L’administration Biden dit qu’elle n’atteindra probablement pas les objectifs de vaccin du 4 juillet

L’administration Biden prévoit de confirmer mardi qu’elle n’atteindra probablement pas l’objectif du président Joe Biden d’obtenir que 70% des adultes américains reçoivent un vaccin ou plus d’ici le 4 juillet, selon l’avance remarques obtenues par NBC News.

Le tsar de Covid de la Maison Blanche, Jeff Zients, devrait annoncer que l’administration a atteint la barre des 70% pour les personnes âgées de 30 ans et plus et est en passe de l’atteindre pour les 27 ans et plus d’ici le 4 juillet, selon NBC News. Mais il faudra probablement quelques semaines supplémentaires après les vacances pour atteindre le jalon pour tous les adultes, dira Zients dans ses remarques préparées.

Pourtant, Zients insistera sur le fait que la Maison Blanche a « réussi au-delà de nos attentes les plus élevées » dans son programme de vaccination, selon les remarques, réalisant une vision présentée par Biden en mars de pouvoir se réunir en toute sécurité avec des amis et la famille pour célébrer les vacances .

Biden s’est fixé deux objectifs début mai : administrer au moins une injection à 70 % des adultes aux États-Unis et vacciner entièrement 160 millions d’Américains adultes d’ici le jour de l’indépendance.

Environ 65% des adultes américains ont reçu une injection ou plus lundi, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Une analyse CNBC des données du CDC montre qu’au rythme actuel des vaccinations administrées, environ 67% des adultes seront au moins partiellement vaccinés par le Quatrième.

Selon les données du CDC, environ 144 millions de personnes de 18 ans et plus sont entièrement vaccinées, et devraient atteindre environ 151 millions si le rythme actuel des vaccinations quotidiennes signalées se maintient.

Lorsque Biden a annoncé ses deux buts pour la première fois le 4 mai, les États-Unis étaient sur le point d’atteindre les deux. Mais le taux de vaccination a chuté au cours des semaines qui ont suivi, passant d’une moyenne sur sept jours de 2,2 millions de coups par jour dans tous les groupes d’âge le jour de l’annonce à 1,1 million au 21 juin, selon les données du CDC.

L’administration a facilement atteint ses objectifs de vaccination antérieurs au cours des 100 premiers jours du mandat du président. Biden visait initialement 100 millions de vaccins en 100 jours, ce qui a suscité des critiques pour être trop facile, et l’a atteint le jour 58. La Maison Blanche a augmenté l’objectif à 200 millions de vaccinations, qu’elle a dépassé le 92e jour de la présidence.