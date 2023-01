L’administration Biden est enfin prête à montrer les dents sur la discrimination au logement

Depuis 55 ans, le Fair Housing Act, la loi historique sur les droits civils destinée à lutter contre la discrimination en matière de logement, oblige les communautés à certifier qu’elles s’efforcent de réduire la ségrégation parrainée par le gouvernement. Mais pendant des décennies, le Département du logement et du développement urbain (HUD) n’a pas fait grand-chose pour s’assurer que les villes suivaient réellement.

Un nouveau règlement vise à donner du mordant à ce mandat de déségrégation. Le département du logement de l’administration Biden a proposé la semaine dernière une nouvelle règle qui obligerait pratiquement toutes les communautés des États-Unis à créer des plans pour lutter contre la discrimination locale en matière de logement ou faire face à une pénalité, y compris la perte potentielle de milliards de dollars de financement fédéral. Essentiellement, toute ville ou tout comté qui accepte les subventions du HUD – grandes et petites, rurales, urbaines et suburbaines – devrait s’y conformer.

En vertu de la règle de 284 pages, connue sous le nom de règle de promotion positive du logement équitable, les communautés devraient élaborer leurs plans avec la contribution des parties prenantes locales et les soumettre au HUD pour approbation. En cas d’approbation, les communautés devraient alors fournir des mises à jour annuelles sur leurs progrès, et les individus pourraient déposer des plaintes fédérales s’ils sentent que leurs dirigeants traînent les pieds.

Cette nouvelle dureté du HUD – soutenue par des mécanismes d’application et des menaces crédibles de financement nécessaire – pourrait enfin mettre fin au gouvernement fédéral qui ferme les yeux sur la ségrégation en matière de logement. Mais une précédente tentative de l’administration Obama de faire de même a été contrecarrée lorsque Donald Trump a été élu, et on ne sait pas encore si ce second essai connaîtra le même sort.

“Nous en avons fini avec les communautés qui ne servent pas les gens”, a déclaré la secrétaire au Logement, Marcia Fudge, aux journalistes. « Nous allons tenir responsables ceux à qui nous donnons des ressources. En tant que gouvernement fédéral, nous ne pouvons plus continuer à décevoir ceux-là mêmes que nous devons aider.

L’administration Biden sollicite les commentaires du public sur sa règle au cours des 60 prochains jours, dans le but de faire en sorte qu’une version finale entre en vigueur plus tard cette année.

Une coalition de trois douzaines de groupes de logement et de défense des droits civiques – dont le NAACP Legal Defence and Educational Fund, l’ACLU, UnidosUS et le Lawyers ‘Committee for Civil Rights Under Law – a salué la publication de la règle, la qualifiant de “pas important vers créant des possibilités de logement plus équitables et abordables et des quartiers plus solides et plus viables.

Euh, attends, n’avons-nous pas déjà entendu cette chanson ? (Ouais.)

« Promouvoir positivement un logement équitable » est une bouchée, mais ce que cela signifie vraiment, c’est que l’interdiction de la discrimination en matière de logement ne suffit pas. Selon le défunt sénateur américain du Minnesota et co-auteur du Fair Housing Act, Walter Mondale, il est tout aussi important de remplacer les quartiers ségrégués par des « modes de vie véritablement intégrés et équilibrés ».

En d’autres termes, la déségrégation du pays nécessite des mesures proactives – ou «affirmatives» – comme fournir des covoiturages et des conseils à ceux qui pourraient vouloir passer d’une zone urbaine à faible revenu à une banlieue aisée. Cela pourrait nécessiter d’augmenter la valeur des bons de logement afin que les bénéficiaires à faible revenu puissent les encaisser dans des quartiers plus chers. Cela pourrait obliger les villes à orienter les nouveaux développements de logements subventionnés vers des endroits plus riches (et plus blancs).

En 2008, une commission nationale sur le logement équitable a conclu que le HUD n’exigeait “aucune preuve que quoi que ce soit soit réellement fait comme condition de financement” et que les municipalités qui discriminent activement ou ne favorisent pas l’intégration restent impunies. Cette conclusion a été reprise par un rapport du Government Accountability Office en 2010, qui a révélé que les communautés ne respectaient pas les mandats fédéraux en matière de logement équitable et que le HUD ne faisait pas respecter ces règles.

Ainsi, en 2015, l’administration Obama a publié sa propre réglementation similaire, destinée à promouvoir positivement le logement équitable. Cela a été considéré comme une victoire tant attendue pour les droits civils – mais a fait face à une réaction violente de la part des conservateurs et de certains gouvernements locaux. Stanley Kurtz de la revue nationale l’a qualifiée de « facilement l’une des initiatives les plus radicales du président Obama ». Trump a qualifié la règle de déségrégation de tentative «d’abolir les banlieues». Ben Carson, qui allait diriger le HUD sous Trump, a également affirmé que la règle de l’AFFH n’était qu’un autre “programme d’ingénierie sociale mandaté”.[e].”

