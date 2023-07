L’administration Biden maintient un dangereux statu quo alors que la violence en Cisjordanie s’intensifie

Commentez cette histoire Commentaire

Israël « tondu l'herbe" encore cette semaine – le sombre euphémisme souvent utilisé pour ses campagnes violentes périodiques contre les militants de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée. L'incursion israélienne intensive de deux jours dans le camp de réfugiés de Jénine a vu des centaines de soldats déferler dans la zone surpeuplée et densément peuplée avec le soutien de drones armés et de bulldozers. Douze Palestiniens ont été tués et plus de 100 ont été blessés, tandis que l'opération a causé d'importants dégâts aux habitations et aux infrastructures civiles. Des milliers d'habitants ont été forcés de fuir pour se mettre en sécurité ailleurs. Un soldat israélien a été tué lors d'affrontements avec des militants palestiniens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son gouvernement ne laisserait pas Jénine, une ville de Cisjordanie longtemps dans le collimateur de l’appareil de sécurité israélien, devenir un « refuge pour le terrorisme ». Au lendemain de l’opération, des responsables israéliens ont déclaré avoir découvert des caches d’armes, des cachettes et des tunnels secrets de militants, et confisqué des quantités importantes d’armes et de matériel pour les ordonnances. Le raid était le dernier épisode d’une année qui est déjà en passe d’être l’une des plus meurtrières pour les Palestiniens, avec plus de 150 morts. Vingt-neuf Israéliens ont été tués dans le même laps de temps.

Comme c’est le cas quand on tond le gazon, la pelouse a tendance à repousser. Au lendemain du raid de Jénine, le redoutable cycle de violence s’est poursuivi, avec des informations faisant état de représailles palestiniennes dispersées. Tout cela s’inscrit dans un contexte façonné par le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, ainsi que par une Autorité palestinienne de plus en plus faible, qui est à la fois incapable de contenir le militantisme palestinien et de plus en plus impopulaire parmi le public palestinien vivant sous des décennies d’occupation militaire israélienne. .

Les responsables israéliens insistent sur le fait qu’ils ont mené les raids et les opérations ciblées contre les cellules militantes palestiniennes avec une précision « extrême » pour éviter les pertes civiles. Mais leurs activités se déroulent sur une toile plus troublée et plus large. L’année dernière a vu une recrudescence des attaques menées par des colons juifs en Cisjordanie contre des villages et des biens palestiniens. Dans certains cas, leurs saccages semblent avoir été tolérés par les forces de sécurité israéliennes opérant à proximité. Pendant ce temps, le gouvernement de Netanyahu accélère les plans d’annexion de facto d’une grande partie de la Cisjordanie avec la poursuite de l’expansion des colonies israéliennes sur des terres autrefois destinées à comprendre un État palestinien indépendant.

Des nuages ​​de fumée noire flottent dans le ciel de Jénine en Cisjordanie le 3 juillet après la plus grande opération militaire d’Israël en vingt ans. (Vidéo : Reuters)

Face à tout cela, l’administration Biden s’embrouille et ne fait pas grand-chose pour changer un statu quo dangereux. Dans une déclaration sèche cette semaine, la Maison Blanche a déclaré qu’elle soutenait « la sécurité d’Israël et le droit de défendre son peuple contre le Hamas, le Jihad islamique palestinien et d’autres groupes terroristes ». Officiels et analystes palestiniens voir la réponse américaine comme une autre indication de la complicité de Washington dans les abus d’une occupation militaire et d’un projet de colonisation jugés illégaux par une commission de l’ONU l’année dernière.

Il y a peu d’amour perdu entre le président Biden et Netanyahu, qui a passé des années à s’attacher à l’agenda du Parti républicain à Washington et qui a amené des factions extrémistes d’extrême droite dans le courant dominant israélien pour maintenir le pouvoir. Mais l’administration actuelle a montré peu d’appétit pour arrêter le cours actuel des événements en Cisjordanie, où beaucoup craignent la probabilité d’une explosion de violence similaire à la deuxième Intifada il y a deux décennies.

Les responsables américains pourraient avertir leurs homologues israéliens de leurs inquiétudes concernant l’expansion des colonies et d’autres manœuvres du gouvernement Netanyahu, y compris ses plans de refonte du système judiciaire israélien. Mais il y a peu de signes que l’administration Biden soit disposée à adopter une position plus dure sur les actions israéliennes en Cisjordanie – certainement pas une position qui confronterait le statu quo réel en Israël qui a conduit d’éminentes organisations de défense des droits de l’homme à mettre en garde contre « l’apartheid » en Terre Sainte.

