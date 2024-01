L’administration Biden déclare au Congrès qu’elle a l’intention de vendre des F-16 à la Turquie après qu’Erdogan a approuvé l’adhésion de la Suède à l’OTAN

CNN

L’administration Biden a déclaré au Congrès qu’elle avait l’intention de vendre des avions de combat F-16 à la Turquie après que le président Recep Tayyip Erdogan ait donné son accord. L’adhésion de la Suède à l’OTAN jeudi – une évolution qui couronne plus d’un an de négociations calmes et compliquées.

Le Département d’État a envoyé vendredi au Congrès une notification officielle concernant le projet de vente de 23 milliards de dollars, après que les instruments de ratification de la Turquie ont été officiellement déposés auprès du département. Le Département d’État a également envoyé au Congrès une notification formelle de son intention de vendre des F-35 à la Grèce pour une valeur de 8,6 milliards de dollars. Le Congrès devrait approuver les deux ventes.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a travaillé pendant des mois avec des responsables turcs et des législateurs américains pour parvenir à un accord mettant fin à l’obstruction d’Erdogan à la candidature de la Suède à l’OTAN, qui verrait la Turquie recevoir les avions de combat – l’une des principales demandes des États-Unis.

Lorsque la Suède, ainsi que la Finlande, ont demandé pour la première fois à rejoindre l’alliance défensive en mai 2022, la Turquie a cherché à entraîner les États-Unis directement dans les négociations – une décision que les États-Unis ont repoussée, selon un responsable américain. Cependant, l’administration était consciente que les États-Unis disposaient d’un levier clé – les F-16 – si cela devenait nécessaire.

Une fois la Turquie a approuvé l’adhésion de la Finlande en mars 2023, Blinken a travaillé intensément dans les coulisses pour tenter d’obtenir l’approbation de la Suède lors du sommet de l’OTAN de l’été dernier à Vilnius, en Lituanie.

Lors d’un voyage en Turquie en février 2023, Blinken a rencontré Erdogan, qui a souligné la nécessité pour les États-Unis de fournir des F-16 à la Turquie avant d’approuver l’adhésion de la Suède à l’alliance. Blinken, à son tour, a déclaré à plusieurs reprises au président turc que les membres du Congrès n’approuveraient pas la vente d’avions jusqu’à ce que la Turquie autorise la Suède à rejoindre l’OTAN.

C’est à ce moment-là, a déclaré le responsable américain, que l’administration a décidé d’exploiter plus directement les avions à réaction. Le processus a progressé plus rapidement avec la nomination d’Hakan Fidan au poste de ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Fidan était considéré comme ayant une relation plus étroite avec Erdogan qu’avec son prédécesseur. Blinken et Fidan se sont rencontrés en marge d’une conférence à Londres fin juin 2023 pour discuter des détails d’un accord potentiel.

À la suite de cette réunion, Blinken a discuté de la question avec le président des relations étrangères du Sénat de l’époque. Robert Méndez – qui s’opposait depuis longtemps à la vente des avions à la Turquie – et d’autres membres du Congrès. Le sénateur du New Jersey et d’autres ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient s’assurer du soutien de la Grèce. Blinken s’est longuement entretenu avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis pour discuter de ce dont la Grèce aurait besoin pour se sentir à l’aise avec la Turquie voisine recevant les avions. La Turquie et la Grèce entretiennent des relations incroyablement tendues.

Après ces premiers mois de négociations, le premier obstacle a été surmonté à Vilnius, lorsqu’Erdogan s’est publiquement engagé à avancer vers l’adhésion de la Suède.

L’effort intensif s’est déplacé vers la garantie que le parlement turc voterait en faveur de l’adhésion. Alors que les États-Unis s’efforçaient de consolider l’accord, Blinken et Fidan se sont entretenus chaque semaine au cours de l’automne et de l’hiver, a déclaré le responsable américain. Le plus haut diplomate américain s’est entretenu avec le Premier ministre grec une demi-douzaine de fois. Il s’est longuement entretenu avec Menendez et son successeur, le sénateur Ben Cardin, ainsi qu’avec les dirigeants de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants pour tenter d’apaiser leurs inquiétudes concernant la vente du F-16.

Le Parlement turc a finalement voté mardi en faveur de l’adhésion de la Suède à l’OTAN, et Erdogan a signé jeudi les instruments de ratification.

Les documents ont ensuite été envoyés de Turquie aux États-Unis pour être physiquement déposés vendredi dans un coffre-fort du Département d’État, qui sert de dépositaire des traités pour l’OTAN.

C’était la dernière étape nécessaire avant que l’agence n’envoie les notifications officielles concernant les ventes de F-16 au Congrès. Le responsable américain a déclaré qu’il s’agissait d’assurer au Congrès que la Turquie n’aurait aucun moyen de se retirer de l’accord.

La Hongrie doit encore approuver la candidature de la Suède à l’OTAN pour que le pays puisse enfin en devenir membre.