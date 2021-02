L’administration Biden a commencé à demander la démission des autres avocats américains nommés par Trump mardi dans le cadre de la transition continue.

L’action, cependant, ne s’appliquera pas à David Weiss, le procureur fédéral en chef du Delaware qui supervise une enquête fiscale en cours impliquant le fils du président Joe Biden, Hunter Biden.

John Durham, le procureur fédéral du Connecticut nommé par l’ancien procureur général William Barr pour enquêter sur les origines de l’enquête sur la Russie, restera également pour achever ce travail.

L’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que la décision de laisser Weiss et Durham en place faisait partie d’un effort visant à «restaurer l’indépendance du ministère de la Justice et à s’assurer qu’il reste libre de toute influence politique indue».

« C’étaient des décisions qui ont été prises afin de remplir la promesse (de Biden) de maintenir l’indépendance et de s’assurer qu’il envoie ce message et toutes les mesures qui ont été prises », a déclaré Psaki.

Pendant la campagne, Biden a martelé à plusieurs reprises le président de l’époque, Donald Trump, pour avoir utilisé le ministère de la Justice pour promouvoir ses intérêts politiques.

La transition devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines, contrairement à la directive émise par l’administration Trump qui a demandé les démissions immédiatement après l’annonce du licenciement de mars 2017.

À l’époque, l’action a provoqué une brève confrontation entre les responsables de Trump Justice et le procureur américain de l’époque, Preet Bharara, nommé par l’administration Obama, qui a refusé de démissionner, forçant son licenciement. Trump avait précédemment demandé à Bharara de rester procureur en chef du district sud de New York.

L’administration Biden va de l’avant avec les changements alors même que Merrick Garland, le candidat du président au poste de procureur général, n’a pas encore été programmé pour une audience de confirmation au Sénat, avec d’autres nominés de la Justice, dont Lisa Monaco, le choix de Biden pour le procureur général adjoint.

En attendant la confirmation, le ministère est dirigé par le procureur général par intérim Monty Wilkinson et le sous-procureur général par intérim John Carlin, tous deux installés par l’administration Biden le mois dernier.

« Nous nous engageons à assurer une transition sans heurts », a déclaré Wilkinson. « Jusqu’à ce que les nominés aux procureurs américains soient confirmés, les dirigeants par intérim et par intérim des bureaux des procureurs américains veilleront à ce que le ministère continue d’accomplir sa mission cruciale d’application de la loi, défende vigoureusement l’état de droit et poursuive l’administration juste et impartiale de la justice tout. »

Environ un tiers des 93 procureurs fédéraux en chef du pays sont déjà dirigés par des fonctionnaires intérimaires en attendant les nominations par le président.