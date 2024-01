L’administration Biden exige que le procureur général du Texas donne à la patrouille frontalière l’accès à un parc repris par le Texas

L’administration Biden a exigé que le procureur général du Texas, Ken Paxton, donne aux agents frontaliers fédéraux un accès complet à un parc au bord d’une rivière dans la ville frontalière d’Eagle Pass, où les forces de l’ordre de l’État ont arrêté des migrants qui traversent la frontière vers les États-Unis, selon une copie d’un lettre obtenue par NBC News.

Dans la lettre envoyée mardi, l’avocat en chef du ministère de la Sécurité intérieure a demandé à Paxton de clarifier quelles parties du parc Shelby de 47 acres restent accessibles ou inaccessibles à la patrouille frontalière d’ici vendredi.

“L’État a allégué que Shelby Park est ouvert au public, mais nous ne pensons pas que cette déclaration soit exacte”, indique la lettre de l’avocat général du DHS, Jonathan Mayer. « À notre connaissance, le Texas n’a autorisé l’accès à Shelby Park qu’en autorisant l’entrée du public à un mémorial, aux médias et à l’utilisation du parcours de golf adjacent à Shelby Park, tout en continuant à restreindre l’accès au parc de la US Border Patrol. Veuillez clarifier la portée de l’accès au public autorisé par le Texas.

Des barbelés sur les rives du fleuve Rio Grande à Shelby Park le 12 janvier 2024, à Eagle Pass, Texas. Fichier Brandon Bell / Getty Images

Lundi, la Cour suprême a donné gain de cause à l’administration Biden dans l’un de ses nombreux litiges juridiques avec l’État du Texas concernant l’immigration, en statuant que la patrouille frontalière était autorisée à couper et à retirer les barbelés barbelés mis en place par le Texas le long du Rio Grande. à Shelby Park et ailleurs pour empêcher les migrants de traverser la rivière vers les États-Unis

Mayer a fait référence à la décision et a déclaré que le DHS exige désormais également l’accès à Shelby Park. Le Texas a bloqué l’accès des agents fédéraux au parc plus tôt ce mois-ci lorsque le gouverneur Greg Abbott a déclaré l’état d’urgence. Le Département militaire du Texas, l’agence d’État qui supervise la Garde nationale du Texas, a pris le contrôle du parc et a ensuite donné accès au Département de la sécurité publique du Texas, l’agence chargée de l’application des lois de l’État.

Selon un message sur X d’un porte-parole du ministère de la Sécurité publique, certains agents de l’État ont commencé la semaine dernière à arrêter des migrants pour intrusion à Shelby Park.

Dans une lettre précédente du Texas à l’administration Biden, Paxton affirmait que le Texas bloquait l’accès au parc aux agents de la patrouille frontalière parce qu’ils n’appliquaient pas la loi américaine sur l’immigration lorsqu’ils laissaient les migrants traverser la frontière dans cette zone.

Le DHS a imputé la mort par noyade d’une mère et de ses deux enfants au fait que l’État a interdit l’accès au parc à la patrouille frontalière, lorsque la surveillance de la patrouille frontalière n’a pas pu repérer les trois migrants en détresse parce que le Texas avait retiré leur équipement.

L’administration Biden a menacé de poursuivre le Texas en justice pour l’accès à Shelby Park, mais jusqu’à présent, elle n’a pas officiellement déposé de plainte devant le tribunal.

Parmi les demandes spécifiques formulées par le DHS dans la lettre envoyée mardi figure « un accès illimité à l’ensemble de la zone de Shelby Park en cas d’urgence, y compris, mais sans s’y limiter, l’assistance à d’autres agents et officiers, ainsi que les opérations médicales et de sauvetage ».

Le DHS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la lettre. Le ministère de la Sécurité publique du Texas a renvoyé les questions au département militaire du Texas. Le département militaire du Texas n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.