L’administration Biden-Harris met une aide fédérale d’urgence à la disposition de la Floride, la FEMA exhorte les résidents et les visiteurs de la côte du Golfe à se précipiter pour achever leurs préparatifs

WASHINGTON — Avant l’arrivée de l’ouragan Helene en Floride, l’administration Biden-Harris a approuvé une déclaration d’urgence préalable à l’arrivée à terre pour la Floride. Cette déclaration permet à la FEMA de fournir des ressources fédérales à l’État pour les mesures de protection d’urgence et de contribuer aux efforts d’intervention initiale et de rétablissement. La FEMA exhorte les gens à prendre cette tempête au sérieux, car elle devrait entraîner des ondes de tempête et des ouragans potentiellement mortels en Floride, ainsi qu’un risque d’éclairs dangereux et d’inondations urbaines en Alabama et en Géorgie. Il est maintenant temps pour les gens d’activer leurs plans en cas d’ouragan et de se préparer aux effets de la tempête.

Le Centre national des ouragans Selon les prévisions, Hélène devrait apporter de fortes pluies, des ondes de tempête potentiellement mortelles, des vents de force ouragan, des éclairs et des inondations urbaines dans les zones touchées à partir de jeudi. En raison de la grande taille de ce système, les impacts des ondes de tempête, du vent et des précipitations s’étendront bien loin du centre de la tempête. La tempête se déplacera rapidement une fois qu’elle touchera terre et entraînera probablement des vents violents et de fortes pluies sur certaines parties du sud-est des États-Unis. Des tornades peuvent survenir dans certaines parties de l’ouest de la péninsule de Floride et dans le sud de l’Alabama. Le risque de tornades augmentera jeudi, s’étendant à toute la Floride et à certaines parties de la Géorgie et de la Caroline du Sud.

La FEMA, ses partenaires fédéraux et ses organisations partenaires coordonnent activement les efforts de réponse dans toute la Floride. Les centres de coordination de la réponse nationale et régionale de la FEMA sont activés pour répondre aux demandes d’assistance des États. Les équipes urbaines de recherche et de sauvetage, les équipes sanitaires et médicales, y compris le soutien médical pour l’évacuation des patients et les moyens de communication, sont prêtes à intervenir si nécessaire. La FEMA a prépositionné des équipes d’assistance à la gestion des incidents et des produits, notamment de l’eau, des repas, des générateurs et d’autres articles critiques, dans les centres de distribution régionaux.

La FEMA travaille également en étroite coordination avec l’Alabama, la Géorgie et la Caroline du Nord et se tient prête à fournir son soutien si nécessaire.

Il est MAINTENANT temps de terminer les préparatifs : Aujourd’hui est le jour pour se préparer à cette tempête. Agissez immédiatement pour vous protéger, protéger votre famille, vos animaux de compagnie et votre maison. Terminez de rassembler toutes les fournitures comme la nourriture, l’eau, les médicaments, les lampes de poche et la nourriture pour vos animaux de compagnie. maintenant. Incluez de l’argent liquide dans votre trousse d’urgence, car les guichets automatiques pourraient ne pas fonctionner après la tempête. Vous pouvez trouver des informations sur la préparation aux ouragans sur Prêt.gov et Listo.gov en langue espagnole.

Soyez au courant de votre itinéraire d’évacuation. Plusieurs comtés de Floride ont émis des ordres d’évacuation obligatoires et volontaires. Visite Ordres d’évacuation | Catastrophe en Floride pour voir la liste complète. Les habitants de Floride, d’Alabama et de Géorgie doivent être prêts à évacuer rapidement s’ils se trouvent sur la trajectoire de cette tempête et qu’on leur demande de le faire. Agissez maintenant en connaissant vos itinéraires d’évacuation et identifiez où vous resterez. Assurez-vous que tous les membres de votre foyer savent quoi faire au cas où vous devriez évacuer et qu’ils connaissent le plan d’urgence de votre famille. Apprenez-en davantage sur la façon d’évacuer en toute sécurité sur Prêt.gov/evacuation et Évacuation | Listo.gov en langue espagnole.

