L’administration Biden fournira plus de 13 milliards de dollars d’aide pour aider les familles américaines à réduire leurs factures d’énergie

L’administration Biden fournit plus de 13 milliards de dollars d’aide pour aider les Américains à revenu faible et moyen à réduire leurs coûts énergétiques, y compris des subventions pour payer les factures d’électricité ainsi que d’autres incitations à apporter des améliorations énergétiques à leurs maisons.

La vice-présidente Kamala Harris prévoit d’annoncer la nouvelle initiative lors d’une visite dans un centre de formation de tôliers et une salle syndicale à Boston plus tard mercredi, a déclaré mardi un haut responsable de l’administration aux journalistes lors d’un appel. L’annonce reflète les efforts de l’administration pour réduire les coûts de l’énergie dans un contexte de changements de température extrêmes dus au changement climatique.

Dans le cadre de cette initiative, le ministère de la Santé et des Services sociaux débloquera 4,5 milliards de dollars dans le cadre du programme d’aide à l’énergie domestique pour les personnes à faible revenu, qui aide à payer les factures d’énergie et les réparations domiciliaires liées à l’énergie pour les familles. Le montant comprendra 100 millions de dollars de la loi bipartite sur les infrastructures du président Joe Biden et 1 milliard de dollars de financement d’urgence que l’administration a demandé plus tôt cette année, a déclaré le responsable.

“Nous savons que les factures de chauffage en hiver représentent la plus grande part des besoins énergétiques domestiques des ménages à faible revenu. Il est donc impératif que les fonds parviennent aux ménages aussi efficacement et efficacement que possible”, a déclaré le responsable.

L’administration Biden fournira également environ 9 milliards de dollars pour aider les familles à revenu faible et moyen à réduire leurs coûts énergétiques en apportant des améliorations écoénergétiques à leurs maisons.

Le financement aidera jusqu’à 1,6 million de foyers, y compris l’installation de 500 000 pompes à chaleur.

En vertu de la loi bipartisane sur les infrastructures, environ 700 000 foyers seront intempérisés en raison du programme révisé d’aide à l’intempérisation, mettant l’administration sur la bonne voie pour atteindre son objectif d’intempériser 2 millions de foyers, selon la Maison Blanche.

“En résumé, ces programmes rendront ces mises à niveau économiques plus accessibles aux familles à revenu faible et moyen alors que les États s’accélèrent pour déployer au moins 12 millions de pompes à chaleur d’ici 2030”, a déclaré la Maison Blanche, selon un communiqué.

Harris a parcouru le pays au cours des derniers mois pour promouvoir les priorités économiques de l’administration en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation. Plus de 300 millions de dollars de l’initiative seront investis dans l’État du Massachusetts.