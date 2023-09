L’administration Biden est sur le point d’autoriser les citoyens israéliens à voyager aux États-Unis sans visa américain

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden est sur le point d’admettre Israël cette semaine dans un club exclusif qui permettra à ses citoyens de voyager aux États-Unis sans visa américain, malgré les inquiétudes persistantes de Washington concernant le traitement réservé par le gouvernement israélien aux Palestiniens américains.

Les responsables américains affirment qu’une annonce de l’entrée d’Israël dans le programme d’exemption de visa est prévue pour la fin de la semaine, juste avant la fin de l’année budgétaire fédérale samedi, date limite pour l’admission d’Israël sans avoir à se requalifier pour être éligible l’année prochaine.

Le ministère de la Sécurité intérieure administre le programme, qui permet actuellement aux citoyens de 40 pays, pour la plupart européens et asiatiques, de voyager aux États-Unis pendant trois mois sans visa.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, devrait faire cette annonce jeudi, peu de temps après avoir reçu une recommandation du secrétaire d’État Antony Blinken selon laquelle Israël serait admis, selon cinq responsables proches du dossier qui se sont exprimés dimanche sous couvert d’anonymat car la décision n’a pas encore été prise. été annoncé publiquement.

La recommandation de Blinken devrait être rendue au plus tard mardi, ont indiqué les responsables, et l’annonce finale interviendra huit jours seulement après que le président Joe Biden a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants n’ont pas soulevé la question dans leurs brèves remarques aux journalistes lors de cette réunion, mais elle fait l’objet de négociations et de débats intenses depuis des mois, tout comme les efforts de l’administration Biden pour parvenir à un accord visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite.

Les départements de l’État et de la Sécurité intérieure ont déclaré qu’ils n’avaient « rien à annoncer publiquement pour le moment », ajoutant que les deux agences prendraient une « décision finale dans les prochains jours ». Les États-Unis travaillent avec Israël pour « remplir l’ensemble des exigences du programme en matière d’application de la loi, de sécurité nationale et d’immigration », selon le Département d’État.

L’admission d’Israël a été une priorité pour les dirigeants israéliens successifs et constituera une réalisation majeure pour Netanyahu, qui s’est fréquemment disputé avec l’administration Biden sur l’Iran, le conflit palestinien et, plus récemment, un projet de refonte du système judiciaire israélien qui, selon les critiques, rendra le pays plus difficile. moins démocratique.

Le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu a suscité des critiques répétées aux États-Unis concernant son traitement envers les Palestiniens, notamment sa construction agressive de colonies en Cisjordanie, son opposition à un État palestinien et les commentaires anti-palestiniens incendiaires de la part de hauts ministres du Cabinet.

La décision américaine donnera un coup de pouce bienvenu à Netanyahu dans son pays. Il a fait face à des mois de protestations massives contre son projet judiciaire et risque d’être critiqué par les Palestiniens, qui estiment que les États-Unis ne devraient pas récompenser le gouvernement israélien à un moment où les efforts de paix sont au point mort.

Israël a rempli deux des trois critères les plus critiques au cours des deux dernières années – un faible pourcentage de refus de demandes de visa et un faible taux de dépassement de séjour – pour rejoindre le programme américain. Il a eu du mal à satisfaire à la troisième exigence de réciprocité qui signifie que tous les citoyens américains, y compris les Américains palestiniens, doivent être traités de la même manière lorsqu’ils voyagent vers ou via Israël.

Invoquant des raisons de sécurité nationale, Israël impose depuis longtemps des conditions d’entrée et des processus de sélection distincts pour les Palestiniens-Américains. Beaucoup se sont plaints de la lourdeur et de la discrimination des procédures. Les Américains possédant des documents de résidence palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza se sont vu largement interdire d’utiliser l’aéroport international israélien. Au lieu de cela, comme les autres Palestiniens, ils ont été contraints de passer par la Jordanie ou l’Égypte pour atteindre leur destination.

Ces derniers mois, Israël a décidé d’ajuster ses conditions d’entrée pour les Palestiniens-Américains, notamment en leur permettant d’entrer et de sortir de l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv et de se rendre directement en Cisjordanie et en Israël proprement dit, selon les responsables. Israël s’est également engagé à faciliter les déplacements des Américains palestiniens entrant et sortant de la bande de Gaza dirigée par le Hamas.

De nouvelles réglementations sont entrées en vigueur plus tôt ce mois-ci pour codifier les changements, même si des inquiétudes demeurent et le Département de la Sécurité intérieure entend souligner dans son annonce qu’il continuera à surveiller la situation pour s’assurer qu’Israël s’y conforme, selon les responsables. Le non-respect de ces règles pourrait entraîner la suspension d’Israël du programme, ont indiqué les responsables.

Les militants palestino-américains ont critiqué la décision imminente, attendue depuis un certain temps en raison de la priorité que lui accordent les gouvernements israélien et américain.

« Il y a tellement de problèmes avec cette décision », a déclaré Yousef Munayyer, directeur du programme Palestine-Israël et chercheur principal au Centre arabe de Washington. « L’exigence de réciprocité n’est clairement toujours pas respectée puisque la politique israélienne continue de traiter différemment certains Américains, en particulier les Américains palestiniens. L’administration semble cependant déterminée, aux plus hauts niveaux, à ignorer cette discrimination continue à l’encontre des citoyens américains pour précipiter Israël dans le programme avant la date limite. »

Munayyer a déclaré qu’il n’était « pas clair pourquoi l’administration Biden semble résolument déterminée à offrir des victoires politiques à Benjamin Netanyahu à un moment où son gouvernement d’extrême droite indigne les Palestiniens et de nombreux Israéliens avec son programme extrémiste ».

Dans le cadre du programme de dérogation, les Israéliens pourront voyager aux États-Unis à des fins professionnelles ou de loisirs pendant 90 jours maximum sans visa, simplement en s’inscrivant auprès du système électronique d’autorisation de voyage.

L’écrivain d’Associated Press, Josef Federman, à Jérusalem, a contribué à ce rapport.

Matthew Lee, Associated Press