Disposez de plusieurs façons de recevoir des alertes. Les habitants des zones situées le long de Panhandle en Floride, sur la côte ouest et en Alabama et en Géorgie doivent suivre attentivement les prévisions et les instructions des autorités nationales et locales en surveillant les stations de radio ou de télévision locales pour obtenir des informations d’urgence mises à jour. Inscrivez-vous aux alertes de la communauté dans votre région et soyez conscient du système d’alerte d’urgence (EAS) et de l’alerte d’urgence sans fil (WEA), qui ne nécessitent aucune inscription. Vous pouvez également télécharger l’application gratuite FEMA disponible en anglais et en espagnol pour recevoir des alertes météorologiques en temps réel et trouver des abris d’urgence locaux dans votre région.

Écoutez les fonctionnaires. Restez à l’écart des routes si on vous le demande. Évacuez si on vous le demande. Si vous n’avez pas évacué, trouvez un endroit sûr pour affronter la tempête, comme un abri anti-tempête désigné ou une pièce intérieure pour les vents violents. Rendez-vous au niveau le plus élevé du bâtiment si vous êtes piégé par une inondation. Évitez les espaces clos, comme un grenier. Vous pourriez être piégé par la montée des eaux de crue. Cette tempête peut produire des tornades. Si vous êtes sous le coup d’un avertissement de tornade, rendez-vous immédiatement dans un abri sûr, comme un coffre-fort, un sous-sol, une cave anti-tempête ou une petite pièce intérieure au niveau le plus bas d’un bâtiment solide.

Vos voisins sont votre bouée de sauvetage. Vérifiez vos voisins, en particulier les personnes âgées ou ceux qui pourraient avoir besoin d’une aide supplémentaire, pour vous assurer qu’ils ont ce dont ils ont besoin pour affronter la tempête. Ayez un plan pour rester en contact pendant et après la tempête.

Ayez un plan. Tenez compte des besoins uniques de votre famille, y compris de toute personne ayant besoin de médicaments ou d’équipement médical. Sachez comment vous vous contacterez et vous reconnecterez si vous n’êtes pas ensemble lorsqu’une violente tempête frappe. Visite Prêt.gov ou Listo.gov en espagnol pour plus d’informations sur la façon de rester en sécurité avant, pendant et après des intempéries.

Panne de courant et sécurité du générateur. En cas de panne de courant, utilisez uniquement des lampes de poche ou des lanternes à piles pour l’éclairage de secours. Si vous utilisez une génératrice, n’oubliez pas de toujours l’utiliser à l’extérieur et de la maintenir à au moins 20 pieds des portes et fenêtres. De plus, assurez-vous de garder le générateur au sec et à l’abri de la pluie ou des inondations. Désencombrez les canalisations et les gouttières, apportez des meubles extérieurs et installez des volets anti-ouragan si vous en avez.

Ne vous concentrez pas sur la trajectoire exacte de l’ouragan. Les ouragans sont d’immenses systèmes et les changements de taille, d’intensité, de vitesse et de direction peuvent changer rapidement. De plus, les zones éloignées du centre de la tempête peuvent subir des effets tels que des inondations, des ondes de tempête et des vents violents..

Gardez les documents importants en sécurité. Conservez des copies des actes de naissance, des passeports, des dossiers médicaux et des papiers d’assurance dans un endroit sûr et sec. Conservez les documents importants dans un contenant étanche et créez des copies numériques protégées par mot de passe. Prenez des photos ou des vidéos de vos biens et de vos biens sur votre téléphone ou téléchargez-les sur Internet. Déplacez les objets de valeur comme les albums photo, les objets de famille et autres objets précieux vers des niveaux supérieurs.