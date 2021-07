Utilisant l’anniversaire de l’adoption de l’Americans with Disabilities Act (ADA), l’administration Biden a annoncé que les Américains qui souffrent des effets persistants de Covid-19 surnommés «long Covid» peuvent désormais prétendre à un handicap.

Selon une directive annoncée lundi par les ministères de la Justice (DOJ) et de la Santé et des Services sociaux (HHS), le « long Covid » est défini comme une série de symptômes, ressentis par les personnes infectées par le nouveau coronavirus, qui « peut durer des semaines ou des mois » après et « aggraver avec l’activité physique ou mentale. »

MJ et @HHSGov Publier des orientations sur le « long COVID » et les droits des personnes handicapées en vertu de la #ADA, Section 504 et Section 1557Les directives expliquent clairement comment les lois sur la non-discrimination en matière de handicap s’appliquent à certaines personnes touchées par COVID-19https://t.co/o3IfWWhDhQ – Ministère de la Justice (@TheJusticeDept) 26 juillet 2021

L’annonce a été faite à l’occasion du 31e anniversaire de la promulgation de l’ADA en 1990, que le procureur général adjoint Kristen Clarke – qui supervise la division des droits civils du ministère de la Justice – a appelé « l’une de nos lois sur les droits civils les plus transformatrices. »

« Comme beaucoup de nos voisins subissent les effets à long terme du COVID-19, nous nous engageons à faire en sorte que les gens comprennent leurs droits en vertu des lois fédérales de non-discrimination. » dit Clarke. «Le ministère de la Justice appliquera vigoureusement l’ADA et d’autres lois fédérales sur les droits civils pour garantir que, à mesure que la nation réagit et se remet de, [Covid]-19, et que les personnes handicapées sont des partenaires à part entière et égaux dans ce rétablissement. »

Certains individus « éprouver des déficiences à long terme débilitantes qui limitent considérablement les principales activités de la vie », a déclaré le directeur par intérim Robinsue Frohboese du Bureau des droits civils de HHS. « Les directives d’aujourd’hui indiquent clairement que ces personnes ont droit à l’égalité des chances et à une pleine participation à tous les aspects de la vie. «





Même si le « long Covid » est toujours à l’étude par les scientifiques, le DOJ et le HHS ont déclaré qu’il était considéré comme un handicap en vertu de l’ADA, ainsi que de la section 504 de la loi sur la réadaptation de 1973 et de la section 1557 de la loi sur les soins abordables, communément appelé Obamacare.

Le « les protections des droits civils et les responsabilités de ces lois fédérales s’appliquent même en cas d’urgence » et « ne peut pas être annulé », le DOJ et le HHS soulignent dans leur déclaration commune.

La pandémie a été invoquée par les gouverneurs et les responsables fédéraux à travers les États-Unis pour réduire une longue liste de libertés depuis mars 2020, ce qui a entraîné de nombreuses batailles judiciaires concernant les blocages, les mandats de masques et de vaccins et d’autres restrictions.





Les Américains qui prétendent que leurs symptômes « limite substantiellement » une ou plusieurs activités majeures de la vie seraient admissibles à « modifications raisonnables » sous la loi. Par exemple, les élèves qui ont des difficultés à se concentrer pourraient obtenir plus de temps pour les tests ; les personnes faisant la queue pourraient être autorisées à s’asseoir sans perdre leur place ; et les personnes qui ont le vertige seraient autorisées à avoir un animal d’assistance stabilisateur.

Cependant, un « évaluation personnalisée » sera nécessaire pour déterminer si les symptômes d’une personne sont admissibles au statut de handicap, ont déclaré les agences.

Les orientations s’appuient sur la définition de « long Covid » proposée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui répertorie « symptômes courants » comme de la fatigue, des difficultés de concentration (« brouillard cérébral »), essoufflement, maux de tête, étourdissements, douleurs thoraciques, toux, douleurs articulaires ou musculaires, dépression ou anxiété et perte du goût ou de l’odorat, entre autres.





Même si la déficience causée par ces symptômes va et vient, elle est toujours considérée comme un handicap « si cela limiterait considérablement une activité majeure de la vie lorsque la déficience est active », dit le guide. Il ne s’applique qu’au « long Covid » et ne précise pas si le Covid-19 lui-même répond à la définition légale du handicap.

