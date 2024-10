L’administration Biden-Harris approuve plus de 1,8 milliard de dollars pour les efforts de réponse aux ouragans et de rétablissement

WASHINGTON — L’administration Biden-Harris a approuvé une aide fédérale de plus de 1,8 milliard de dollars pour les individus et les communautés touchés par les ouragans Helene et Milton. L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, continue de diriger la réponse fédérale, travaillant en coordination avec les partenaires étatiques et locaux pour garantir que les survivants reçoivent les ressources dont ils ont besoin pour relancer leur rétablissement.

Actuellement, la FEMA a déployé plus de 4 400 personnes dans les zones touchées, travaillant côte à côte avec plus de 8 000 intervenants fédéraux pour soutenir les gouvernements des États et locaux dans leurs efforts de rétablissement. Le personnel de la FEMA sur le terrain se coordonne activement avec les autorités locales, procède à des évaluations des dégâts et aide les individus à postuler aux programmes d’assistance en cas de catastrophe.

L’aide fédérale aux personnes touchées par les ouragans comprend 597 millions de dollars pour aider les survivants à réparer leur logement, à remplacer leurs biens personnels et à d’autres efforts de rétablissement essentiels. En outre, plus de 934 millions de dollars ont été approuvés pour l’enlèvement des débris et les mesures de protection d’urgence, nécessaires pour sauver des vies, protéger la santé publique et prévenir de nouveaux dommages aux propriétés publiques et privées.

Demander de l’aide est une première étape essentielle vers le rétablissement. Survivants de catastrophes dans certaines régions de Géorgie, La Floride (Helene), la Floride (Milton), la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Tennessee et la Virginie peuvent commencer leur processus de rétablissement en demandant une aide fédérale via la FEMA. Les personnes touchées par les ouragans sont encouragées à postuler dès qu’elles le peuvent en visitant DisasterAssistance.govqui constitue le moyen le plus rapide de démarrer une application. Les particuliers peuvent également postuler en utilisant l’application FEMA, en appelant le 1-800-621-3362 ou en personne dans un centre de reprise après sinistre local. Les centres de reprise après sinistre des communautés touchées peuvent fournir aux survivants une aide en personne concernant leurs demandes et répondre à leurs questions. Les emplacements des centres peuvent être trouvés à FEMA.gov/RDC . La FEMA compte également sur le terrain des membres de l’équipe d’assistance aux survivants de catastrophes qui soutiennent les survivants et les aident dans le processus de demande.

L’aide fédérale aux particuliers peut inclure des fonds initiaux pour aider à acheter des articles essentiels comme la nourriture, l’eau, les préparations pour nourrissons, les fournitures d’allaitement et d’autres fournitures d’urgence. Des fonds peuvent également être disponibles pour réparer les dommages causés aux maisons et aux biens personnels par la tempête, ainsi qu’une aide pour trouver un logement temporaire. Les propriétaires et les locataires ayant subi des dommages à leur maison ou à leurs biens personnels suite à des catastrophes antérieures, qu’ils aient reçu ou non des fonds de la FEMA, peuvent toujours demander et recevoir une aide pour d’autres catastrophes déclarées par le gouvernement fédéral.

Le programme national d’assurance contre les inondations de la FEMA est prêt à répondre aux pertes assurées dues aux inondations. Ceux qui disposent d’une police d’assurance contre les inondations soutenue par le NFIP et qui ont subi des dommages causés par les inondations devraient commencer à déposer leur réclamation en contactant leur agent ou leur compagnie d’assurance contre les inondations.

Mise à jour de récupération

Pour les personnes touchées par l’ouragan Hélène, la FEMA a approuvé une aide de plus de 911,1 millions de dollars. Cela comprend 581,1 millions de dollars d’aide aux individus et aux familles, ainsi que plus de 330 millions de dollars pour l’enlèvement des débris et les efforts visant à protéger la santé et la sécurité publiques. En réponse à l’ouragan Milton, la FEMA a approuvé une aide de plus de 620,2 millions de dollars, dont 16,2 millions de dollars alloués aux individus et aux familles et plus de 604 millions de dollars pour l’enlèvement des débris et les mesures de sécurité.

Pour soutenir les efforts d’intervention et de rétablissement, la FEMA a livré plus de 12,6 millions de repas et 12,9 millions de litres d’eau aux États touchés par Hélène. Pour Milton, la FEMA a livré plus de 2,2 millions de repas et 780 000 litres en Floride.

La FEMA continue d’ouvrir des centres de reprise après sinistre dans les communautés touchées, offrant une assistance en personne, des informations sur les ressources disponibles et une aide pour les demandes d’assistance de la FEMA. Des équipes d’assistance aux survivants de catastrophes sont également sur le terrain dans tous les États touchés, aidant les survivants à demander de l’aide et à accéder à des ressources supplémentaires provenant d’agences étatiques, locales, fédérales et bénévoles.

Soutien à la Caroline du Nord

Alors que les efforts d’intervention se poursuivent dans l’ouest de la Caroline du Nord, la FEMA a approuvé plus de 100 millions de dollars en logement et autres types d’aide pendant plus de 77 000 ménages.

Plus que 3 000 familles qui ne peuvent pas rentrer chez eux restent dans un logement sûr et propre grâce au programme d’aide au logement transitoire de la FEMA. Le nombre de refuges reste stable, avec 13 refuges logement juste plus de 560 occupants.

Les opérations de distribution de produits, d’alimentation de masse et d’hydratation se poursuivent dans les régions de l’ouest de la Caroline du Nord. Des organisations bénévoles soutiennent les opérations d’alimentation en fournissant de la nourriture et de l’eau en vrac par camion et par avion.

