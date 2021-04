Les agences américaines de contrôle de l’immigration n’annonceront plus que des « étrangers illégaux » ont été expulsés, car le terme est en train d’être abandonné au profit de « migrant sans papiers » ou de « non-citoyen », selon une note obtenue par les médias.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) et Customs and Border Protection (CBP), les deux agences s’occupant de l’afflux de migrants à la frontière américano-mexicaine, auraient reçu des mémos leur interdisant d’utiliser un langage susceptible d’offenser ceux qui entrent illégalement aux États-Unis. , ont rapporté le Washington Post et d’autres médias américains.

Les employés seraient découragés d’appeler les nouveaux arrivants des «étrangers illégaux», le terme juridique technique généralement utilisé dans de telles situations. Au lieu de cela, les agents devraient les qualifier de «migrants sans papiers» ou de «non-citoyens» sur les réseaux sociaux, dans les documents publics et dans la communication interinstitutions. Le concept d ‘«assimilation» serait également aboli, du moins sur le papier, car le terme serait remplacé par le terme d’ «intégration» plus inclusive.





Le Washington Post rapporte que le commissaire par intérim du CBP, Troy Miller, a déclaré que le changement visait à «Maintenir la dignité de chaque personne avec laquelle nous interagissons.» Le directeur par intérim de l’ICE, Tae Johnson, aurait juré de « Veiller à ce que les communications de l’agence utilisent la terminologie préférée et le langage inclusif, » citant le livre de règles mis à jour.













Alors que le terme « étranger illégal » est sur le point d’être éliminé des communiqués de presse et de la majorité des documents accessibles au public, une exception pourrait être faite pour certains «Documents juridiques ou opérationnels», puisque le terme «étranger» a été largement accepté dans le droit américain, figurant dans plusieurs décisions de la Cour suprême.

Le dernier changement de verbiage intervient alors que l’administration Biden a du mal à gérer l’afflux massif de migrants. Samedi, Biden a semblé qualifier la situation à la frontière sud, qui a vu des migrants d’Amérique centrale affluer vers les États-Unis en nombre record, de « crise ». Plus tard, cependant, un responsable anonyme de la Maison Blanche a par la suite clarifié à CNN que le président décrivait le «Crise en Amérique centrale», mais pas à la frontière américaine.

Les républicains, qui ont rôti pendant des mois Biden pour son incapacité à endiguer le flot d’arrivées illégales, ont relevé ce qu’ils jugent incohérent dans le message de l’administration.

Selon un récent rapport du CBP, les agents ont rencontré environ 172000 «Personnes tentant d’entrer» à la frontière sud-ouest en mars seulement – une augmentation de 71% par rapport à février.

