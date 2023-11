L’administration Biden met en garde contre des perturbations majeures à la frontière si les juges suspendent la règle d’asile

L’administration Biden a exhorté mardi une cour d’appel à autoriser le maintien de nouvelles restrictions radicales en matière d’asile, avertissant que leur arrêt serait « hautement perturbateur » à la frontière.

Le gouvernement demande instamment qu’un panel de juges soit constitué à Pasadena, en Californie – deux nommés par le président Bill Clinton et un par le président Donald Trump – renverser une décision de juillet qui cherchait à bloquer les nouvelles restrictions en matière d’asile. Les nouvelles restrictions ont rendu beaucoup plus difficile l’obtention de l’asile si un migrant n’a pas d’abord fait une demande en ligne ou n’a pas voyagé à travers un autre pays, comme le Mexique, et n’y a pas demandé de protection. Ils sont restés en place pendant l’appel.

Bien que les juges n’aient pas statué immédiatement et n’aient donné aucune indication sur leur opinion, les débats se sont déroulés dans un contexte où les républicains du Sénat cherchaient à légiférer. des changements profonds à l’éligibilité à l’asile dans le cadre de la demande d’aide militaire du président Joe Biden à l’Ukraine et à Israël.

Les tribunaux ont bloqué des mesures similaires sous Trump, mais l’administration Biden affirme que son approche diffère car elle est couplée à de nouvelles voies légales pour entrer dans le pays et crée des exceptions. Cependant, les défenseurs représentés par l’American Civil Liberties Union, le Center for Gender & Refugee Studies et le National Immigrant Justice Center affirment qu’il s’agit de politiques recyclées de l’ère Trump qui violent la loi américaine autorisant les gens à demander l’asile, peu importe comment et où ils arrivent.

Une application mobile lancée en janvier permet aux demandeurs d’asile de prendre 1 450 rendez-vous par jour aux postes frontaliers officiels avec le Mexique, tandis que l’administration Biden a autorisé jusqu’à 30 000 personnes par mois en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela à demander l’asile s’ils postulent en ligne. un sponsor financier et arriver à un aéroport.

Ces nouvelles voies représentent « une différence très significative » par rapport aux politiques de Trump, a déclaré Brian Boynton, avocat au ministère de la Justice. Boynton a également noté que 12 % des 57 700 demandeurs d’asile soumis à la nouvelle règle jusqu’en septembre l’ont évitée en prouvant « exceptionnellement » circonstances impérieuses », y compris « urgence médicale aiguë », « menace imminente et extrême pour la vie ou la sécurité » ou être victime de traite d’êtres humains.

L’avocat de l’ACLU, Spencer Amdur, a déclaré que les exceptions étaient « minimes » et que la « grande majorité » des demandeurs d’asile devaient entrer par un point d’entrée officiel.

« La seule chose qu’ils ne peuvent pas faire, c’est adopter des mesures d’interdiction d’asile substantielles », a déclaré Amdur. “Ce n’est pas une option qui s’offre à eux.”

Les passages illégaux en provenance du Mexique ont chuté par rapport à des sommets quotidiens historiques début mai après l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions, mais même si les arrestations ne sont pas revenues à 10 000 passages par jour, l’accalmie a été de courte durée. Arrestations en septembre étaient juste en dessous du sommet mensuel historique atteint en décembre 2022 et ils ont dépassé les 2 millions pour la deuxième année consécutive pour l’exercice budgétaire du gouvernement qui s’est terminé le 30 septembre.

Blas Nuñez-Neto, secrétaire adjoint à la Sécurité intérieure chargé de la politique des frontières et de l’immigration, a déclaré la semaine dernière dans un dossier distinct que les restrictions en matière d’asile étaient critiques. Les chiffres montrent que les taux d’approbation lors des examens initiaux d’asile ont fortement chuté après la mise en œuvre des nouvelles restrictions.

Boynton a demandé aux juges de maintenir cette politique en place même s’ils se prononçaient contre l’administration, ce qui implique qu’elle était prête à porter l’affaire devant la Cour suprême si elle perdait.