Les résidents peuvent visiter : ncdps.gov/Helene pour obtenir des informations et une assistance supplémentaire.

Les résidents peuvent entrer en contact avec leurs proches en appeler le 2-1-1 ou visiter le site unitedwaync.org pour les ajouter aux efforts de recherche et de sauvetage.

Il y a plus 370 Membres de Disaster Survivor Assistance dans les communautés fournissant un soutien. Il y a aussi six centres de reprise après sinistre maintenant ouvert à Asheville, Bakersville, Boone, Lenoir, Marion et Sylva où les survivants peuvent parler directement avec la FEMA et le personnel de l’État pour obtenir de l’aide dans leur rétablissement. Pour trouver le centre le plus proche, visitez FEMA.gov/RDC.

Soutien à la Floride

Selon Hélène, la FEMA a approuvé plus de 213 millions de dollars en logement et autres types d’aide pendant plus de 71 000 ménages. De plus, la FEMA a approuvé plus de 330 millions de dollars en Assistance Publique pour l’enlèvement des débris et les travaux d’urgence. Selon Milton, la FEMA a approuvé plus de 16 millions de dollars en logement et autres types d’aide pendant plus de 19 000 ménages. De plus, la FEMA a approuvé plus de 604 millions de dollars en Assistance Publique pour l’enlèvement des débris et les travaux d’urgence.

Il y a 120 membres de l’Assistance aux survivants des catastrophes dans les communautés pour apporter leur soutien. Il y a aussi 12 centres de reprise après sinistre maintenant ouvert aux survivants de Debby, Helene et Milton, où les survivants peuvent parler au personnel de l’État et du gouvernement fédéral pour les aider à se rétablir. Les survivants peuvent trouver le centre le plus proche en visitant FEMA.gov/RDC.

Les résidents ayant besoin d’informations ou de ressources doivent appeler la ligne d’information sur l’assistance de l’État (SAIL) au 1-800-342-3557. Des locuteurs anglais, espagnols et créoles sont disponibles pour répondre aux questions.

Soutien à la Caroline du Sud

La FEMA a approuvé plus de 132 millions de dollars en matière de logement et d’autres types d’aide pour plus de 146 000 ménages.

Il y a 92 Assistance aux survivants de catastrophes membres dans les communautés qui apportent leur soutien. Il y a aussi cinq centres de reprise après sinistre maintenant ouvert à Anderson, Barnwell, Batesburg, Easley, Greenville et North Augusta où les survivants peuvent parler au personnel de l’État et fédéral pour les aider à se rétablir. Les survivants peuvent trouver le centre le plus proche en visitant FEMA.gov/RDC.

Les résidents ayant des questions sur Hélène peuvent appeler la ligne d’assistance gratuite de l’État, ouverte 24 heures sur 24, au 1-866-246-0133. Les résidents qui dépendent d’équipements médicaux à la maison et qui sont privés d’électricité à cause d’Hélène peuvent être éligibles à un refuge pour besoins médicaux. Appelez l’État Ligne de soins du ministère de la Santé publique à 1-855-472-3432 pour plus d’informations.

Soutien à la Géorgie

La FEMA a approuvé plus de 119 millions de dollarsen matière de logement et d’autres types d’aide pour plus de 118 000 foyers .

Il y a 139 membres de l’assistance aux survivants des catastrophes dans les communautés qui apportent leur soutien. Il y a aussi quatre centres de reprise après sinistre maintenant ouvert à Valdosta, Douglas, Sandersville et Augusta où les survivants peuvent parler au personnel de l’État et fédéral pour les aider à se rétablir. Les survivants peuvent trouver le centre le plus proche en visitant FEMA.gov/RDC.

Les résidents peuvent trouver des ressources comme des refuges et des sites d’alimentation à gema.georgia.gov/hurricane-helene.

Soutien à Virginie

À ce jour, la FEMA a approuvé plus de 4,7 millions de dollarsen matière de logement et d’autres types d’aide pour plus de 1 500 foyers .

Il y a environ 57 membres de l’assistance aux survivants de catastrophes dans les communautés qui apportent leur soutien. Il y a aussi quatre centres de reprise après sinistre ouvert à Damas, Dublin, Independence et Tazewell où les survivants peuvent parler au personnel de l’État et du gouvernement fédéral pour les aider à se rétablir. Les survivants peuvent trouver le centre le plus proche en visitant FEMA.gov/RDC.

Les résidents peuvent trouver des ressources comme des refuges et des sites d’alimentation : Récupération – Ouragan Hélène | VDEM (vaemergency.gov).

Soutien au Tennessee

La FEMA a approuvé plus de 11,8 millions de dollarsen matière de logement et d’autres types d’aide pour plus de 2 400 foyers . Les équipes d’assistance aux survivants des catastrophes de la FEMA sont sur le terrain dans les quartiers des comtés touchés, aidant les survivants à demander l’aide de la FEMA et les mettant en contact avec des ressources supplémentaires d’État, locales, fédérales et bénévoles.

Il y a plus de 42 membres de l’assistance aux survivants de catastrophes dans les communautés qui apportent leur soutien. Il y a maintenantun centre de reprise après sinistreouvert à Erwin où les survivants peuvent parler au personnel de l’État et du gouvernement fédéral pour les aider à se rétablir. Les survivants peuvent trouver le centre le plus proche en visitant FEMA.gov/RDC.

Les comtés continuent de créer des centres de dons. Pour la liste évolutive, visitez Le site Internet de TEMA.

La FEMA reste fidèle à sa mission de soutenir les survivants alors qu’ils commencent à se remettre de ces tempêtes historiques. L’agence continuera de travailler avec des partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes touchées par Milton et Helene.