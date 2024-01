L’administration Biden intensifie son conflit frontalier avec le Texas après la noyade de 3 migrants

McALLEN, Texas (AP) — La mort par noyade de trois migrants a amené nouvelle urgence à une confrontation extraordinaire entre l’administration Biden et le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, qui s’est emparé d’un parc municipal dans un couloir majeur pour des passages illégaux et a refusé l’entrée aux agents de la patrouille frontalière.

Le ministère de la Justice a déposé lundi soir une nouvelle demande auprès de la Cour suprême pour accorder aux agents fédéraux l’accès à une partie de la frontière le long du Rio Grande qui est occupée par la Garde nationale du Texas et le département militaire du Texas. La demande faisait suite à la noyade d’un jeune Mexicain mère et ses deux enfants qui a tenté d’entrer aux États-Unis par la rivière près de Shelby Park à Eagle Pass, au Texas.

L’État a clôturé Shelby Park la semaine dernière et a refusé au public et aux agents fédéraux l’accès aux terrains appartenant à la ville dans le cadre de Les actions agressives d’Abbott pour arrêter les passages illégaux. Les noyades se sont produites quelques heures après que l’administration du président Joe Biden a demandé pour la première fois la Cour suprême d’intervenir.

Abbott publié lundi sur les réseaux sociaux qu’il utilise « tous les outils possibles pour mettre fin à l’immigration clandestine ».

Le Département de la Sécurité intérieure et le Département militaire du Texas ont fourni des calendriers différents concernant les noyades depuis qu’ils ont été rendus publics samedi par un membre du Congrès du sud du Texas.

Selon les documents déposés lundi par le ministère de la Justice, les décès sont survenus vendredi à 20 heures, une heure avant que les agents fédéraux américains ne soient informés par leurs homologues mexicains. Les agents de la patrouille frontalière ont également été informés de la présence de deux autres migrants en détresse dans la même zone, indique le dossier.

Des agents américains se sont approchés de la porte fermée à l’entrée du parc et ont informé la Garde nationale du Texas de la situation, selon le dossier. On leur a dit que le Texas leur refusait l’accès au parc de 50 acres (20 hectares) « même en cas d’urgence ».

Le dépôt a été fait dans le cadre d’un procès intenté par l’administration Biden concernant les clôtures en barbelés installés par le Texas. Une cour d’appel a rendu une ordonnance en novembre interdisant aux agents fédéraux de couper ou de déplacer les barbelés du Texas, sauf en cas d’urgence.

«Même en cas d’urgence continue du type que la cour d’appel a expressément exclu de l’injonction, le Texas fait obstacle aux patrouilles frontalières qui patrouillent la frontière, identifient et atteignent tous les migrants en détresse, sécurisent ces migrants et même accèdent à tous les migrants. fil qu’il devra peut-être couper ou déplacer pour s’acquitter de ses responsabilités », a écrit le ministère de la Justice dans le dossier le plus récent.

Le gouvernement américain a déclaré que les agents de la patrouille frontalière utilisaient le parc pour surveiller la rivière et y lancer des bateaux. Le Texas a rétorqué que la Border Patrol avait retiré la plupart de ses agents et de son équipement d’Eagle Pass après que la cour d’appel ait émis son injonction.

Le ministère de la Justice a demandé à la Cour suprême d’annuler l’intégralité de cette ordonnance.