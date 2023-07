L’administration Biden inculpe un lanceur d’alerte

Les procureurs ont dévoilé les accusations portées contre un citoyen américano-israélien qui avait accusé la famille du président de corruption

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a dévoilé les accusations criminelles contre le codirecteur d’un groupe de réflexion du Maryland – un soi-disant lanceur d’alerte qui a accusé la famille du président Joe Biden d’avoir accepté des pots-de-vin – affirmant qu’il trafiquait illégalement des armes et opérait comme un agent non enregistré de le gouvernement chinois.

Gal Luft, un double citoyen américano-israélien qui a conseillé le Conseil de sécurité énergétique américain, a été arrêté à Chypre en février et s’est enfui après avoir été libéré sous caution dans l’attente d’une procédure d’extradition, a annoncé lundi le DOJ. Le codirecteur en fuite de l’Institut pour l’analyse de la sécurité mondiale fait face à un acte d’accusation en huit chefs d’accusation pour avoir négocié des accords d’armes illégaux, violé les sanctions américaines contre l’Iran, représenté les intérêts chinois sans s’enregistrer en tant qu’agent étranger et menti aux enquêteurs fédéraux .

Luft « engagé dans de multiples stratagèmes criminels graves », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. « Il a renversé les lois sur l’enregistrement des agents étrangers aux États-Unis pour chercher à promouvoir les politiques chinoises en agissant par l’intermédiaire d’un ancien haut fonctionnaire du gouvernement américain. Il a agi en tant que courtier dans des affaires d’armes dangereuses et de pétrole iranien, et il a raconté de multiples mensonges sur ses crimes aux forces de l’ordre.

En savoir plus La Maison Blanche bloque les journalistes sur la corruption de Biden

Quatre des huit chefs d’accusation contre Luft sont passibles de peines de prison maximales de 20 ans chacune. Les quatre autres sont passibles de peines allant jusqu’à cinq ans de prison.

Luft, 57 ans, a revendiqué que Biden et des membres de la famille du président ont reçu des paiements inappropriés de la part de personnes liées à la société énergétique contrôlée par Pékin CEFC et au renseignement militaire chinois. Il a soumis des informations sur ces allégations au FBI et au DOJ en mars 2019, environ un mois avant que Biden n’annonce qu’il se présentait à la présidence.

Au lieu d’enquêter pleinement sur les accusations, comme promis par les procureurs fédéraux, le DOJ a décidé de « tirez sur le messager » dit Luft. Il a qualifié l’affaire contre lui de politiquement motivée « chasse aux sorcières. »

Le sénateur américain Ron Johnson (R-Wisconsin), l’un des législateurs conservateurs qui s’est appuyé sur Luft en tant que témoin dénonciateur, a déclaré dimanche que le DOJ avait chargé l’analyste énergétique de longue date de le faire taire. « Il fuit littéralement pour sauver sa vie en ce moment », Johnson a déclaré dans un Fox News entretien. « Il est en fuite. C’est un témoin important. Il doit bénéficier de l’immunité pour pouvoir témoigner et raconter son histoire.

EN SAVOIR PLUS: L’exécutif ukrainien du gaz a des enregistrements de « pot-de-vin » de Biden – Sénateur américain