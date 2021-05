L’administration Biden doit marcher sur la deuxième chance pour les prisonniers

Le président Joe Biden a déclaré le mois d’avril de la deuxième chance, envoyant un signal fort aux dizaines de milliers d’hommes et de femmes purgeant des peines extrêmes dans nos prisons fédérales.

Mais parler est bon marché, et bien que la rhétorique de l’administration soit prometteuse, les secondes chances restent rares dans un système pénal fédéral où le ministère de la Justice continue de contrecarrer les objectifs de l’administration en s’opposant à la libération d’individus qui sont réhabilités et ne posent pas de problème. risque pour le public. Pour honorer son engagement en faveur d’une réforme de la justice pénale, il faut plus que de la rhétorique. Le ministère de la Justice de l’administration Biden doit changer de cap.

L’intransigeance du ministère est particulièrement évidente à Washington, DC, où les politiques de justice ont un impact démesuré et contrastent fortement avec les lois adoptées par les autorités locales.

Parce que Washington, DC, n’est pas un État, le bureau du procureur américain du district de Columbia (supervisé par le DOJ) s’occupe des poursuites pour violations de la loi de DC. Le gouvernement local du district a adopté des lois donnant la priorité à la réhabilitation plutôt qu’à la punition. La loi portant modification du second regard en est un excellent exemple. La loi, qui a été promulguée en janvier et est entrée en vigueur cette semaine, permet aux personnes de demander une libération anticipée qui purgent de longues peines pour des crimes commis alors qu’elles avaient moins de 25 ans.

Mais le bureau du procureur américain a toujours cherché à saper et à faire obstacle aux réformes.

Par exemple, en 2016, le district a adopté la loi d’amendement sur la réduction de l’incarcération (IRAA), qui permet aux personnes purgeant des peines extrêmes pour des délits mineurs de demander leur libération après 15 ans de prison. La loi ne libère automatiquement personne, mais donne plutôt aux mineurs à perpétuité la possibilité de démontrer à un juge qu’ils sont prêts à rejoindre leur communauté.

Le DOJ s’oppose systématiquement aux libérations de l’IRAA, le faisant dans des cas clairement méritoires. Parmi les motions opposées par le DOJ figuraient celles de Halim Flowers et Momolu Stewart, des délinquants juvéniles qui ont été sélectionnés par le département correctionnel de DC pour servir de mentors résidents pour les jeunes hommes incarcérés (et pour lesquels la libération a finalement été accordée malgré l’opposition initiale du DOJ). .

Le District n’est pas le seul à lutter contre l’incongruité entre les actions des procureurs fédéraux et l’intention de nos élus.

La loi sur le premier pas, adoptée en 2018 avec un large soutien bipartisan, a été conçue pour traiter des preuves troublantes selon lesquelles le Bureau fédéral des prisons avait systématiquement entravé le programme de mise en liberté pour raisons humanitaires en ne tenant pas compte – ou en refusant carrément – les personnes éligibles à la libération. En cinq ans, le bureau a reçu 5 400 candidatures, mais n’en a approuvé qu’un peu plus de 300, selon The Marshall Project. Les cas examinés par le site d’information sur la justice pénale ont montré que la BOP avait même rejeté les demandes recommandées par les directeurs.

Depuis l’adoption de la Loi sur le premier pas, il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de requêtes de mise en liberté pour raisons de compassion déposées par des particuliers et accordées par des juges fédéraux. Et pourtant, les procureurs se sont opposés à bon nombre de ces motions, adoptant souvent une vision très étroite de la loi alors même que la pandémie de coronavirus a ravagé les prisons fédérales à travers le pays.

Un exemple est Dwayne White, un père de 33 ans de Chicago qui a purgé plus d’une décennie d’une peine minimale obligatoire de 25 ans pour son accord de dernière minute à participer à une opération de piqûre maintenant largement critiquée. Dans sa motion de libération, White a souligné son bon bilan dans la prison fédérale, ses relations solides avec sa jeune fille Diera et les deux emplois qui l’attendent dans sa ville natale.

Le cas de White est un exemple classique de ce que Biden a souligné dans sa proclamation: une peine extrêmement longue – prescrite par des lois draconiennes obligatoires sur les drogues minimales – qui est beaucoup plus longue que nécessaire et une personne prête à apporter des contributions significatives à la société. Sa peine aujourd’hui serait probablement beaucoup plus courte en raison des récents changements apportés à nos lois sur les drogues. Néanmoins, les procureurs se sont opposés à la requête de White, le condamnant à passer neuf ans de plus enfermé loin de sa famille au coût d’environ 37 000 $ par an pour les contribuables, à moins que le juge ne se prononce en sa faveur.

Il est difficile de concilier l’obstination continue du DOJ avec l’engagement exprimé de l’administration envers une seconde chance. Mais il y a peut-être une opportunité pour la Maison Blanche de réaliser ses aspirations. Plusieurs tribunaux fédéraux ont récemment conclu que les motions de mise en liberté pour raisons de compassion peuvent être accordées pour un large éventail de raisons. Et avec l’IRAA maintenant en vigueur, des centaines de personnes supplémentaires condamnées à des décennies d’emprisonnement alors que les jeunes ont la possibilité de demander leur libération. Ce sera l’occasion pour le DOJ de démontrer son engagement en faveur d’une seconde chance par l’action et pas seulement par la rhétorique. Si ce n’est pas le cas, il court le risque de ne pas être distingué de l’administration précédente aux milliers d’hommes et de femmes incarcérés qui cherchent désespérément une seconde chance.

Le président doit faire plus pour transformer sa proclamation de la deuxième chance en réalité. Cela commence par un leadership du MJ au sommet et un engagement à faire en sorte que, par principe, les procureurs acceptent la libération des personnes qui purgent des peines extrêmement longues et ne représentent pas un danger pour nos communautés.

Erica Zunkel est professeure clinique agrégée de droit et directrice associée de la Federal Criminal Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de Chicago. Zunkel représente Dwayne White.

James Zeigler est le fondateur et directeur exécutif de The Second Look Project à Washington, DC