Sous Biden, les États-Unis ont annulé quelques-unes des principales concessions accordées par l’ancien président Donald Trump au gouvernement de droite israélien. Cela inclut la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël (une décision qui était censée coïncider avec la création d’un État palestinien séparé, avec Jérusalem-Est comme capitale) ainsi que la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur les hauteurs contestées du Golan. Bien qu’il ne s’agisse que de paroles en l’air pour parvenir à « une solution négociée à deux États » pour que les Israéliens et les Palestiniens vivent côte à côte, les administrations américaines successives, y compris celle de Biden, ont effectivement protégé Israël de toute répercussion politique ou juridique pour son règlement. activité en Cisjordanie.

Les partisans américains d’une solution à deux États et de la réconciliation palestino-israélienne considèrent cette approche intenable. En ce qui concerne les implantations, les responsables de Biden « ont poursuivi la tradition de condamnation ferme mais sans conséquences réelles », m’a dit Jeremy Ben-Ami, président de J Street, un groupe de défense pro-israélien à tendance libérale.

Une partie du dilemme pour l’administration Biden est le manque d’espace politique à la maison pour changer de cap. La génération actuelle de républicains est très éloignée de l’époque de l’ancien secrétaire d’État James Baker III, qui en 1989 a exhorté Israël à « renoncer à l’annexion, à arrêter les activités de colonisation » et à reconnaître les Palestiniens comme des personnes « qui méritent des droits politiques ».

Une génération plus tard, Trump s’inspire des évangéliques américains messianiques et de l’extrême droite du spectre politique juif américain, renforçant les intérêts des groupes pro-colons. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un autre candidat républicain à la présidence, a semblé ne même pas reconnaître l’existence du peuple palestinien dans un discours prononcé à Jérusalem plus tôt cette année.

Bien qu’il y ait un soutien croissant pour les droits des Palestiniens parmi les démocrates américains, Ben-Ami a déclaré que le changement politique à Washington ne correspond pas à l’ampleur de la réalité imminente d’« un État » en Israël. Cette semaine encore, Netanyahu aurait admis lors d’une réunion à la Knesset israélienne que les espoirs palestiniens d’un État et de souveraineté « doivent être éliminés ».

L’approche de Biden « est une politique qui n’est pas liée à la réalité de ce que [Netanyahu’s] est tout ce qui concerne le gouvernement et ce qui se passe sur le terrain », a déclaré Ben-Ami, ajoutant que l’administration Biden doit à la fois « faire en sorte qu’il y ait des conséquences » pour Israël et également rassembler « une vision pour un avenir alternatif et meilleur » pour les Israéliens. et les Palestiniens. Ni l’un ni l’autre effort ne semble être n’importe où dans les cartes.

Le Washington Post a produit une reconstitution en 3D d’un moment clé lors d’un raid israélien du 16 mars dans le centre de Jénine en Cisjordanie. (Vidéo : Télégramme/The Washington Post)

En l’absence de toute action, les analystes n’y voient qu’une détérioration inquiétante. « La sagesse conventionnelle à Washington a longtemps tourné autour de la satisfaction des besoins et des désirs d’Israël pour l’encourager à modérer ses positions sur la paix avec les Palestiniens et à faire les ‘compromis’, voire les ‘sacrifices’ nécessaires pour la paix », a écrit le commentateur politique palestinien Marwan Bishara. « Mais en réalité, le soutien inconditionnel des États-Unis a jusqu’à présent durci la position d’Israël, radicalisé sa société et poussé son système politique vers le fascisme. »

Plus tôt cette année, Matt Duss et Zaha Hassan du Carnegie Endowment for International Peace ont dénoncé « l’approche lourde de la carotte » adoptée par les États-Unis au cours de plusieurs décennies d’expansion des colonies israéliennes. Ils ont plutôt appelé à l’utilisation modérée de bâtons, notamment en cessant d’offrir une « couverture politique générale » aux politiques israéliennes aux Nations Unies et à l’application du droit interne américain existant pour conditionner la manière dont les forces de sécurité israéliennes utilisent l’aide militaire américaine dans les territoires occupés.

Duss, un ancien conseiller du sénateur de gauche Bernie Sanders (I-Vt.), estime que l’administration Biden « trouverait beaucoup plus de soutien qu’elle ne le pense » pour de telles mesures axées sur le respect du droit international et la défense des droits de l’homme. Mais au milieu d’un fourré d’autres préoccupations géopolitiques, il est peu probable que Biden dépense beaucoup de capital politique sur ce front.

« Cette administration est tellement concentrée sur la concurrence entre les grandes puissances qu’elle a complètement dépriorisé l’accent mis sur les droits de l’homme », m’a dit Duss. « Leur principal objectif [vis-à-vis the Israelis and the Palestinians] c’est qu’ils ne veulent pas être dérangés.

Mais, a ajouté Duss, « ce conflit a une façon de se réaffirmer à l’ordre du jour ».