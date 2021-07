L’administration Biden invite des experts de l’ONU sur le racisme à se rendre aux États-Unis

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken parle de la publication du rapport du Congrès 2021 conformément à la loi Elie Wiesel sur la prévention du génocide et des atrocités au département d’État à Washington, le 12 juillet 2021.

L’administration Biden a invité des experts des Nations Unies sur le racisme et les droits de l’homme à se rendre aux États-Unis dans le but de lutter contre la justice raciale et l’égalité nationales.

« Les nations responsables ne doivent pas reculer devant l’examen minutieux de leur bilan en matière de droits humains ; elles doivent plutôt le reconnaître avec l’intention de s’améliorer », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken. dans un communiqué publié mardi soir.

« J’exhorte tous les États membres de l’ONU à se joindre aux États-Unis dans cet effort et à lutter contre le fléau du racisme, de la discrimination raciale et de la xénophobie. , notre sécurité collective est renforcée. »

Le département d’État a contacté le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines de racisme et le rapporteur spécial des Nations unies sur les questions relatives aux minorités pour une visite officielle, a déclaré Blinken dans un communiqué. Des invitations à d’autres experts de l’ONU qui « font rapport et donnent des conseils sur des questions thématiques relatives aux droits de l’homme » seront bientôt envoyées.

Blinken a également utilisé la déclaration pour accueillir le Adoption d’une résolution par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ce mardi qui appelle à l’action pour lutter contre le racisme systémique contre les Africains et les personnes d’ascendance africaine dans le cadre de l’application des lois.

L’invitation arrive à un moment charnière pour les questions de justice raciale aux États-Unis. Le meurtre de l’homme noir non armé George Floyd par un officier de police de Minneapolis en mai 2020 a déclenché des manifestations à l’échelle nationale contre la brutalité policière et le racisme, ainsi que des appels à une législation et à une action gouvernementale.

À la lumière des protestations, les deux rapporteurs spéciaux qui ont été invités aux États-Unis ont signé un Déclaration du Conseil des droits de l’homme de l’ONU l’année dernière qui appelait à « une intervention réparatrice pour la justice raciale historique et contemporaine » dans le monde.

« L’une des raisons pour lesquelles il est important de regarder au-delà des frontières des États-Unis face aux demandes de changement radical sur le front de la justice raciale est que les normes internationales des droits de l’homme exigent et offrent la base d’un meilleur système que celui actuellement en place dans ce pays », a déclaré E. Tendayi Achiume, rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, dans un communiqué l’année dernière.

Les rapporteurs sont des experts indépendants nommés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qui ont généralement pour rôle de compiler des informations sur leur problème respectif des droits de l’homme, d’effectuer des visites dans différents pays et de soumettre des rapports à l’ONU, entre autres responsabilités.

Le département d’État n’a pas fourni de détails supplémentaires sur la visite des rapporteurs spéciaux et n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

L’invitation contraste fortement avec le mépris de l’administration Trump pour les approches de l’ONU sur les questions de droits de l’homme, en particulier après que l’ancien président a retiré les États-Unis du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en 2018.

Président Joe Biden l’a rejoint plus tôt cette année, et a fait de la lutte contre l’injustice raciale un élément clé de sa campagne 2020.

« Comme le président l’a dit clairement à plusieurs reprises, les grandes nations comme la nôtre ne se cachent pas de nos lacunes ; elles les reconnaissent ouvertement et s’efforcent de s’améliorer avec transparence », a déclaré Blinken.

« Ce faisant, nous travaillons non seulement à établir la norme pour les réponses nationales à ces défis, nous renforçons également notre démocratie et donnons un nouvel espoir et une nouvelle motivation aux défenseurs des droits humains à travers le monde. »