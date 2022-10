L’administration Biden discute de la réduction de l’aide militaire saoudienne – NBC

Riyad pourrait également être exclu des exercices et des conférences régionales en raison de sa réticence à augmenter la production de pétrole, selon des sources

L’administration Biden envisage de réduire l’aide militaire à l’Arabie saoudite en guise de punition pour la décision de l’OPEP, qui est de facto dirigée par Riyad, de réduire la production de pétrole, ont déclaré des responsables américains au réseau d’information NBC.

Les mesures pourraient inclure un gel de la livraison de missiles Patriot à l’Arabie saoudite, a rapporté samedi le diffuseur. L’accord de 3 milliards de dollars, en vertu duquel Riyad aurait reçu 300 missiles balistiques tactiques à guidage amélioré Patriot MIM-104E (GEM-T), a été approuvé par Washington en août. Il est considéré comme crucial pour les Saoudiens de réapprovisionner en missiles leurs lanceurs Patriot, car le pays est la cible de fréquentes attaques de missiles et de drones de la part des rebelles houthis au Yémen, en réponse à une longue campagne de bombardements menée par Riyad.

Une autre option à l’ordre du jour consiste à exclure le royaume des prochains exercices militaires et conférences régionales, y compris ceux consacrés aux tentatives des États-Unis et de leurs alliés de créer un système de défense aérienne conjoint dans la région, ont indiqué les sources.

Cependant, deux responsables américains et une autre source informée ont souligné qu’aucune décision n’a encore été prise à Washington. Beaucoup dépendra du sommet de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) en décembre, ont-ils déclaré, ajoutant que si la réunion conduisait à une augmentation de la production, les Saoudiens pourraient éviter complètement les représailles américaines.

Selon NBC, certains chefs militaires américains sont opposés à la réduction de la coopération en matière de défense avec Riyad. Ils soutiennent que laisser l’Arabie saoudite, qui est le principal allié de Washington dans le Golfe depuis des décennies, sans missiles Patriot et autres équipements américains, pourrait mettre en danger les troupes et les civils américains dans le pays et saper la stabilité de toute la région. Les commandants ont déjà partagé ces préoccupations avec l’administration Biden, ont indiqué les sources.

Les États-Unis exhortent les Saoudiens à augmenter la production de pétrole depuis des mois, affirmant que la baisse des prix nuirait à la Russie et rendrait plus difficile pour Moscou de financer son opération militaire en Ukraine. Cependant, le groupe OPEP+, qui comprend la Russie, a indigné Washington au début du mois en annonçant une réduction de la production de pétrole de deux millions de barils par jour à partir de novembre.

Il y aura “conséquences” pour l’Arabie saoudite à cause de cette décision, a averti le président américain Joe Biden. Interrogé par CNN s’il était temps pour Washington de réévaluer sa relation avec Riyad, Biden a répondu : “oui.”

Les Saoudiens ont insisté sur le fait que les réductions de production de pétrole étaient une décision unanime des membres de l’OPEP+, prise pour des raisons purement économiques.