L’administration Trump a pris plusieurs mesures pour affaiblir la règle, notamment en publiant sa propre version, que les groupes de défense des droits civiques ont qualifiés de faibles et creux. Peu de temps après son entrée en fonction, Biden s’est engagé à annuler la réglementation de Trump et à se réengager à mettre pleinement en œuvre la loi sur le logement équitable.

La règle de l’ère Obama, bien qu’elle n’ait été en vigueur que pendant une courte période, a également posé quelques problèmes.

Phil Tegeler, directeur exécutif du Poverty Race and Research Action Council, un groupe de défense des droits civiques, l’a déclaré n’était “pas assez fort” à certains égards, en particulier lorsqu’il s’agissait d’offrir des opportunités pour les défenseurs locaux de faire appel des progrès médiocres.

Tegeler a également ressenti beaucoup les communautés refusaient de « confronter de front leur histoire de ségrégation » et proposaient à la place dans leurs plans de logement équitables uniquement des mesures qui investiraient davantage dans les communautés très pauvres : « C’est censé être une règle à la fois et, mais quand vous regardez aux plans, beaucoup d’entre eux n’étaient pas équilibrés et faisaient très peu en termes de fixation d’objectifs autour de la mobilité du logement et de la déségrégation.

Les responsables du logement de Biden disent qu’ils pensent que leur version proposée comprend des mises à jour importantes pour faciliter la participation des petites communautés et plus difficile pour les dirigeants pour contourner leurs devoirs.

Les changements incluent la simplification de l’analyse des données requises, de sorte que les juridictions n’aient pas besoin d’embaucher des consultants externes pour le faire. Ils comprennent également des promesses de dons pour une assistance technique renforcée, davantage de mécanismes d’application et des règles de transparence publique accrues. Les gouvernements locaux seraient également tenus de organisez plusieurs réunions communautaires, à différents moments de la journée et à différents endroits, pour intégrer les commentaires d’un plus large éventail d’électeurs.

“Nous sommes conscients du fait que l’engagement du public se fait souvent d’une manière qui ne révèle que certaines voix”, m’a dit l’avocate générale adjointe du HUD pour le logement équitable, Sasha Samberg-Champion. “Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les travailleurs puissent se présenter à une réunion à 15 heures.”

Cette révision va-t-elle durer ?

En fin de compte, cependant, ce qui a condamné la règle de l’ère Obama n’était pas ses omissions et ses difficultés pratiques – c’est qu’elle existait depuis si peu de temps avant que l’administration Trump ne l’écrase. Cela signifiait qu’aucune communauté n’avait jamais vraiment eu à changer son comportement de manière durable ; la déségrégation, si nous sommes sérieux à ce sujet, exigerait un engagement soutenu pendant des années. Si les républicains reprennent la Maison Blanche en 2024 ou 2028, cette nouvelle règle connaîtra-t-elle le même sort ?

HUD a refusé de commenter quand je leur ai demandé cela. Mais il est clair que les responsables fédéraux du logement pensaient au moins au risque de ping-pong juridique lorsqu’ils ont élaboré leur nouvelle règle, car ils l’ont conçue sans un outil d’application distinct qui avait accompagné la réglementation de l’ère Obama. Pour contrecarrer le règne d’Obama tout en le laissant techniquement dans les livres, les responsables de Trump ont abandonné l’outil d’application – une décision apparemment étroite qui a permis à l’administration Trump de l’emporter devant les tribunaux.

Autrement dit, pour entraver la règle de Biden, les opposants devraient au moins proposer autre chose pour argumenter devant un juge.

Tegeler, du Poverty Race and Research Action Council, se sent prudemment optimiste quant aux chances de survie de la règle cette fois-ci.

“Le fait que la règle précédente soit sortie en 2015 et soit devenue un problème de campagne, ainsi que le faux récit sur la suppression du pouvoir de zonage suburbain et toutes ces absurdités, je pense que c’était une recette pour l’abrogation de la règle dans la nouvelle administration”, il m’a dit. « Le problème était qu’il n’y avait pas assez de temps pour que cela devienne une partie courante des programmes fédéraux de logement. S’il était sorti en 2013, je pense que cela aurait été assez différent ; il y aurait eu quatre ans de pratique, et ça n’aurait pas été si grave.

Cela dit, si la règle n’est en vigueur que pendant un an et qu’un républicain prend ensuite la Maison Blanche, il est difficile de dire ce qu’il pourrait faire. “Cela dépend de la mesure dans laquelle cela devient un football politique”, a déclaré Tegeler.