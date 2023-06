L’administration Biden intensifie les désaccords politiques avec Israël, créant de nouveaux maux de tête au Moyen-Orient

JÉRUSALEM – L’administration Biden se bat avec l’État juif pour son opposition à un nouvel accord controversé sur le nucléaire iranien, les efforts d’Israël pour réformer son système judiciaire et construire des colonies dans le territoire contesté de Cisjordanie, ont déclaré à Fox News des observateurs vétérans des relations américano-israéliennes. Numérique.

Jason Greenblatt, ancien envoyé de la Maison Blanche au Moyen-Orient et auteur du livre « In the Path of Abraham », a déclaré à Fox News Digital qu’il avait des inquiétudes, en particulier en ce qui concerne l’ingérence américaine dans la politique intérieure israélienne.

Deux problèmes intérieurs israéliens – la réforme judiciaire et les colonies – ont créé des divisions entre les États-Unis et Israël. La coalition de Netanyahu s’emploie à piéger ce qui, selon elle, est le pouvoir excessif du pouvoir judiciaire. Les opposants à la réforme judiciaire affirment que le plan de Netanyahu transférera trop de pouvoir à la Knesset (le parlement israélien) et mettra en danger la protection des droits civils.

Greenblatt a déclaré : « L’administration Biden continue de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu’il abandonne ses plans de réforme judiciaire. C’est une ingérence flagrante dans les politiques internes d’un autre pays. Israël a une démocratie solide. Le monde l’a vu avec les manifestations massives pour et contre réforme judiciaire. L’administration Biden continue de penser que l’Amérique peut dicter ce que devraient être les politiques de ses alliés. Ce genre de pression des États-Unis sur les affaires intérieures d’autres pays a échoué avec l’Arabie saoudite et échouera avec Israël.

BIDEN A CONDUIT « HISTORIQUEMENT » DES ALLIÉS PROCHES DU MOYEN-ORIENT DANS LES BRAS DES PLUS GRANDS ENNEMIS DE L’AMÉRIQUE, DISENT LES EXPERTS

Il a également noté qu' »Israël est un pays qui agira conformément à ses intérêts, à ses lois et à ses procédures démocratiques. Ne pas inviter le Premier ministre Netanyahu à la Maison Blanche dans l’espoir d’exercer une pression supplémentaire sur lui est mesquin et ne donnera pas les résultats souhaités. Les États-Unis doivent apprendre à travailler avec les autres là où ils le peuvent et accepter que nous n’arrivons pas à diriger nos amis et alliés.

Greenblatt a déclaré que le bilan de l’administration Biden sur Israël est mitigé. « Du côté positif, il dit souvent les bonnes choses en ce qui concerne les défis de sécurité d’Israël en dehors de l’Iran et a généralement été coopératif face à ces défis. Selon le Premier ministre Netanyahu, l’alliance américano-israélienne reste inébranlable et la coopération en matière de sécurité et de renseignement est à un niveau record », mais Greenblatt avait des réserves quant à la politique iranienne de l’administration.

L’experte et auteure du Moyen-Orient, Caroline Glick, a déclaré à Fox News Digital que « l’annulation soudaine par le secrétaire d’État américain Anthony Blinken de sa visite prévue en Israël est un signe clair que l’administration Biden avait engagé les États-Unis dans une politique d’apaisement nucléaire envers l’Iran. La semaine dernière, nous avons appris que l’administration négociait subrepticement un soi-disant « accord nucléaire intérimaire » avec le régime iranien. L’accord impliquerait que les États-Unis abandonnent toutes leurs sanctions contre l’Iran et en échange, l’Iran mettra fin à son enrichissement d’uranium. »

Mark Dubowitz, PDG de la Fondation pour la défense des démocraties basée à Washington DC, a déclaré à Fox News Digital : « Je ne sais pas si son annulation concerne des problèmes internes israéliens ou des problèmes iraniens. Je suis plus préoccupé par le fait que l’administration Biden est poursuivant secrètement un accord avec l’Iran, et Blinken préfère ne pas lancer une vague d’examens minutieux à ce sujet en venant en Israël. »

Glick a affirmé que « du point de vue d’Israël, la position américaine signifie que les États-Unis ne sont plus un allié crédible. En tant que tel, Israël n’a aucun intérêt à coordonner sa politique iranienne avec Washington. Il n’y a donc plus aucune raison pour que le secrétaire d’État Blinken visiter Israël. Et il y a peu de raisons pour que le Premier ministre Benjamin Netanyahu se rende à la Maison Blanche.

En ce qui concerne l’annulation annoncée par le secrétaire d’État Blinken d’un voyage en Israël, un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital : « Les États-Unis restent fermes dans leur engagement à renforcer les relations américano-israéliennes à toute épreuve. Le secrétaire s’est régulièrement rendu en Israël et en Occident. Bank, et il continuera à le faire. Nous n’avons aucun voyage en Israël et en Cisjordanie à annoncer pour le moment.

Le porte-parole a déclaré que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait récemment rencontré son homologue israélien.

NETANYAHU DIT À PIERS MORGAN QUE LA DÉMOCRATIE EST EN SÉCURITÉ EN ISRAËL MALGRÉ SES MOUVEMENTS POUR RENDRE LE CONTRÔLE DE « TROP PUISSANT »

Pas plus tard que la semaine dernière, le chef du Commandement central des États-Unis, le général Michael Erik Kurilla, est arrivé en Israël pour observer l’exercice de guerre de deux semaines des Forces de défense israéliennes. Il a également visité l’unité 504 de Tsahal, spécialisée dans le renseignement humain. Kurilla a été témoin d’une simulation d’évaluation de l’exercice « Main ferme » de Tsahal, qui simule une guerre sur plusieurs fronts. Des mandataires du régime iranien armés de missiles sont situés à la frontière sud d’Israël dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et à sa frontière nord, où le Hezbollah est basé.

