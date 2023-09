L’administration Biden fournit 100 millions de dollars pour réparer et remplacer les chargeurs de véhicules électriques cassés

Le ministère américain des Transports a débloqué 100 millions de dollars pour réparer des milliers de chargeurs de véhicules électriques cassés à travers les États-Unis.

Mercredi. des applications ont été mises à disposition pour demander la réparation ou le remplacement de chargeurs non opérationnels dans le cadre de l’objectif de l’administration Biden de créer un réseau robuste et fiable d’un demi-million de ports de recharge publics d’ici 2030.

Au 11 septembre, près de 6 300 chargeurs de véhicules électriques étaient répertoriés comme indisponibles, selon le ministère américain de l’Énergie. Centre de données sur les carburants alternatifssoit un peu plus de 4 % du total de 151 506 ports de recharge publics.

Un chargeur peut être identifié comme temporairement indisponible pour diverses raisons, selon la Federal Highway Administration, notamment un entretien de routine ou une panne de courant.

« Recharger votre véhicule électrique devrait être aussi simple et pratique que faire le plein d’essence – et cet investissement rendra notre réseau de recharge de véhicules électriques plus fiable, point final », a déclaré Shailen Bhatt, administrateur fédéral des routes.

Les chargeurs privés peuvent être réparés, a indiqué la FHA, à condition qu’ils soient accessibles au public sans restriction.

L’argent provient de la loi bipartite sur les infrastructures adoptée par le Congrès en novembre 2021, qui comprend 7,5 milliards de dollars pour l’infrastructure de recharge des véhicules électriques. Quelque 5 milliards de dollars sont destinés à aider les États à construire des sites de recharge, principalement le long des autoroutes interétatiques.

Après avoir déjà approuvé environ 1 milliard de dollars pour des milliers de nouveaux chargeurs de véhicules électriques, le ministère des Transports cherche désormais à améliorer la fiabilité des chargeurs existants.

Le gouvernement a du pain sur la planche pour améliorer la confiance dans la recharge des véhicules électriques et surmonter l’anxiété liée à l’autonomie.

En août, une enquête de JD Power a indiqué que la satisfaction des clients à l’égard des chargeurs publics de niveau 2 a atteint 617 sur une échelle de 1 000 points, soit une baisse de 16 points par rapport à l’année dernière et le niveau le plus bas depuis que la société d’analyse des consommateurs a commencé à suivre en 2021. La satisfaction à l’égard des chargeurs rapides CC a encore baissé, en baisse de 20. pointe vers 654.

Les plaintes concernaient la rapidité et le coût de la recharge, ainsi que les longues files d’attente et les chargeurs cassés.

« La situation est bloquée à un niveau tel qu’une visite sur cinq se termine sans recharge, la majorité étant due à des pannes de station », a déclaré Brent Gruber, directeur exécutif de la division EV de JD Power, dans un communiqué.

Electrify America avait la note la plus basse pour les chargeurs rapides DC (538), tandis que Blink avait le pire classement pour les chargeurs de niveau 2 (535).

Les propriétaires de Tesla étaient les plus satisfaits, évaluant le réseau Supercharger à 745 sur 1 000. Mais lorsqu’ils doivent utiliser des chargeurs non Tesla, leur satisfaction chute à 550. La société appartenant à Elon Musk a commencé à autoriser les véhicules non Tesla à accéder aux Superchargeurs en mars.

Cela pourrait accroître la satisfaction, a déclaré Gruber, et à tout le moins atténuer les problèmes de rareté et de fiabilité.

« Il est tout simplement trop tôt pour dire si cela peut atteindre le niveau de satisfaction des propriétaires de Tesla qui font déjà partie de cet écosystème Tesla entièrement intégré », a-t-il ajouté. « Bien que la majorité des recharges de véhicules électriques se fassent à domicile, la recharge publique doit offrir une bien meilleure expérience à tous les niveaux, non seulement pour les utilisateurs d’aujourd’hui, mais aussi pour apaiser les inquiétudes des futurs clients sceptiques. »

Pour en savoir plus sur la recharge des véhicules électriques, découvrez où vous pouvez faire le plein gratuitement et pourquoi l’infrastructure de recharge croissante du pays ne peut pas laisser les villes derrière.