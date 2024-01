L’administration Biden discute du ralentissement de certaines livraisons d’armes à Israël pour faire pression sur Netanyahu

WASHINGTON — L’administration Biden envisage d’utiliser les ventes d’armes à Israël comme levier pour convaincre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de tenir compte des appels américains de longue date à réduire son attaque militaire dans la bande de Gaza, selon trois responsables américains actuels et un ancien. Un responsable américain.

Sous la direction de la Maison Blanche, le Pentagone a examiné les armes demandées par Israël qui pourraient être utilisées comme levier, ont indiqué les sources. Ils ont déclaré qu’aucune décision n’avait été prise.

Les sources ont déclaré que les responsables israéliens continuent de demander à l’administration davantage d’armes, notamment de grosses bombes aériennes, des munitions et des défenses aériennes.

Après des semaines de demandes de l’administration privée ayant produit moins de résultats que ce que la Maison Blanche souhaitait, ont indiqué les sources, les États-Unis envisagent de ralentir ou de suspendre les livraisons dans l’espoir que cela incitera les Israéliens à prendre des mesures, comme l’ouverture de couloirs humanitaires pour fournir davantage de services. aide aux civils palestiniens.

Parmi les armes que les États-Unis ont envisagé d’utiliser comme levier figurent des obus d’artillerie de 155 mm et des munitions d’attaque directe conjointe (JDAM), qui sont des kits de guidage qui convertissent les bombes muettes en munitions à guidage de précision, ont indiqué les responsables. Les responsables ont déclaré que l’administration continuerait probablement à fournir d’autres kits de conversion permettant de rendre les munitions israéliennes plus précises.

Les responsables ont déclaré qu’ils ne ralentiraient probablement pas la livraison de défenses aériennes, bien que l’idée ait été envisagée, ainsi que d’autres systèmes capables de défendre les civils et les infrastructures israéliennes contre les attaques. L’administration se concentre sur les équipements militaires offensifs dans son examen de ce qu’elle pourrait éventuellement retenir ou retarder.

Les responsables de l’administration ont également envisagé d’offrir au gouvernement israélien davantage d’armes qu’il a demandé pour l’inciter à prendre certaines mesures demandées par les États-Unis, ont indiqué des responsables.

Cet effort intervient après des semaines pendant lesquelles le président Joe Biden et son équipe de sécurité nationale n’ont pas réussi à convaincre Netanyahu et d’autres responsables israéliens de changer radicalement de tactique à Gaza et de prendre davantage de mesures pour minimiser les pertes civiles, ont indiqué des responsables. Cela marque un changement potentiel dans l’approche de Biden, en allant au-delà des pressions rhétoriques, en grande partie en coulisses, et en apportant des changements politiques tangibles visant à amener Israël à agir.

Un porte-parole du Conseil national de sécurité a défendu jusqu’à présent la position de l’administration à l’égard du conflit. “Comme le président l’a clairement indiqué, il estime que l’approche qu’il a suivie a été plus efficace”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. « Israël a le droit et l’obligation de se défendre contre la menace du Hamas, tout en respectant le droit international humanitaire et en protégeant les vies civiles, et nous restons déterminés à soutenir Israël dans sa lutte contre le Hamas. »

Les sources ont déclaré que les hauts responsables de l’administration Biden continuent d’être frustrés qu’Israël ait souvent ignoré leurs appels à prendre davantage soin de minimiser les dommages causés aux civils palestiniens, citant la détérioration des conditions humanitaires à Khan Younis comme exemple le plus récent. Cette frustration s’est récemment intensifiée au sein du Pentagone également, tandis que Biden et d’autres responsables de la Maison Blanche sont depuis longtemps exaspérés en privé par la gestion de la guerre par Netanyahu.

Biden dit depuis des semaines qu’il fait tout ce qu’il peut pour amener Israël à modifier sa tactique militaire.

« J’ai travaillé discrètement avec le gouvernement israélien pour l’amener à réduire et à quitter de manière significative Gaza », a déclaré Biden le 8 janvier face aux manifestants appelant à un cessez-le-feu. “J’ai utilisé tout ce que je pouvais pour y parvenir.”

Les responsables de la Maison Blanche affirment que Biden a obtenu un certain succès, tout en admettant que les responsables du gouvernement israélien ne sont toujours pas allés aussi loin que le président le souhaitait.

Un haut responsable de l’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour parler franchement, a exprimé sa frustration à l’égard des responsables israéliens. “Il y a encore beaucoup à faire et ils doivent être plus prudents”, a déclaré le responsable.