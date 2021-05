L’administration Biden interdira aux prestataires de soins de santé de discriminer sur la base de «l’identité de genre». Les critiques disent que le terme est vague et que la nouvelle règle pourrait avoir des conséquences considérables pour les médecins.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a annoncé lundi que son Bureau des droits civils envisagera la discrimination fondée sur «Orientation sexuelle» et « identité de genre » comme violations des droits civils, en vertu du titre IX de la loi de 1964 sur les droits civils et de la section 1557 de la loi sur les soins abordables, ou Obamacare.

Ces lois interdisent déjà la discrimination sexuelle dans les soins de santé financés par le gouvernement fédéral, mais à partir de lundi, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre sera considérée comme une discrimination sexuelle.





Aussi sur rt.com

Un père emprisonné pour avoir appelé son enfant transgenre, qui est née femme, sa « fille » et avoir dénoncé « son » traitement médical







« La mission de notre département est d’améliorer la santé et le bien-être de tous les Américains, quelle que soit leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, » Rachel Levine, secrétaire adjointe à la Santé et une femme transgenre elle-même, a déclaré dans un communiqué. «Personne ne devrait être victime de discrimination lorsqu’il sollicite des services médicaux en raison de qui il est.»

Pendant que « sexe » est un terme universellement compris et fait référence aux hommes, aux femmes et au petit pourcentage de personnes nées intersexuées, « identité de genre » est plus nébuleux et fait référence au genre – ou à la combinaison de genres – qu’une personne ressent comme si elle était. En traitant « identité de genre » en tant que caractéristique protégée en vertu du titre IX, la nouvelle règle HHS ouvre potentiellement les médecins à des poursuites judiciaires pour refus d’accompagner un patient qui s’identifie comme un sexe différent.

La portée de la nouvelle règle sera probablement testée devant les tribunaux. Alors que peu de médecins refuseraient probablement de réparer la jambe cassée d’une personne transgenre, il est concevable qu’un médecin qui – pour des raisons religieuses ou autres – refuse de prescrire un traitement hormonal à un patient transgenre puisse être poursuivi pour cela.





Aussi sur rt.com

Avec un haltérophile trans prêt à entrer dans l’histoire aux Jeux olympiques, les athlètes féminines d’élite ont raison de se sentir trompées et insultées







L’administration Trump a cherché à empêcher que cela se produise, le HHS annonçant en juin dernier qu’il interpréterait l’interdiction de la discrimination sexuelle de l’article 1557 comme s’appliquant uniquement à « Homme ou femme selon la biologie. » Cependant, alors que l’administration Trump rédigeait cette règle, une décision historique de la Cour suprême a étendu les protections contre la discrimination sur le lieu de travail aux personnes en fonction de leur « identité de genre. »

Bien que les règles de discrimination sur le lieu de travail ne s’appliquent pas aux patients qui recherchent des soins de santé, le juge Samuel Alito, un conservateur, a averti dans sa dissidence que la décision ouvrirait la voie à une législation similaire. Les personnes transgenres, a-t-il écrit, vont maintenant «Être en mesure de faire valoir qu’ils ont le droit d’utiliser» salles de bains et vestiaires réservés à un sexe. De même, il a fait valoir que les prestataires de soins de santé pourraient être contraints de couvrir la chirurgie de changement de sexe contre leur volonté.





Aussi sur rt.com

Droits des trans et agression sexuelle parrainée par l’État: comment les démocrates veulent vous priver de vos libertés constitutionnelles







La dissidence d’Alito était prophétique, les responsables du HHS de Biden ayant écrit lundi que le cas de l’année dernière avait explicitement influencé la dernière règle.

Au-delà des soins de santé, Biden a promis d’adopter la « loi sur l’égalité », une loi de grande envergure qui consacrerait légalement «Orientation sexuelle» et « identité de genre » en tant que caractéristiques protégées au titre du titre IX. Les critiques disent que cet acte pourrait forcer les hommes à entrer dans des espaces féminins comme les salles de bain et les vestiaires des écoles, permettre aux hommes biologiques de participer à des sports féminins et punir légalement les entreprises qui refusent de servir les clients LGBT en raison de leurs croyances religieuses, malgré la protection du discours religieux par le premier amendement. .

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!