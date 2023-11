L’administration Biden-Harris désigne 31 centres technologiques à travers l’Amérique

WASHINGTON DC — L’administration Biden-Harris, par l’intermédiaire de l’Administration du développement économique (EDA) du ministère américain du Commerce, a annoncé aujourd’hui la désignation de 31 pôles technologiques dans les régions du pays. Il s’agit de la première phase du nouveau programme Tech Hubs, une initiative de développement économique conçue pour stimuler l’innovation régionale et la création d’emplois en renforçant la capacité d’une région à fabriquer, commercialiser et déployer des technologies qui feront progresser la compétitivité américaine. Le programme investit directement dans des régions américaines en plein essor et à fort potentiel et vise à les transformer en centres d’innovation compétitifs à l’échelle mondiale.

Tech Hubs a été autorisé par la loi bipartite CHIPS and Science Act, un élément clé du programme Investir en Amérique du président Biden, qu’il a promulgué en août 2022.

Ces pôles technologiques sont situés dans 32 États et à Porto Rico et représentent un échantillon représentatif de régions urbaines et rurales. Cette désignation est une approbation des projets de la région visant à dynamiser leurs industries technologiques respectives afin de créer des emplois, de renforcer la compétitivité des États-Unis et de protéger la sécurité nationale. Les Tech Hubs ont annoncé aujourd’hui qu’ils se concentrent sur des secteurs allant des systèmes autonomes à l’informatique quantique, en passant par la biotechnologie, la médecine de précision, le progrès des énergies propres, la fabrication de semi-conducteurs, etc., et soulignent comment l’administration Biden Harris investit dans l’innovation et la croissance économique dans chaque région du pays. États-Unis.

L’EDA a également accordé 29 subventions de développement stratégique (ODD) pour aider les communautés à accroître considérablement les activités de coordination et de planification locales. Un tel développement pourrait rendre les bénéficiaires sélectionnés plus compétitifs pour les futures opportunités de financement des Tech Hubs.

« Le programme d’investissement en Amérique du président Biden est ancré dans des politiques qui permettront aux États-Unis de surpasser l’innovation et de surpasser la concurrence du reste du monde. Notre programme Tech Hubs est fondamental pour cette mission et dynamisera l’innovation à travers le pays en stimulant les investissements technologiques de pointe et en créant des opportunités d’emploi du 21e siècle dans les jardins des gens », a déclaré La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo. « Chacun de ces consortiums nous aidera à garantir que les industries du futur – et leurs emplois bien rémunérés – démarrent, se développent et restent aux États-Unis. »

« L’innovation, la recherche de pointe et la créativité peuvent être trouvées dans toutes les communautés d’Amérique. Grâce au programme Investir en Amérique du président Biden, le programme Tech Hubs exploite ce potentiel et investit dans des consortiums régionaux qui stimuleront l’industrie manufacturière américaine, créeront davantage d’emplois bien rémunérés et renforceront la compétitivité mondiale des États-Unis », a déclaré Secrétaire adjoint au Commerce, Don Graves. « Les personnes désignées et les bénéficiaires de subventions de la phase 1 reflètent les diverses industries technologiques qui se développent ici chez nous et sont des symboles de l’innovation et des opportunités américaines. Le programme Tech Hubs leur fournira des outils et des ressources pour stimuler la croissance économique à travers le pays, ce que les Américains ressentiront pour les générations à venir.

« Le programme Tech Hubs du président Biden catalysera les progrès technologiques dans les communautés à travers l’Amérique, jetant les bases de futurs centres d’innovation, de fabrication et d’emplois bien rémunérés de classe mondiale », a déclaré Directrice du Conseil économique national Lael Brainard.

Les gagnants de la phase 1 ont été sélectionnés parmi près de 400 candidatures émanant de consortiums régionaux comprenant l’industrie, le monde universitaire, les gouvernements étatiques et locaux, les organisations de développement économique et les partenaires sociaux. Dans le cadre du concours Tech Hubs, chaque consortium a présenté des plans visant à renforcer la capacité de sa région à fabriquer, commercialiser et déployer des technologies critiques.

«Ces représentants exceptionnels des Tech Hubs illustrent à leur meilleur les stratégies de développement économique adaptées au lieu : en combinant les ressources fédérales avec les atouts, l’expertise et les coalitions régionaux pour mettre en œuvre des opportunités de transformation, a déclaré Secrétaire adjointe au commerce pour le développement économique, Alejandra Y. Castillo. « À mesure que chaque région développe sa propre stratégie pour catalyser l’innovation et la création d’emplois, la nation tout entière devient plus sûre et plus compétitive. »

Aujourd’hui, le ministère du Commerce a lancé un deuxième avis d’opportunité de financement pour les Tech Hubs, permettant à ces Tech Hubs désignés de demander à recevoir entre 40 et 70 millions de dollars chacun pour un financement de mise en œuvre, pour un total de près de 500 millions de dollars.

Les responsables des Tech Hubs sont :

Systèmes autonomes sûrs et efficaces

Maintenir notre avantage quantique

Faire progresser la biotechnologie : médicaments et dispositifs

Faire progresser la biotechnologie : précision et prédiction

Accélérer notre transition énergétique

Renforcer notre chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques

Reprendre le leadership dans la fabrication de semi-conducteurs

Développer l’avenir de la fabrication de matériaux

Les récipiendaires de la subvention de développement stratégique (ODD) sont :

