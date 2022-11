L’administration Biden facilitera l’apurement de la dette étudiante en cas de faillite pour les emprunteurs

L’administration Biden a annoncé jeudi des directives mises à jour qui permettront aux personnes aux prises avec leur dette étudiante de s’acquitter plus facilement de leur faillite.

La nouvelle politique de faillite vient du ministère américain de la Justice et du ministère américain de l’Éducation, et permet aux emprunteurs fédéraux de prêt étudiant de prouver qu’ils éprouvent des difficultés financières nécessitant un nouveau départ. En vertu des règles, les agences peuvent recommander qu’un juge de la faillite acquitte la dette étudiante d’un emprunteur s’il estime que son cas le justifie.

À l’heure actuelle, il est difficile, voire impossible, pour quelqu’un de se retirer de sa dette d’études fédérale dans le cadre d’une procédure de faillite normale.

“Les directives d’aujourd’hui décrivent un processus meilleur, plus juste et plus transparent pour les étudiants emprunteurs en faillite”, a déclaré la procureure générale associée Vanita Gupta. “Cela permettra aux avocats du ministère de la Justice d’identifier plus facilement les cas dans lesquels nous pouvons recommander la libération des prêts étudiants d’un emprunteur.”

L’annonce intervient alors que la Maison Blanche se bat pour défendre devant les tribunaux son vaste plan d’annulation des prêts étudiants. L’administration Biden a cessé d’accepter les candidatures pour son programme, qui annulerait jusqu’à 20 000 dollars de dette étudiante pour des dizaines de millions d’Américains, la semaine dernière après que le juge Mark Pittman du tribunal de district américain du district nord du Texas a qualifié la politique d ‘”inconstitutionnelle” et l’a abattu.

Le DOJ a fait appel.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.