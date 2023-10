L’administration Biden déclare que la prise de pouvoir militaire au Niger était un coup d’État

Le Département d’État et les principaux décideurs politiques américains espéraient trouver un moyen de restaurer le président Mohamed Bazoum au pouvoir, en faisant pression pour sa libération de la résidence présidentielle, où il est sous garde militaire depuis fin juillet. La désignation de coup d’État – des mois après que d’autres pays, y compris l’ancien dirigeant colonial du Niger, la France, aient commencé à utiliser ce terme – était un signe que l’administration Biden a perdu l’espoir d’obtenir un renversement rapide.

Plus de deux mois après que les forces militaires ont destitué le président démocratiquement élu du Niger, l’administration Biden a qualifié mardi ses actions de coup d’État, une décision qui réduira l’aide et la coopération avec un pays qui a été une rare réussite dans une région aux prises avec des insurrections militantes islamistes.

La junte militaire est dirigée par l’ancien chef de la garde présidentielle, le général Abdourahamane Tchiani, et se fait appeler Conseil national de sauvegarde de la patrie. En août, Tchiani a nommé un Premier ministre civil, l’économiste Ali Mahamane Lamine Zeine, qui a déclaré qu’il dirigerait les consultations pour un gouvernement de transition.

« Les Etats-Unis ont conclu qu’un coup d’Etat militaire a eu lieu au Niger », a déclaré le porte-parole du Département d’Etat, Matthew Miller, dans un communiqué. « Toute reprise de l’aide américaine nécessitera une action du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie afin d’inaugurer une gouvernance démocratique dans un délai rapide et crédible. »

Plus de 500 millions de dollars d’aide américaine sont désormais suspendus, a déclaré Miller.

Selon la loi américaine, une désignation de coup d’État suspend généralement toute aide non humanitaire, y compris la coopération militaire. Avant le coup d’État, le Niger était une étape majeure pour les opérations du Pentagone luttant contre les insurrections islamistes dans la zone turbulente au sud du désert du Sahara, connue sous le nom de Sahel. Une base de drones près de la ville désertique d’Agadez constitue une installation particulièrement importante, et le ministère de la Défense cherche des moyens de préserver ses capacités dans la région.

Environ 1 100 soldats américains étaient présents au Niger avant le coup d’État, un nombre qui, selon les responsables du Pentagone, a légèrement diminué depuis les troubles de juillet. Le Pentagone envisage de maintenir ses forces sur place pour l’instant et l’ambassade américaine est toujours en activité à Niamey, la capitale.

Le Pentagone élabore toujours des plans à long terme concernant sa présence au Niger après avoir consolidé ses forces dans le pays le mois dernier, a déclaré le responsable, et il a suspendu d’autres formes d’opérations antiterroristes depuis le Niger.

L’hésitation de l’administration à déclarer la situation comme un coup d’État a été critiquée par certains groupes de la société civile et d’autres alliés des États-Unis, qui ont déclaré que ce retard brouille les pistes quant au soutien américain à la démocratie. Les diplomates américains avaient rétorqué qu’une désignation comme putsch pourrait être contre-productive tant qu’il restait une chance que Bazoum puisse être rétabli au pouvoir.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est entretenu lundi avec Bazoum, a déclaré Miller dans un communiqué, une conversation qui a informé le dirigeant déchu de la décision américaine. Blinken « a réitéré qu’un gouvernement démocratiquement élu et dirigé par des civils présente la meilleure opportunité de garantir que le Niger reste un partenaire solide en matière de sécurité et de développement dans la région », a déclaré Miller.

L’avenir de Bazoum reste incertain. L’un des responsables a déclaré mardi qu’il était possible qu’il soit finalement libéré à condition qu’il quitte le Niger.

Le département d’Etat envisage de laisser en place l’ambassadrice américaine à Niamey, Kathleen FitzGibbon, arrivée dans le pays à la mi-août, quelques semaines après le coup d’État. Sa présence dans le pays donne à l’administration Biden une paire d’yeux et d’oreilles de premier plan sur le terrain. Mais elle n’a pas encore présenté ses lettres de créance aux dirigeants nigériens, un processus diplomatique formel mais important qui a créé un dilemme délicat quant à savoir s’il faut officiellement reconnaître la junte militaire comme dirigeant de facto du Niger.

FitzGibbon a eu des « discussions informelles » avec les dirigeants de la junte, a déclaré l’un des responsables, principalement axées sur les questions logistiques et les opérations de l’ambassade.

Le groupe paramilitaire russe Wagner avait cherché à capitaliser sur l’ouverture offerte par le coup d’État, avec de hauts dirigeants de Wagner, y compris le chef du groupe, Yevgeniy Prigozhin, se rendant dans la région dans les semaines qui ont suivi pour rencontrer les putschistes et offrir leurs services. Prigozhin est mort plus tard dans une explosion en vol en Russie que les États-Unis et d’autres ont imputée au Kremlin.