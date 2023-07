L’administration Biden dit au juge que sa nouvelle règle d’asile n’est pas un redémarrage des efforts de Trump

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a fait valoir mercredi que sa nouvelle règle d’asile était différente des versions proposées sous le président Donald Trump lors d’une audience devant un juge qui a rejeté les tentatives de Trump de limiter l’asile à la frontière américano-mexicaine.

« 2023 n’est pas 2019 », a déclaré Erez Reuveni, l’avocat du ministère de la Justice qui a plaidé l’affaire.

La règle rend extrêmement difficile pour les migrants qui viennent directement à la frontière sud d’obtenir l’asile, à moins qu’ils n’utilisent une application gouvernementale pour prendre rendez-vous ou qu’ils aient déjà essayé de demander une protection dans un pays qu’ils ont traversé pour se rendre aux États-Unis.

Les opposants disent qu’il s’agit essentiellement d’une resucée des efforts de Trump – une question qui a donné à l’audience en ligne mercredi un sentiment de déjà-vu. Le juge fédéral basé à San Francisco qui tranchera l’affaire, Jon S. Tigar, s’est prononcé contre les deux tentatives de l’administration Trump de limiter l’asile.

L’administration du président Joe Biden a institué son règne le 11 mai avec l’expiration d’une restriction COVID-19 connue sous le nom de Titre 42 qui avait limité les demandeurs d’asile à la frontière américano-mexicaine. Le procès contestant la nouvelle règle est entendu alors que les républicains du Congrès attaquent l’administration pour ce qu’ils disent être un échec à contrôler la frontière d’environ 2 000 milles (3 220 kilomètres) avec le Mexique.

L’administration fait valoir que sa règle encourage les migrants à utiliser des voies légales vers les États-Unis et empêche le chaos à la frontière. Mais les groupes de défense des droits de l’immigration qui poursuivent pour s’en débarrasser disent qu’il met en danger les migrants et qu’il est illégal.

Au début de l’audience de mercredi, Tigar a déclaré qu’il aurait plus de questions à poser au gouvernement qu’aux groupes qui tentent de mettre fin à la règle de l’asile. Il a également fait référence à son histoire avec les tentatives de Trump de limiter l’asile.

« J’ai lu quelque part que 2023 serait une bonne année pour les suites », a déclaré Tigar à Reuveni alors que l’avocat se préparait à commencer ses arguments.

Reuveni a fait valoir que la règle Biden est différente des tentatives de Trump de limiter l’asile, notant que des exceptions sont accordées à un taux de 9%.

« Ce n’est pas une exception édentée », a-t-il déclaré.

Katrina Eiland, avocate de l’American Civil Liberties Union, qui représente les organisations de défense des droits des immigrés qui ont poursuivi la règle Biden, a fait valoir mercredi qu’elle violait la loi sur l’immigration qui permet aux gens de demander l’asile où qu’ils arrivent à la frontière.

«Des milliers de personnes ayant des revendications valables… ont été renvoyées et, dans de nombreux cas, renvoyées à des persécutions probables. Cette règle a des conséquences », a déclaré Eiland.

Tigar a été nommé par le président Barack Obama. Trump l’a ridiculisé de « juge Obama » après que Tigar ait rejeté une politique interdisant aux personnes de demander l’asile, sauf à un point d’entrée officiel à la frontière. La remarque de Trump a incité le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, à intervenir pour défendre l’impartialité des juges.

Tigar s’est également prononcé contre les efforts de l’administration Trump pour limiter l’asile aux personnes qui ne demandent pas de protection dans un pays qu’ils traversent avant de venir aux États-Unis. La mesure se serait appliquée aux enfants voyageant seuls, contrairement à la règle Biden.

Le groupe de défense des droits des immigrés affirme que la règle Biden oblige les migrants à demander protection dans des pays qui n’ont pas le même système d’asile robuste et les mêmes protections des droits de l’homme que les États-Unis et les laisse dans un vide dangereux. Ils soutiennent également que l’application CBP One que le gouvernement souhaite que les migrants utilisent n’a pas suffisamment de rendez-vous et n’est pas disponible dans suffisamment de langues.

Mais Reuveni a fait valoir qu’il y avait eu de réels progrès dans d’autres pays comme le Mexique, le Belize et le Costa Rica pour que les migrants puissent y demander protection.

Il s’est également opposé aux critiques de l’application et des autres moyens utilisés par l’administration pour fournir des voies légales aux migrants entrant dans le pays. Tout récemment, le gouvernement a augmenté les rendez-vous quotidiens via l’application à 1 450, soit plus de 500 000 personnes par an.

Reuveni a noté qu’un programme que le gouvernement a lancé en janvier accorde la libération conditionnelle à pas moins de 360 ​​000 personnes par an dans quatre pays spécifiques. Les États alignés sur les républicains ont leur propre procès pour ce programme.

Toutes ces mesures, a déclaré Reuveni, signifient qu’il est « vraiment injuste de suggérer qu’il n’y a aucun moyen de mettre le pied dans la porte ».

Reuveni a noté que les rencontres à la frontière sud ont considérablement diminué depuis la disparition du titre 42 et la mise en place de la règle ainsi que d’autres mesures. Il a souligné que bien que cette règle ne soit pas la seule raison de la baisse, le gouvernement la considère comme un « fort facteur contributif ».

Quelle que soit la décision de Tigar, l’affaire sera certainement portée en appel.

Reuveni a dit à un moment donné à Tigar que l’administration argumentait sur « l’hypothèse que vous allez vous prononcer totalement contre nous ».

L’administration n’aura pas à attendre longtemps pour le savoir.

Tigar a estimé qu’il lui faudrait une semaine ou moins pour rendre une décision. Il a déclaré que s’il se prononçait contre le gouvernement, il honorerait la demande de l’administration selon laquelle une telle décision ne prendrait pas effet avant 14 jours pour lui donner le temps de faire appel.

Rebecca Santana, L’Associated Press