L’administration Biden fait face à la date limite du tribunal de minuit pour défendre 350 milliards de dollars des tarifs de Trump en Chine

WASHINGTON – L’administration Biden est confrontée à un délai légal à minuit pour défendre les tarifs de l’ancien président Donald Trump en Chine, alors même que la Maison Blanche envisage de les réduire pour faire baisser les prix à la consommation et atténuer l’inflation.

Des dizaines d’entreprises ont poursuivi l’administration Trump en septembre 2020, arguant que le processus de mise en œuvre d’une troisième et quatrième tranches de droits de douane sur environ 350 milliards de dollars de marchandises était trop large et mis en œuvre à la hâte. Si l’administration Biden, ayant hérité de la poursuite, ne peut pas prouver la légitimité des tarifs ou du processus, elle pourrait être obligée de réévaluer des dizaines de milliers de commentaires publics sur les pénalités fiscales, ou de rembourser les parties pour ce qu’elles ont payé .

“Les enjeux sont importants”, déclare Alex Schaefer, partenaire commercial international chez Crowell, qui représente certains des importateurs. Schaefer affirme que le gouvernement manque de main-d’œuvre pour traiter le volume de commentaires et que le remboursement des importateurs pourrait coûter 80 milliards de dollars.

Le bureau du représentant américain au commerce a refusé de commenter. Le ministère de la Justice, qui représente l’administration dans les affaires judiciaires, a refusé de commenter la position du gouvernement, mais a déclaré qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’il y ait un résultat final.

La date limite place la Maison Blanche dans une position délicate : défendre potentiellement le programme de son prédécesseur, tout en étudiant les moyens de le modifier. L’amiral John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a récemment qualifié les tarifs de “mal conçus”, “d’accord de mauvaise qualité”, qui “ont augmenté les coûts pour les familles américaines”.

Le président Joe Biden n’a pas encore pris de décision sur les options que ses conseillers ont présentées sur les tarifs, selon de hauts responsables de l’administration. Les responsables et les personnes proches du dossier ont suggéré que certaines lignes de fracture se forment dans le débat politique, des assistants politiques conseillant à Biden de maintenir les prélèvements en place pour éviter les attaques à travers l’allée.

Amb. Katherine Tai, qui, en tant que représentante américaine au commerce, détient le rôle principal sur les tarifs, a suggéré qu’ils ont une valeur stratégique pour maintenir l’influence dans les négociations avec la Chine. L’équipe économique, dirigée par la secrétaire au Trésor Janet Yellen, a préconisé de réduire au moins certains des tarifs qui frappent directement les consommateurs pour atténuer l’inflation, ont déclaré des responsables de l’administration, demandant à ne pas être identifiés car les discussions sont privées.

L’impact économique sur l’inflation est difficile à estimer puisque toutes les importations affectées par les droits de douane ne sont pas des biens de consommation, et toutes les économies de coûts réalisées par les importateurs aux points d’entrée ne seraient pas ressenties par les consommateurs à la caisse. Les analystes de JP Morgan Chase ont estimé que si les détaillants laissaient les prix relativement inchangés, la suppression de tous les droits de douane réduirait l’inflation de 0,4 % au maximum.

À la mi-juin, les assistants de la Maison Blanche ont confirmé avoir demandé aux dirigeants du commerce de détail, qui font depuis longtemps pression pour obtenir un allégement sur des articles tels que les vélos, les meubles et les climatiseurs, si l’allégement tarifaire serait répercuté sur les consommateurs. Selon trois personnes informées des réunions, les détaillants ont déclaré à l’administration que le calcul n’était pas aussi simple puisque les coûts de transport et de main-d’œuvre de leurs propres entreprises avaient également augmenté de manière significative.

Le Conseil de sécurité nationale a soutenu une troisième option dans la discussion tarifaire – annuler un sous-ensemble de tarifs, tout en lançant une nouvelle enquête sur les subventions industrielles de la Chine – et elle semble gagner du terrain, selon des responsables de l’administration.

“Il ne fait aucun doute que, alors que nous réorientons notre politique avec la Chine, nous devrons renforcer notre suite d’outils commerciaux dans les secteurs et dans les domaines où vous voyez la menace la plus claire des pratiques gérées par l’État chinois”, a déclaré un autre haut responsable de l’administration à CNBC. , tout en notant que toutes les options restent sur la table.

On ne sait toujours pas quand Biden prendra une décision et si la Chine serait prête à répondre en nature si les États-Unis supprimaient une partie des tarifs. Des experts en politique étrangère ont suggéré que le fait d’associer un allégement tarifaire à une enquête de plus en plus intense pourrait mettre Pékin en colère alors que les deux pays discutent d’une réunion des dirigeants en personne.

Les relations glaciales et la rhétorique entre les deux pays au milieu des tensions récentes peuvent nécessiter une certaine distance.

“Un allégement tarifaire modeste est toujours probable”, a déclaré Clete Willems, un partenaire d’Akin Gump qui a été directeur adjoint du Conseil économique national de Trump lors du déploiement des tarifs. “Mais l’administration voudra peut-être s’éloigner de l’appel de Xi et du voyage de (la présidente de la Chambre Nancy) Pelosi à Taïwan pour des raisons politiques nationales et internationales.”

Mais si le gouvernement américain perd devant le Tribunal du commerce international, ces vents politiques pourraient pousser l’administration Biden à renforcer sa main contre la Chine.

“Si tout d’un coup, les tarifs sont fonctionnellement réduits de moitié”, a déclaré Schaefer, “cela pourrait amplifier la nécessité de traiter cette nouvelle affaire aussi rapidement que possible”.