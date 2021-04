Ils avaient trouvé des lueurs d’espoir au fil des ans. M. Tice a brièvement échappé à la captivité peu de temps après son enlèvement, selon deux personnes proches de l’épisode – mais il a été repris. Et pendant l’administration Obama, la CIA a obtenu une information alléchante: un document syrien indiquant que son gouvernement détenait M. Tice.

L’enlèvement de M. Tice, un journaliste couvrant la guerre syrienne qui a été enlevé dans une banlieue de Damas et qui est l’un des otages américains les plus anciens à l’étranger, a été une frustration durable pour les responsables gouvernementaux.

WASHINGTON – L’administration Trump a fait de gros efforts pour libérer Austin Tice, un Américain enlevé en Syrie en 2012. La CIA a formé une cellule spéciale pour recueillir des renseignements, un puissant allié du golfe Persique a été enrôlé pour aider et, parmi d’autres supplications personnelles très inhabituelles, de hauts fonctionnaires s’est rendu à Damas pour plaider leur cause auprès du principal espion syrien.

Désormais, la disparition de M. Tice présente un test pour les responsables de l’administration Biden, dont la volonté de résoudre l’affaire pourrait se heurter à leur réticence à s’engager dans le genre de diplomatie peu orthodoxe menée par les responsables de la sécurité nationale de Trump.

L’ancien président Donald J.Trump était tellement concentré sur le retour en toute sécurité de M. Tice que le gouvernement syrien était incité à conclure un accord généreux pour le libérer avant que M. Trump ne quitte ses fonctions. Avec la sortie de M. Trump de ses fonctions, les espoirs de libération de M. Tice ont commencé à s’estomper.

« Si les Syriens avaient Tice pendant l’administration Trump, c’était le moment de l’abandonner et d’obtenir beaucoup en retour », a déclaré Andrew Tabler, qui a été directeur pour la Syrie au Conseil de sécurité nationale et plus tard en tant que conseiller principal de l’envoyé spécial américain pour la Syrie. M. Tabler a refusé de discuter des détails du cas de M. Tice.