Les États-Unis abusent des sanctions unilatérales et de la « juridiction au bras long » en sapant l’ordre et les règles du commerce international, en entravant les échanges économiques et commerciaux internationaux normaux et en portant atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises et des individus chinois », a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué. une déclaration Mardi.

« Les Etats-Unis devraient immédiatement mettre un terme à leur répression déraisonnable des entreprises et des individus chinois. La Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument ses droits et intérêts légitimes », a ajouté le ministère chinois du Commerce.

— Quek Jie Ann de CNBC a contribué à cette histoire.