Lorsqu’on lui a demandé si la Maison Blanche prévoyait d’inviter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington, un porte-parole du département d’État a déclaré : « Nous n’avons aucune réunion avec des responsables israéliens à annoncer pour le moment ».

Le refus de Biden d’effectuer une visite d’État officielle à Netanyahu reste une plaie ouverte pour certains en Israël et parmi les républicains, ce qui a incité le président de la Chambre, Kevin McCarthy, à déclarer lors de sa visite en Israël en mai que si Biden ne lance pas d’invitation, il invitera le dirigeant israélien.

Ancien sous-secrétaire d’État adjoint Joel Rubin, qui a servi pendant l’administration Obama, a fait écho aux vues du Département d’État. Il a déclaré à Fox News Digital « Les relations américano-israéliennes sont incroyablement solides. De hauts responsables israéliens se rendent régulièrement à Washington et vice-versa à Jérusalem. Le président Biden a également effectué une visite extrêmement réussie en Israël l’été dernier, soulignant les liens personnels solides qu’il a à Israël, construit sur plus de 50 ans d’amitié personnelle et de soutien politique. »

BIDEN « ALIÉNANT NOS PARTENAIRES » QUI A FAIT LA PAIX AVEC ISRAËL ET D’AUTRES ALLIÉS AMÉRICAINS DANS LA RÉGION : SEN. ERNST

Rubin a ajouté : « Le Premier ministre Netanyahu comprend cela et alors qu’il travaille sur le débat politique israélien sur la réforme judiciaire, il n’a pas une seule fois exprimé une inquiétude quant à l’état des relations entre Israël et les États-Unis. Cela devrait suffire à dissiper toute inquiétude concernant un affaiblissement. de relations. »

Au sujet des critiques sur les réformes judiciaires de Netanyahu, le porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital : « Le président a toujours dit, à la fois en privé et en public, que des réformes fondamentales comme celles-ci nécessitent une large base de soutien pour être durables et soutenues, et nous espérons qu’il y aura être un véritable compromis. En fin de compte, il appartient aux Israéliens de trouver la meilleure voie à suivre. Mais en tant qu’amis proches d’Israël, nous les exhortons à parvenir à un compromis avec la base de soutien populaire la plus large possible. Nous nous réjouissons de travailler avec Israël pour faire avancer les intérêts et les valeurs qui sont au cœur de notre relation depuis des décennies. »

Pour Ariel Kahana, commentateur diplomatique principal du quotidien israélien en hébreu le plus lu, Israel Hayom, les frictions autour de la réforme judiciaire et des implantations ne concernent « pas tant l’ingérence dans la politique », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« C’est comme si les Américains n’étaient pas d’accord avec vous. Ce n’est pas comme dans le passé, quand les Américains s’impliquaient dans les élections. » Il a cité les élections israéliennes de 1996 et 2015. « Chaque fois que Netanyahu était impliqué, les administrations démocratiques ont essayé d’aider le rival. Personne ne le nie. »

Kahana, dont les chroniques pour Israel Hayom sont lues de près, a déclaré à propos des questions litigieuses de justice et de règlement que l’administration Biden, « ne s’implique pas exactement dans la politique car il s’agit plutôt d’un désaccord sur les questions. Je pense que l’Amérique se trompe deux fois. Les colonies sont une bonne chose pour Israël. Et s’ils ne sont pas d’accord, ils ne devraient pas le dire si fort et en faire tout un plat. »

LE PRÉSIDENT MCCARTHY S’ATTEND À QUE BIDEN INVITE NETANYAHU À LA MAISON BLANCHE AU MILIEU DES LIENS TENDUS AVEC LE MEILLEUR ALLIÉ DU MIDEAST

Israël a des résidents juifs qui vivent dans des colonies en Cisjordanie, connues en Israël sous les noms bibliques de Judée et de Samarie. Les Palestiniens revendiquent la Cisjordanie comme leur territoire et le gouvernement israélien actuel considère certaines parties de la Cisjordanie comme étant des terres pour l’État juif dans un accord final négocié avec l’Organisation de libération de la Palestine.

Le porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital : « En ce qui concerne l’expansion des colonies : l’expansion des colonies compromet la viabilité géographique d’une solution à deux États, exacerbe les tensions et nuit davantage à la confiance entre les deux parties. Ce point de vue est conforme à la vues des administrations précédentes, tant démocrates que républicaines. De plus, la seule voie réaliste vers une paix globale et durable qui mette définitivement fin à ce conflit passe par des négociations directes entre les parties, et non par des actions unilatérales.

Jason Greenblatt, l’un des cerveaux des Accords d’Abraham, a déclaré : « Sur la question des colonies, ou de ce qu’il faudrait vraiment appeler les villes, les villes et les quartiers de Judée-Samarie, l’administration est tombée dans le même piège que par le passé, blâmant à tort les colonies comme cause principale de l’absence de paix entre Israël et les Palestiniens et mettant outrageusement la question des implantations au même niveau que le terrorisme palestinien en termes d’obstacles à la paix. »

« Cette approche est une grave erreur et éloigne la paix. Continuer à prétendre qu’un État palestinien entièrement contigu sera créé et qu’il est réaliste pour Israël de retirer une partie importante de sa population de sa patrie historique et biblique en Judée-Samarie est partie de la raison pour laquelle la paix est si difficile à réaliser. Il est temps de reconnaître publiquement la réalité et peut-être alors pourrons-nous commencer le travail acharné nécessaire pour voir si la paix est réalisable », a déclaré Greenblatt.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS