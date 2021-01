L’administration Biden a exposé aujourd’hui sa politique sur le conflit israélo-palestinien et a souligné son intention de renouer des liens avec l’Autorité palestinienne.

Pourquoi est-ce important: L’administration Trump a radicalement changé la politique américaine sur le conflit israélo-palestinien. La politique du président Biden, exposée pour la première fois aujourd’hui, ramènera les États-Unis vers les positions plus traditionnelles détenues par les précédentes administrations démocrates et républicaines.

Soutenez un journalisme sûr, intelligent et sensé. Inscrivez-vous aux newsletters d’Axios ici.

Conduire l’actualité: La politique a été présentée par l’ambassadeur américain par intérim auprès des Nations Unies, Richard Mills, lors d’une réunion mensuelle sur le Moyen-Orient au Conseil de sécurité de l’ONU.

Mills a déclaré que l’administration Biden soutiendrait une solution à deux États, qu’elle considère comme « le meilleur moyen de garantir qu’Israël reste un État démocratique et juif ».

Il a ajouté que la nouvelle administration basera ses politiques sur des consultations avec les deux parties – en revanche, l’administration Trump a à peine parlé aux Palestiniens pendant trois ans.

Citant les grands écarts entre les dirigeants israélien et palestinien, Mills a déclaré que l’administration estime que son objectif devrait être de préserver la possibilité d’une solution à deux États à l’avenir tout en se concentrant sur l’amélioration de la situation sur le terrain, principalement à Gaza.

Mills a déclaré que Biden encouragerait Israël et les Palestiniens pour éviter des mesures unilatérales qui rendront une solution à deux États plus difficile à atteindre – comme l’annexion, la construction de colonies, la démolition des maisons palestiniennes par Israël et les paiements aux terroristes par les Palestiniens.

Il a déclaré que l’administration Biden renouerait ses liens avec l’Autorité palestinienne, qui a boycotté l’administration de Trump après avoir déplacé l’ambassade américaine à Jérusalem.

Mills a ajouté que les États-Unis renouvelleraient l’aide économique et humanitaire aux Palestiniens et rouvriraient les missions diplomatiques qui ont été fermées par l’administration Trump – comme le bureau de l’OLP à Washington et le consulat général des États-Unis à Jérusalem.

Il a ajouté que l’administration Biden s’opposerait aux résolutions unilatérales ou partiales qui distinguent Israël dans les forums internationaux.

Et après: Mills a déclaré que Biden se félicitait des accords de normalisation entre Israël et les pays arabes mais ne les voyait pas comme un substitut à la paix israélo-palestinienne. Il a ajouté que Biden voudrait promouvoir de nouveaux accords de normalisation d’une manière qui renforcerait la pression pour une solution à deux États.

Devenez plus intelligent et plus rapide grâce aux nouvelles que lisent les PDG, les entrepreneurs et les principaux politiciens. Inscrivez-vous aux newsletters d’Axios ici.