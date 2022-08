L’administration Biden déclare que la politique “Rester au Mexique” est terminée

WASHINGTON (AP) – Le département de la Sécurité intérieure a déclaré lundi qu’il avait mis fin à une politique de l’ère Trump obligeant les demandeurs d’asile à attendre au Mexique pour des audiences devant le tribunal américain de l’immigration, quelques heures après qu’un juge a levé une ordonnance en vigueur depuis décembre qu’il soit rétabli .

Le moment était incertain depuis que la Cour suprême a décidé le 30 juin que l’administration Biden pouvait mettre fin à la politique de «rester au Mexique». Les responsables de la sécurité intérieure étaient restés largement silencieux, affirmant qu’ils devaient attendre que le tribunal certifie la décision et qu’un juge nommé par Trump, Matthew Kacsmaryk à Amarillo, au Texas, lève ensuite son injonction. La Cour suprême a certifié sa décision la semaine dernière.

Le programme sera déroulé de manière “rapide et ordonnée”, a déclaré la sécurité intérieure dans un communiqué. Plus personne n’est inscrit et ceux qui comparaissent devant le tribunal ne seront pas renvoyés au Mexique lorsqu’ils comparaîtront aux États-Unis pour leurs prochaines audiences.

La politique “a des défauts endémiques, impose des coûts humains injustifiables et éloigne les ressources et le personnel des autres efforts prioritaires pour sécuriser notre frontière”, a déclaré le département.

De nombreuses questions demeurent, notamment si ceux dont les demandes ont été rejetées ou rejetées auront une seconde chance ou si ceux dont les prochaines dates d’audience sont dans des mois seront autorisés à retourner aux États-Unis plus tôt. La sécurité intérieure a déclaré qu’elle fournirait des informations supplémentaires “dans les prochains jours”.

Environ 70 000 migrants ont été soumis à la politique, connue officiellement sous le nom de «protocoles de protection des migrants», depuis le moment où le président Donald Trump l’a introduite en janvier 2019 jusqu’à ce que le président Joe Biden l’ait suspendue le premier jour de son mandat en janvier 2021, remplissant une promesse de campagne. Beaucoup ont été autorisés à retourner aux États-Unis pour poursuivre leurs affaires au cours des premiers mois de la présidence de Biden.

Près de 5 800 personnes ont été soumises à la politique de décembre à juin, un nombre modeste. Les Nicaraguayens représentent le plus grand nombre, avec d’autres de Cuba, de Colombie et du Venezuela.

Trump a fait de cette politique une pièce maîtresse de l’application des frontières, ce qui, selon les critiques, était inhumain pour avoir exposé les migrants à une violence extrême au Mexique et rendu l’accès aux avocats beaucoup plus difficile.

