L’administration Biden devrait redésigner les Houthis comme entité terroriste mondiale

Des combattants et membres de tribus Houthis organisent un rassemblement contre les frappes américaines et britanniques sur des sites militaires dirigés par les Houthis près de Sanaa, au Yémen, le dimanche 14 janvier 2024. (Photo AP)





CNN

—



L’administration Biden devrait redésigner les Houthis en tant qu’entité terroriste mondiale spécialement désignée (SDGT) au milieu des attaques continues de la milice basée au Yémen, a déclaré mardi à CNN une source proche.

Cette décision attendue intervient après que les États-Unis ont mené une série de frappes militaires contre le groupe soutenu par l’Iran, et alors que le spectre d’une guerre régionale plus large au Moyen-Orient se profile.

L’administration a retiré la désignation SDGT des Houthis et les a radiés de la liste des organisations terroristes étrangères (FTO) en février 2021, après qu’ils aient été désignés par l’administration Trump au cours de ses dernières semaines.

À l’époque, le secrétaire d’État Antony Blinken avait déclaré que la décision de retirer les désignations du groupe était motivée par la crainte que cela ne mette en péril la capacité à fournir une aide cruciale au peuple du Yémen. Il a déclaré qu’il s’agissait « d’une reconnaissance de la situation humanitaire désastreuse au Yémen ».

Cependant, la pression s’est accrue sur l’administration pour qu’elle réimpose ces désignations après que les Houthis ont mené de nombreuses attaques et saisi un navire commercial et son équipage dans ce qu’ils prétendent être des représailles à l’offensive militaire israélienne à Gaza. Les attaques ont eu des conséquences sur l’économie mondiale dans la mesure où elles ont effectivement fermé l’une des principales routes commerciales du monde à la plupart des porte-conteneurs.

Mardi, l’administration ne réimposait pas la désignation FTO.

Les désignations SDGT et FTO déclenchent toutes deux un gel des avoirs, mais seule une désignation FTO impose des restrictions à l’immigration aux membres, selon le Département d’État. La désignation SDGT n’impose pas non plus de sanctions à ceux qui fournissent un « soutien matériel » au groupe.

Jeudi dernier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des frappes contre des cibles houthistes dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait ordonné ces frappes « en réponse directe aux attaques sans précédent des Houthis contre des navires maritimes internationaux dans la mer Rouge », ajoutant qu’il « n’hésiterait pas à prendre de nouvelles mesures pour protéger notre population et la libre circulation du commerce international si nécessaire ». .»

Les États-Unis ont mené au moins deux séries de frappes contre les Houthis dans les jours qui ont suivi.

Les responsables de l’administration ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils considéraient ces actions comme défensives plutôt que comme une escalade.

« Lorsque les Houthis ont lancé ces attaques, nous avons insisté très fort pour qu’ils s’arrêtent, mais sans escalade d’aucune sorte », a déclaré mardi le secrétaire d’État Antony Blinken à CNBC. « Il s’agit d’une attaque contre le commerce international, le transport maritime international, pas d’une attaque contre Israël, ni d’une attaque contre les États-Unis. C’est pourquoi plus de 40 pays se sont réunis pour condamner les actes des Houthis. C’est pourquoi d’autres pays se sont réunis pour dire que si cela continue, il y aura des conséquences, non pas dans le but de les aggraver, mais dans le but de les faire cesser.»

« Nous ne souhaitons voir aucune escalade depuis le 7 octobre », a-t-il déclaré. “Nous travaillons chaque jour pour l’empêcher, y compris en mer Rouge.”

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.