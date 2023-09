L’administration Biden étend le statut juridique et les permis de travail à des milliers de migrants vénézuéliens

Cette décision a été préconisée par les dirigeants locaux à travers le pays comme un moyen de rendre les migrants éligibles au travail légalement. À New York, la gouverneure Kathy Hochul et le maire Eric Adams ont fait pression sur la Maison Blanche pour qu’elle étende ce statut aux migrants venus de pays en difficulté.

La New York Immigration Coalition estime que le changement aura un impact sur environ 60 000 Vénézuéliens à New York qui pourront désormais « obtenir rapidement des autorisations de travail et commencer immédiatement à contribuer à notre économie et à nos communautés locales ».

« Après ma conversation productive avec le président Biden hier soir, je suis reconnaissant que le gouvernement fédéral ait agi si rapidement pour accorder l’une de nos principales priorités : accorder un statut de protection temporaire aux demandeurs d’asile et aux migrants vénézuéliens déjà arrivés dans ce pays. » Hochul a déclaré dans un communiqué après avoir rencontré Biden mardi lors d’une réception à Manhattan lors de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Des groupes d’entreprises et des défenseurs de l’immigration se sont joints aux responsables de l’État et de la ville pour exiger que Biden élargisse le TPS, affirmant que faire travailler les migrants leur permettrait de quitter les refuges et de recommencer leur vie.

Alors que le nombre de migrants pris en charge par la ville de New York s’élève à 60 000, Hochul et Adams ont déclaré que les migrants sont impatients de trouver du travail et peuvent pourvoir des postes vacants dans des secteurs tels que les soins de santé et la construction.

La désignation annoncée mercredi s’appliquera à ceux qui se trouvent aux États-Unis au plus tard le 31 juillet.

Les membres du Congrès l’ont également réclamé longuement et haut et fort.

Adams a déclaré qu’il réclamait le changement depuis avril, affirmant qu’il s’était personnellement entretenu avec la Maison Blanche mercredi soir pour en savoir plus sur l’annonce – bien qu’il n’ait pas rencontré Biden dans la ville en raison de ses critiques de la réponse fédérale.

« J’espère que nous pourrons continuer à collaborer avec le président Biden pour étendre le statut de protection temporaire aux dizaines de milliers d’autres migrants dont nous avons la garde en provenance d’autres pays », a déclaré Adams dans un communiqué.

Le TPS est réservé aux personnes qui ne peuvent pas rentrer en toute sécurité dans leur pays d’origine par crainte d’un conflit armé, de catastrophes naturelles ou d’autres conditions extraordinaires.

Leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer et leader démocrate à la Chambre Hakeem Jeffriestous deux démocrates de New York, ont déclaré que cette décision aiderait le système tendu de New York, qui a été submergé par l’afflux de plus de 100 000 migrants et a conduit à des tentes-abris à travers la ville.

« Grâce à cette décision, les immigrants seront temporairement autorisés à travailler, à occuper les emplois nécessaires et à subvenir aux besoins de leur famille en attendant une décision d’asile », ont déclaré les dirigeants dans un communiqué commun.

Alors que Biden peut étendre le TPS unilatéralement, un autre haut responsable de l’administration a souligné mercredi que le pouvoir d’atténuer davantage la crise de l’immigration appartenait au Congrès.

« Nous travaillons sous les contraintes de notre cadre statutaire fondamentalement brisé qui est tout simplement inadéquat pour faire face aux défis que nous constatons aujourd’hui à la frontière », a déclaré le responsable.

Les responsables de Biden ont également annoncé mercredi des efforts visant à accélérer le traitement des documents d’autorisation de travail, ou EAD, pour les personnes libérées sur parole aux États-Unis après une Application CBP One rendez-vous.