L’administration Biden défend le transfert des actifs iraniens

Les détracteurs, principalement républicains, avaient fait valoir que l’argent était fongible et que même si ces fonds spécifiques ne seraient pas dépensés pour soutenir le terrorisme dans le monde, les avoirs dégelés permettraient à l’Iran de dépenser davantage d’argent pour le Hamas, le Hezbollah, les rebelles Houthis et d’autres Téhéran. -proxys conviviaux. Ils ont également souligné les remarques du président iranien Ebrahim Raisi, qui a déclaré à Lester Holt de NBC en septembre que l’argent « appartient au peuple iranien, au gouvernement iranien, donc la République islamique d’Iran décidera quoi faire de cet argent ».

Ces critiques ont pris de l’ampleur à la suite des attaques des militants du Hamas, étant donné le soutien historique de l’Iran au groupe, qui a été désigné comme groupe terroriste par les États-Unis et d’autres gouvernements.

Les responsables ont d’abord répondu sur les réseaux sociaux, puis à la télévision.

« Ces fonds n’ont absolument rien à voir avec les horribles attaques d’aujourd’hui et ce n’est pas le moment de répandre la désinformation », a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson. posté sur Xanciennement Twitter, samedi.

Les responsables de l’administration ont pour la plupart été cohérents dans leurs réponses, mais voici quelques-uns des points notables qu’ils ont utilisés pour clarifier les choses.

Le secrétaire d’État Antony Blinken : Pas le temps de « faire de la politique »

Blinken a participé aux émissions du dimanche le week-end dernier pour discuter de la réponse de l’administration au conflit, et il a été insisté sur les avoirs dégelés.

Dans une interview accordée à l’émission « State of the Union » de CNN, Blinken a qualifié les critiques républicaines de « profondément malheureuses » et a réprimandé les critiques pour « avoir fait de la politique alors que tant de vies ont été perdues et qu’Israël reste attaqué ».

Le plus haut diplomate du pays a ajouté que « pas un seul dollar n’a été dépensé sur ce compte », et il a soutenu que le compte était « étroitement réglementé » et surveillé par des responsables du Département du Trésor.

Blinken, qui s’est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog et d’autres dirigeants mondiaux depuis le début de la guerre, se rendra cette semaine en Israël et en Jordanie afin de montrer « sa solidarité et son soutien » au gouvernement israélien.

Matthew Miller, porte-parole du Département d’État : « L’administration Trump a autorisé que cet argent soit versé à l’Iran. »

Miller, le porte-parole en chef du Département d’État, a répondu à plusieurs reprises aux questions des journalistes sur les avoirs gelés depuis l’annonce de l’accord en août.

S’adressant lundi à « CNN This Morning », Miller a souligné que les actifs existaient « parce que l’administration précédente, l’administration Trump, avait autorisé que cet argent soit versé à l’Iran », et il a soutenu que l’argent ne pouvait être utilisé que « à des fins humanitaires ». .» Miller a également noté que l’Iran soutient depuis longtemps les groupes que les États-Unis et leurs alliés ont désignés comme terroristes, et que « nous espérons qu’ils continueront à le faire ». Il a ajouté que l’administration « continuera à les tenir pour responsables ».

John Kirby, coordinateur du Conseil national de sécurité : « Il serait alloué en très petites tranches »

Kirby, l’un des principaux porte-parole publics des objectifs de politique étrangère de l’administration Biden, s’en est tenu à ses points de discussion lors d’une apparition sur Fox News mardi, affirmant que « pas un seul dinar » des avoirs dégelés « n’est allé en Iran ».

Mais dans l’interview, Kirby a également noté que les mécanismes du compte empêcheraient l’Iran d’accéder aux fonds d’un seul coup.

« Ce n’est pas comme si les Iraniens seraient un jour capables d’obtenir la totalité des 6 milliards de dollars, ni même un milliard à la fois », a déclaré Kirby. « L’idée serait qu’il soit alloué en très petits morceaux. »

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan : « Pas un dollar de cet argent n’a été dépensé »

Sullivan a rejoint mardi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans la salle de briefing afin de répondre aux questions des journalistes sur la réponse de l’administration au conflit.

Lors d’un échange avec un journaliste qui a demandé à Sullivan si l’administration Biden libérerait à nouveau les actifs à la lumière des attaques contre Israël et de la « complicité » de l’Iran dans les attaques, Sullivan a déclaré que « nous n’avons pas encore eu un dollar de ces 6 dollars ». milliard dépensé », et a qualifié cela de « sans équivoque ».

L’un des hommes de confiance du président Joe Biden en matière de politique étrangère, Sullivan devrait jouer un rôle clé dans l’élaboration de l’approche de l’administration face au conflit à l’avenir.

L’ancien ambassadeur en Israël Tom Nides : « Pousser constamment Israël a été le plan du Hamas depuis le début »

Nides, qui a été ambassadeur de Washington en Israël jusqu’en juillet de cette année, a rejeté l’idée selon laquelle le dégel des avoirs était une erreur.

Dans une interview accordée lundi à Wolf Blitzer de CNN, Nides s’est joint au chœur, affirmant que l’argent n’avait pas encore été dépensé. Mais Nides a ajouté que « l’idée de provoquer Israël et de pousser constamment Israël a été le plan de jeu du Hamas depuis le début », et a déclaré que le groupe militant cherchait « à créer le chaos ».