L’administration Biden construira un mur frontalier

Le président avait précédemment déclaré que “pas un autre pied” de la barrière ne serait construit sur sa montre

Le département américain de la Sécurité intérieure a annoncé jeudi qu’il comblerait quatre lacunes dans une section du mur frontalier construit par l’administration Trump. Alors que Biden a interrompu l’achèvement du mur de Trump par décret, l’annonce intervient alors que les États-Unis sont aux prises avec un afflux record de migrants illégaux.

Les lacunes sont situées dans la zone du projet Yuma 6, une étendue de barrière en acier près de la ville de Yuma en Arizona qui a été érigée grâce aux fonds du Pentagone par l’administration Trump. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans un communiqué que la proximité du fleuve Colorado et du barrage de Morelos présentait « Risques pour la sécurité et la vie des migrants qui tentent de pénétrer aux États-Unis », ainsi que les risques pour les agents américains répondant aux passages à niveau.

La construction de nouvelles barrières à ces endroits sera financée par le budget 2021 du Département de la sécurité intérieure, a déclaré Mayorkas.

Biden a promis pendant la campagne électorale que “pas un autre pied” du mur de Trump serait construit par son administration. Lors de son entrée en fonction en janvier dernier, Biden a signé un décret exécutif mettant fin à tous les projets de murs frontaliers qui avaient utilisé l’argent du Pentagone. Trump a alloué 3,8 milliards de dollars de fonds militaires au mur en 2020, après que le Congrès lui a refusé à plusieurs reprises les fonds nécessaires pour murer l’intégralité de la frontière américaine de 2 000 milles avec le Mexique.

Au moment où Trump a quitté ses fonctions, environ 450 miles de mur avaient été construits, la plupart remplaçant les barrières à mailles losangées existantes. Alors que les démocrates, y compris Biden, ont fait valoir que ces sections de mur de 18 à 30 pieds ne décourageraient pas la migration, une étude de l’American Economic Association a révélé que la construction de murs réduisait la migration de 15 à 35%, réduisant finalement “le nombre de Mexicains sans papiers aux États-Unis.”

L’apparente volte-face de l’administration Biden sur le mur n’est pas sans précédent. Mayorkas a émis un ordre similaire pour combler les lacunes le long des secteurs Diego, El Centro, Yuma, Tucson, El Paso et Del Rio de la frontière en décembre dernier.

Le secteur de Yuma 6 est le troisième point de passage le plus fréquenté pour les migrants, a rapporté NBC News, décrivant comment ces immigrants illégaux peuvent traverser le fleuve Colorado et se rendre aux agents américains, avant que la politique de « capture et libération » de Biden ne s’applique et qu’ils ne soient libérés. aux États-Unis en attendant une éventuelle audience du tribunal.

Les républicains ont blâmé les politiques de Biden – y compris le rétablissement du « catch and release » et la fin du programme « Remain in Mexico » de Trump – pour le nombre record d’immigrants illégaux traversant la frontière.

Les agents de la patrouille frontalière ont capturé quelque 1,74 million de migrants entrant illégalement aux États-Unis au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2022, dépassant le total de 1,73 million de 2021. Environ 300 000 passages frontaliers de plus ont été enregistrés en 2021 qu’en 2020 et 2019 combinés, selon les données des douanes et de la protection des frontières américaines.