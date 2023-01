L’administration Biden défend l’annulation d’un prêt étudiant devant la Cour suprême

WASHINGTON – L’administration Biden a demandé mercredi à la Cour suprême de maintenir sa décision d’annuler des centaines de milliards de dollars de dettes de prêts étudiants pour des dizaines de millions d’Américains, arguant qu’elle agissait dans le cadre de son autorité exécutive et n’avait pas besoin d’une nouvelle autorisation du Congrès.

Dans un mémoire déposé auprès des juges, le ministère de la Justice a rejeté les contestations judiciaires présentées par une demi-douzaine d’États dirigés par les républicains et a soutenu que les États n’avaient pas de base pour contester la décision devant le tribunal en premier lieu.

La réponse de l’administration aux contestations est intervenue un mois après que le tribunal a accepté d’entendre l’affaire et de mettre l’affaire sur un calendrier accéléré. Les juges prévoient d’entendre les arguments en février et ont laissé en place une injonction émise par un tribunal inférieur empêchant l’administration de poursuivre le programme jusqu’à ce que les questions juridiques aient été résolues.

Le programme annulerait jusqu’à 20 000 dollars de dettes pour jusqu’à 40 millions d’emprunteurs gagnant moins de 125 000 dollars par an. Plus de 16 millions de bénéficiaires potentiels ont déjà été approuvés pour le soulagement si le tribunal autorise le programme à se poursuivre, et des millions d’autres ont postulé. L’administration a déclaré que près de 90% des avantages iraient aux emprunteurs qui avaient déjà terminé leurs études et gagnaient moins de 75 000 dollars par an.